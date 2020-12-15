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"Слуга народа" Колюх во время заседания ВР бронирует отель для отдыха: рассматривает варианты в Доминиканской республике за $6750. ФОТО

В ходе заседания Верховной Рады сегодня, 15 декабря, нардеп СН Валерий Колюх выбирал отель для отдыха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады "слуга народа" Валерий Колюх (глава подкомитета по вопросам науки и инноваций Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, избран по 92-му округу в Киевской области) вел переписку об отелях для отдыха.

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"6 750 уже)))" - пишут "слуге народа"

"Ого" - отвечает Колюх. И получает сылку на отель в Доминиканской республике - "Catalonia Bavaro Beach"

"Валера выбираем рик...Вам бронировать? ... Египет растет тоже", - пишут Колюху.

"Бронируйте" - отвечает он.

Слуга народа Колюх во время заседания ВР бронирует отель для отдыха: рассматривает варианты в Доминиканской республике за $6750 01
Слуга народа Колюх во время заседания ВР бронирует отель для отдыха: рассматривает варианты в Доминиканской республике за $6750 02

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29258) отдых (390) Слуга народа (2632) Колюх Валерий (4)


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Топ комментарии
+63
Добре ж таки, що зєбіли вибрали звичайних парнєй з наріда, простих таких як і вони самі.
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15.12.2020 14:54
+30
І не кажи, зєбіли завжди лошарами були .
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15.12.2020 15:02
+22
дело в том что у Порошенко до президенства заработал средства для таких поездок, а вот где депутат из народа с официальной зарплатой около 30 килогривень заработал такие средства на Доминикану ?
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15.12.2020 15:14
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Добре ж таки, що зєбіли вибрали звичайних парнєй з наріда, простих таких як і вони самі.
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15.12.2020 14:54 Ответить
І не кажи, зєбіли завжди лошарами були .
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15.12.2020 15:02 Ответить
и зачем так далеко в Центральную Америку ехать чтобы умереть от Ковида?????? потом трасфер гроба с телом вйдет кратно раза в 3 того номера отеля...
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15.12.2020 15:04 Ответить
Только кремация! и над карибским басейном развеять.
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15.12.2020 15:12 Ответить
с кукухой дружим? как умудрился сравнить владельца корпорации и простого парня из нарида, которому 7 тыщ баксов в сутки, как два пальца об асфальт?
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15.12.2020 15:04 Ответить
Сразу видно, что ты зебил. Порошенко - владелец корпорации. Этот Конюх - парень из нарида, депутат, для которого 7к баксов в сутки не деньги. Допер, дурында?
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15.12.2020 15:11 Ответить
Не бреши. Порох врятував Україну. Але звідки тобі про це знати?
Якщо мізків немає - важко жити, скажи?
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15.12.2020 15:26 Ответить
мискив нету у тех кто кривляется. задолбало это недословечко
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15.12.2020 16:41 Ответить
Владимир, трухлявая у тебя начинка, а может ее у тебя вовсе нет.
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15.12.2020 15:43 Ответить
дело в том что у Порошенко до президенства заработал средства для таких поездок, а вот где депутат из народа с официальной зарплатой около 30 килогривень заработал такие средства на Доминикану ?
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15.12.2020 15:14 Ответить
он декларировал доходы и до президенства, многомиллионные легальные доходы, из которых уплачены налоги, а вот что укажет слуга народа в своей декларации ? Беден как церковная мышь ?
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15.12.2020 15:34 Ответить
Проблема України в таких ідіотах як ти. Направду.
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15.12.2020 15:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/446251. Під час сесійного засідання ?
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15.12.2020 15:09 Ответить
Вот поэтому вы ,зесрань,и не вызываете ничего ,кроме отвращения-вас имеют не естественным способом каждый день,а вы меж собой соревнуетесь у кого из вас язык шершавее,чтоб зеле угодить)
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15.12.2020 15:12 Ответить
а що такого?!
Негарно, звичайно, що під час роботи бронює, але ж відпочинок недорогий, всього лише півтори місячні зарплати вчителя!
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15.12.2020 15:00 Ответить
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15.12.2020 15:13 Ответить
Він переплутав Донецьку.... з Домініканською.
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15.12.2020 17:21 Ответить
Человек работает . В чём претензия ? 73% хотели , чтобы он красиво отдохнул . Убогие , только тявкните и вас порвут .
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15.12.2020 14:55 Ответить
Ачётакова? А ничё! Кипить,кипить робота в нашому парламенті!
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15.12.2020 14:57 Ответить
Какие нынче слуги. Богаче тех, кому должны служить.
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15.12.2020 14:57 Ответить
" вопросы науки и инноваций " неплохо кормят, судя по лукавому фейсу валеры
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15.12.2020 14:57 Ответить
Та не, не инновации их кормят, а продала своих голосов за голосование нужных законов.
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15.12.2020 15:03 Ответить
та и я про то же - они там вообще слабо представляют что делают. Держу пари - большинство не сможет внятно сказать чем занимается, несмотря на трускавецкие курсы
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15.12.2020 15:07 Ответить
а с другой стороны посмотреть, так это тоже инновация!
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15.12.2020 15:14 Ответить
Та даже если он посцыт зебилам в глаза, все равно Петя будет виноват.
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15.12.2020 14:58 Ответить
хорошо устроились слуги. накорпоративят там, а потом везут все сюда и сидят с маской на подбородке. а вы лохдаунте...
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15.12.2020 14:59 Ответить
Самое смешное, что сколько уже их ловили за всякой хренью в телефонах, но они продолжают. Дегенераты.
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15.12.2020 15:01 Ответить
думаю,дело не в дегенератии,хотя этого тоже не отнимешь..
просто они ложили с прибором практически на всё,кроме себя,родимых..
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15.12.2020 15:04 Ответить
"Слуга народу" Колюх під час засідання ВР бронює готель для відпочинку: розглядає варіанти в Домініканській республіці за $6750 - Цензор.НЕТ 9493
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15.12.2020 15:08 Ответить
Так другим-то заняться нечем, вот от безделья и страдают.
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15.12.2020 20:49 Ответить
Если бы он был фоп, он бы сейчас дышал газом на Майдане. Но поскольку слуга этих фопов, будет отдыхать в Доминикане и дышать каким-нибудь Карибским морем. Это, конечно, не газ, но тоже ничего. Но для слуги сойдет.
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15.12.2020 15:03 Ответить
"дышать газом","слуга народа" - сколь дивные словосочетания..
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15.12.2020 15:06 Ответить
Нет, дивнЫ Доминиканы. А это так, просто к слову пришлось.
https://censor.net/ru/comments/locate/3237053/01921494-5200-7371-b4ac-02f1ffbddd8e
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15.12.2020 15:08 Ответить
навеяло,их бин понимайт..
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15.12.2020 15:10 Ответить
спасибо 73% зебилам что избрали клоунов-воров
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15.12.2020 15:07 Ответить
Валєра вже забронював..

"Слуга народу" Колюх під час засідання ВР бронює готель для відпочинку: розглядає варіанти в Домініканській республіці за $6750 - Цензор.НЕТ 4579
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15.12.2020 15:08 Ответить
"Слуга народу" Колюх під час засідання ВР бронює готель для відпочинку: розглядає варіанти в Домініканській республіці за $6750 - Цензор.НЕТ 1084
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15.12.2020 15:17 Ответить
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15.12.2020 15:21 Ответить
Я так понимаю,народу сделать нагдаун и улететь на отдых,вот их грандиозный план.
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15.12.2020 15:08 Ответить
На Майдані ФОПи протестують, а "слуга урода" шукає де б булки свої погріти дешевше.
Понавибирали, блд...
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15.12.2020 15:09 Ответить
Обезьянник Коломойского- не государственный зоопарк. Депутатам грех жаловаться. "$5 тыс. - обычным депутатам, $10 тыс. - если руководящая должность в комитете и $15 тыс. - замам главы фракции", - Скороход о зарплатах в конвертах для "Слуг народа"16.11.19
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15.12.2020 15:09 Ответить
Конюх - простой парень из нарида. Эпоха бидности для него закончилась. А для вас, зебилы?
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15.12.2020 15:12 Ответить
Колюха на кол в Доминиканской республике и на башку кокос прибить гвоздём.
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15.12.2020 15:13 Ответить
что там Степанов говорил про поднятие выплат медработникам?....... теперь есть у кого урезать.....
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15.12.2020 15:16 Ответить
Безсовісний склад депутатського корпусу ВРУ. До цього часу не прийняли в кінцевому варіанті президентський законопроект про ліквідацію адвокатської монополії.
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15.12.2020 15:18 Ответить
пабатому)) 1973 г.р. всю жизнь преподавателем в Шевченко ....зато 2 раза баллотировался в депутаты как самовыдвиженец в 2002 и 2014 в 2015 в Киевраду от БЮТ (спрашивается на какие средства?) и возле НРУ постоянно крутился... При том в 2015 квартиру в Киеве купил за почи 800 тыс. 94 квадрата! и задекларировал 300 тыч грн. 88 тыс. дол. и 9 тыс. евро. На лобі написано - хабарник))
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15.12.2020 15:24 Ответить
Таки, да.
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15.12.2020 18:24 Ответить
Як Кузьма казав: це всьо, що сидить в ВР має бути стріляне і пи.. джене.
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15.12.2020 15:30 Ответить
ну конечно , а куда же ещё ...в доминикане и наука и инновации в фаворе , есть чему поучиться , не жопу же греть на солнце он туда едет
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15.12.2020 15:31 Ответить
УРА-А-А НАПК ...
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15.12.2020 15:33 Ответить
особенно актуально на фоне протестов ФОПов, которые пытаются защитить свое право работать что бы хоть что то заработать...которых травят газом и бьют палками)) Пока их бьют, рядовые "слуги народа" бронируют места в Доминикане..а ху..ли. красиво жить не запретишь)) руководство наверное чартерами полетит...в Оманы и
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15.12.2020 15:35 Ответить
Ось як і куди вимиваються долари з України. Сумно.
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15.12.2020 15:35 Ответить
Лошара, така поїздка коштує дешевше.
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15.12.2020 16:00 Ответить
ну зато не Порох, бггг
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15.12.2020 16:00 Ответить
Не завидуйте, жмоты.... Наш слуга Валерка Колюх навкалывался за этот месяц, устал, надорвал здоровье , борясь с нашей нищетой и нуждой..... И имеет полное право скромно отдохнуть от всех нас, от трудов своих на благо всем нам, неблагодарным.... Мне стыдно, что я, прочитав новость,сначала пожелал ему утонуть, сломать шею , отравиться и сдохнуть от перепоя и остановки сердца....
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15.12.2020 16:10 Ответить
Гнати треба таких "народних" із ВР, поки не роздерибанили Україну до ручки.
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15.12.2020 17:39 Ответить
Цена в гривнах за ночь за одного человека, скорее всего.
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15.12.2020 17:41 Ответить
Таки, да.
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15.12.2020 18:29 Ответить
ПДРЫ СМЕРТНЫЕ !!!
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15.12.2020 18:07 Ответить
ОНИ НАМ НЕ НУЖНЫ !!!
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15.12.2020 18:08 Ответить
И ЕСЛИ ИХ ДОПРОСИТЬ НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ ОНИ СЕБЯ ПРИЗНАЮТ НИЧТОЖЕСТВАМИ !!!
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15.12.2020 18:11 Ответить
Про Мальдивы уже напоминали?
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15.12.2020 18:21 Ответить
Мерзота зелена !!!!
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15.12.2020 19:09 Ответить
хорошо жить не запретиш ....
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15.12.2020 20:55 Ответить
Ну да, он от жира бесится, а другой х#й без соли доедает...
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15.12.2020 23:02 Ответить
гниды
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15.12.2020 21:32 Ответить
Да это уже никакие не слуги народа, а правильней будет - хозяева народа.
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15.12.2020 22:58 Ответить
Карантин спеціально після нового року щоб ці антинародні представники могли погріти жир у домініканах
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16.12.2020 07:39 Ответить
ребята!!! Давайте прзинаемся честно, большинству из нас просто завидно!!!! У всех одна жизнь, многие из нас проживают ее в бедности,чварах и нищете, а он с шиком,блеском и в богатстве
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16.12.2020 13:12 Ответить
 
 