Пограничники организовали схему по ввозу контрабанды из Беларуси на Ривненщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила на Ривненщине должностных лиц одного из пограничных пунктов на систематическом "крышевании" незаконного перемещения из Беларуси подакцизных товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что 15 фигурантов дела, среди которых должностные лица Госпогранслужбы, организовали канал незаконного перемещения в нашу страну. Продукция, при содействии должностных лиц, ввозилась в Украину через так называемую "зеленую границу". Товар фигуранты складировали в одном из государственных лесхозов для дальнейшей реализации на всей территории страны.

В рамках начатого производства правоохранители задокументировали ряд эпизодов противоправной деятельности, в том числе получение денег военнослужащими пограничной службы, а также дачи взяток должностному лицу Госпогранслужбы.

Несколько фигурантов были задержаны во время дачи взятки.

По результатам проведенных следственных действий на территории Ривненской и Волынской областей изъяты более 75 тыс. пачек сигарет, ввезенных из Беларуси, и янтарь-сырец весом почти 5 кг. Правоохранители также блокировали попытку противоправной переправки через таможенную территорию Украины еще 225 тыс. пачек табачных изделий иностранного производства.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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