"Слуга народа" Колюх во время заседания ВР бронирует отель для отдыха: рассматривает варианты в Доминиканской республике за $6750. ФОТО
В ходе заседания Верховной Рады сегодня, 15 декабря, нардеп СН Валерий Колюх выбирал отель для отдыха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады "слуга народа" Валерий Колюх (глава подкомитета по вопросам науки и инноваций Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, избран по 92-му округу в Киевской области) вел переписку об отелях для отдыха.
"6 750 уже)))" - пишут "слуге народа"
"Ого" - отвечает Колюх. И получает сылку на отель в Доминиканской республике - "Catalonia Bavaro Beach"
"Валера выбираем рик...Вам бронировать? ... Египет растет тоже", - пишут Колюху.
"Бронируйте" - отвечает он.
Фото: Цензор.НЕТ
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Якщо мізків немає - важко жити, скажи?
Негарно, звичайно, що під час роботи бронює, але ж відпочинок недорогий, всього лише півтори місячні зарплати вчителя!
просто они ложили с прибором практически на всё,кроме себя,родимых..
https://censor.net/ru/comments/locate/3237053/01921494-5200-7371-b4ac-02f1ffbddd8e
Понавибирали, блд...