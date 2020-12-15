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Пограничники организовали схему по ввозу контрабанды из Беларуси на Ривненщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила на Ривненщине должностных лиц одного из пограничных пунктов на систематическом "крышевании" незаконного перемещения из Беларуси подакцизных товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что 15 фигурантов дела, среди которых должностные лица Госпогранслужбы, организовали канал незаконного перемещения в нашу страну. Продукция, при содействии должностных лиц, ввозилась в Украину через так называемую "зеленую границу". Товар фигуранты складировали в одном из государственных лесхозов для дальнейшей реализации на всей территории страны.

В рамках начатого производства правоохранители задокументировали ряд эпизодов противоправной деятельности, в том числе получение денег военнослужащими пограничной службы, а также дачи взяток должностному лицу Госпогранслужбы.

Несколько фигурантов были задержаны во время дачи взятки.

По результатам проведенных следственных действий на территории Ривненской и Волынской областей изъяты более 75 тыс. пачек сигарет, ввезенных из Беларуси, и янтарь-сырец весом почти 5 кг. Правоохранители также блокировали попытку противоправной переправки через таможенную территорию Украины еще 225 тыс. пачек табачных изделий иностранного производства.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Также читайте: Госпогранслужба задержала с начала года восемь дельтапланов, переправляющих контрабанду через границу, - Дейнеко

Пограничники организовали схему по ввозу контрабанды из Беларуси на Ривненщине, - СБУ 01
Пограничники организовали схему по ввозу контрабанды из Беларуси на Ривненщине, - СБУ 02
Пограничники организовали схему по ввозу контрабанды из Беларуси на Ривненщине, - СБУ 03
Пограничники организовали схему по ввозу контрабанды из Беларуси на Ривненщине, - СБУ 04
Пограничники организовали схему по ввозу контрабанды из Беларуси на Ривненщине, - СБУ 05
Пограничники организовали схему по ввозу контрабанды из Беларуси на Ривненщине, - СБУ 06
Пограничники организовали схему по ввозу контрабанды из Беларуси на Ривненщине, - СБУ 07

Автор: 

Беларусь (7900) контрабанда (2409) СБУ (19928) Ровенская область (1238)


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Топ комментарии
+8
Прикордонники організували схему з ввезення контрабанди з Білорусі на Рівненщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3088
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15.12.2020 11:17
+6
пограничники это те же ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ , молодые ребята ездят на БЭХАХ и вертели они границу !!! я про это понял когда в Керчи на переправе погранцы ЗАБИЛИСЬ в бытовку и наблюдали как враг РАЗГРУЖАЛ с парома боевую технику !!! я уже тогда все понял.....
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15.12.2020 11:12
+3
не може бути,ще торік преЗЕдент давав півроку що б покінчити з контрабандою,а воно он як процвітає..
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15.12.2020 11:08
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Правила форума Совет форумчан
Какие замечательные погранцы! Граница на замке!!!
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15.12.2020 11:08 Ответить
Це керівництво ДПСУ та регіональних підроздлів потрібно посадити під замок в тюрму!
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15.12.2020 11:18 Ответить
Чуєш Ігорюня , а твій дєд випадково не НКВДешником був? Бо щось у тебе таке гімнисте є, як і в шарікових з росії.
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15.12.2020 11:24 Ответить
На корисного ідіота мало схожий. Виглядає на "камєнтатора", що отримує постійну зарплату від кацапів. Пише цілодобово на різних форумах, і все антиукраїнське.
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15.12.2020 12:52 Ответить
в Мариуполе шо с днр шо с бульбашии завалено этим гавном из целулозы пропитанной никотиновым концентратом
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15.12.2020 11:21 Ответить
не може бути,ще торік преЗЕдент давав півроку що б покінчити з контрабандою,а воно он як процвітає..
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15.12.2020 11:08 Ответить
Хай добре вдивляються в обличчя! Серед затриманих стовідсотково повинен бути 1 Порошенко! А то може й два... 😁
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15.12.2020 11:10 Ответить
Прикордонники організували схему з ввезення контрабанди з Білорусі на Рівненщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3088
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15.12.2020 11:17 Ответить
пограничники это те же ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ , молодые ребята ездят на БЭХАХ и вертели они границу !!! я про это понял когда в Керчи на переправе погранцы ЗАБИЛИСЬ в бытовку и наблюдали как враг РАЗГРУЖАЛ с парома боевую технику !!! я уже тогда все понял.....
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15.12.2020 11:12 Ответить
.....а СБУ это как "налоговая инспекция " для них )))))
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15.12.2020 11:14 Ответить
Ага, как сфинктер. В каждом отдельном случае сдерживает и регулирует, но на общую статистику извержения говна повлиять не способен
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15.12.2020 11:19 Ответить
а потом куда беллорусские сигареты? если по киоскам, то почему у нас можно контрафакт открыто продавать. К кому вопросы.
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15.12.2020 11:16 Ответить
Я прям вспомнил как у нас в аэропорту СБУ в 2009 так же ворвалось)
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15.12.2020 11:19 Ответить
Как при Литвине началось коммерческая основа,так она и продолжается! Ни фуя не поменялось
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15.12.2020 11:20 Ответить
Не поделились..забыли клетку деления
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15.12.2020 11:21 Ответить
Делиться то они делятся только парни видать обнаглели ! Не поступала команда фас.СБУ могут расти и год и два и три,а потом в нужный момент лавочку прикрывают
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15.12.2020 11:28 Ответить
откуда янтарь? его ввозили или вывозили?
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15.12.2020 11:38 Ответить
Bolse sansov sto vyvozili jantar s Ukraini,vriatli u nix jest jantar
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15.12.2020 12:25 Ответить
китайцы его очень любят, в гданське до хрена магазинов, в Европе. в Белорусь зачем? Белавиа может на самолёт. в Россию вряд ли
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15.12.2020 12:29 Ответить
u nas nedavno pojmali belorusa,tak 109 kilogram obci ves,jexal s Kalingrada do nas,skazal sto jantar s Ukraini i xotel ego tut prodat.Mozet sovral kak to strana jexal i Kalingrade vet jantaria jest mnogo
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15.12.2020 12:35 Ответить
https://sputnik.by/video/20190418/1040844135/Ukrainets-pytalsya-vvezti-iz-Belarusi-bolee-20-kg-yantarya-v-porogakh-avto.html из белоруси ввозят, наши приняли.
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15.12.2020 13:01 Ответить
терпилы по чему не дали отпор они же пограничники на нападение какой то банды сбу) миллиончики((
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15.12.2020 11:53 Ответить
так то не те погранцы .это салоеды.
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16.12.2020 07:29 Ответить
сбушники на нг заатарены)
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15.12.2020 11:55 Ответить
Оце б так на Даунбасе в 2014 році, раз два і на землю
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15.12.2020 11:56 Ответить
Хорошие схемы Литвин оставил... прям не ломаемые!
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15.12.2020 11:59 Ответить
"Викриванти" не поділили "кормушку"?...
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15.12.2020 12:03 Ответить
Cigareti eto golovnaja bol ne tolko vam no i vsej Evrope.Grodniski Neman ix prodajiot kontrabandistam kazetsia po 30 evrocentov,a potom cena uze podnimajetsia.Tut lukosenko sam tak kontrolirujet ego drug oligarx tocnej
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15.12.2020 12:28 Ответить
ты НОРМАЛЬНЫМИ буквами пиши , чужеземец !!!!((((
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15.12.2020 12:38 Ответить
Tak vet tut i jest normalnije vsia Evropa takimi bukvami i piset.Drugimi bukvami Evropa neponimajet
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15.12.2020 12:41 Ответить
бусурманин , ты меня начал РАЗДРАЖАТЬ !!!((((
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15.12.2020 12:45 Ответить
Ucis angliski togda.Ukraine Kijeve v liuboj gostinice,restoranax i magazinax mozno govorit po angliski s taboj budet govorit,a vot na ruskom Evrope tebe nikto neotvetit
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15.12.2020 13:03 Ответить
НЕ звертай уваги - то "батрак лахтинський"...
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15.12.2020 15:12 Ответить
А ти не пиши мовою окупанта... "Відасик" прекрасно розуміє українську... А ти в ній, мабуть, взагалі, "ні бельмеса", хоч і ховаєшся під українським прізвищем, "перевертень"...
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15.12.2020 15:11 Ответить
ПРи Литвині основна маса контрабанди крадених у Європі елітних автомобілів чомусь накопичувалася у Польщі та Литві, і перекидалася у Білорусь. Там формувалися "автоколони", з п"яти-шести машин, і через пункти пропуску на кордоні з Житомирщиною перекидалися в Україну...
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15.12.2020 15:09 Ответить
Energo oil kompanija za 20 cent polucajet zavoda cigaereti Fest i prodajiot kontrabandistam za 30 centov/Energo oil vladejet oligarx Aleksej Oleksin eto kompanija druga lukosenka i imejet krysu vezde i vyderzyvajet Omon takze
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15.12.2020 15:31 Ответить
Не может быть, не может быть... Президент уже огласил, что на нашей границе служат только честные Карацупы и верные Джульбарсы, никакой контрабанды. А на самом деле, самое страшное в том, что эти мрази не только наносят вред экономике, но и позорят звание пограничника. Как их можно ставить в один ряд с ребятами, которые под российскими "Градами" удерживали украинскую границу на Донбассе до последнего патрона, до последнего солдата.?!
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15.12.2020 13:24 Ответить
Такие "пограничники" хуже контрабандистов и сепаров. Они обнуляют весь смысл государства.
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15.12.2020 15:04 Ответить
Устал писать:пока в Украине не будет структуры которую БОЯТСЯ все остальные госструктуры-Украина и дальше будет гнить и разваливатся на радость макуртам,жидам,русским и прочим животным для которых деньги всегда больше чем совесть
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15.12.2020 18:49 Ответить
что посеешь то пожнешь.
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16.12.2020 07:20 Ответить
 
 