Блокирована поставка контрафактных систем для железнодорожного транспорта на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность группы лиц, которые реализовывали контрафактные комплектующие для железнодорожного транспорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники СБУ установили, что фирма из Попасной поставляет частным железнодорожным предприятиям запчасти тормозных систем, которые уже были в употреблении, под видом нового оборудования.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники на собственных промышленных мощностях реставрировали запчасти со старых, списанных вагонов "Укрзализныци". Б/у и некачественные комплектующие затем устанавливали на подвижной состав, что создавало потенциальную угрозу на железнодорожном транспорте.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели шесть обысков по местам нелегального производства и проживания фигурантов. Во время следственных действий изъято оборудование для подделки маркировки предприятий-производителей, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация, подтверждающую противоправную деятельность. Также обнаружено большое количество контрафактных деталей на сумму в почти 1,7 миллиона гривен.
Продолжается досудебное следствие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль