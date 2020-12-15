"Слуга народа" Колюх во время заседания ВР бронирует отель для отдыха: рассматривает варианты в Доминиканской республике за $6750. ФОТО

В ходе заседания Верховной Рады сегодня, 15 декабря, нардеп СН Валерий Колюх выбирал отель для отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады "слуга народа" Валерий Колюх (глава подкомитета по вопросам науки и инноваций Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, избран по 92-му округу в Киевской области) вел переписку об отелях для отдыха.

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"6 750 уже)))" - пишут "слуге народа"

"Ого" - отвечает Колюх. И получает сылку на отель в Доминиканской республике - "Catalonia Bavaro Beach"

"Валера выбираем рик...Вам бронировать? ... Египет растет тоже", - пишут Колюху.

"Бронируйте" - отвечает он.





Фото: Цензор.НЕТ