Блокирована поставка контрафактных систем для железнодорожного транспорта на Луганщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность группы лиц, которые реализовывали контрафактные комплектующие для железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники СБУ установили, что фирма из Попасной поставляет частным железнодорожным предприятиям запчасти тормозных систем, которые уже были в употреблении, под видом нового оборудования.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники на собственных промышленных мощностях реставрировали запчасти со старых, списанных вагонов "Укрзализныци". Б/у и некачественные комплектующие затем устанавливали на подвижной состав, что создавало потенциальную угрозу на железнодорожном транспорте.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели шесть обысков по местам нелегального производства и проживания фигурантов. Во время следственных действий изъято оборудование для подделки маркировки предприятий-производителей, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация, подтверждающую противоправную деятельность. Также обнаружено большое количество контрафактных деталей на сумму в почти 1,7 миллиона гривен.

Продолжается досудебное следствие.

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