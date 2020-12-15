"Пластуны" доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения операции Объединенных сил. ФОТОрепортаж
Представители "Пласта" доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения операции Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Ежегодно перед Рождественскими праздниками члены "Пласта - Национальной скаутской организации Украины" получают в Вене от австрийский скаутов Вифлеемский огонь мира и распространяют его среди украинской общины. Седьмой год подряд Огонь Вифлеема пластуны передают на передовые позиции украинской армии в районе проведения операции Объединенных сил и прифронтовые города Донецкой и Луганской областей.
"Сегодня Огонь из Вифлеема был доставлен в район проведения операции Объединенных сил, где он был передан Главному капеллану ООС от ПЦУ, священнику Дмитрию Присяжному. Получив Огонь, соблюдая все процедуры, Главный капеллан передал его временно исполняющему обязанности командующего Объединеннми силами генерал-майору Виктору Ганущаку. Прикоснуться к священному огня имели возможность все присутствующие военнослужащие", - говорится в сообщении.
Планируется, что Вифлеемский огонь мира будет доставлен каждому военному подразделению на передовой.
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На счет "чукчей" - это ты зря. Думаю чукчи, как раз четко прочитали в топике, что это не просто какой-то там огонь, а именно огонь МИРА. А еще чукчи не придумывают того о чем в статье речи не шло (шо там предусматривает или не предусматривает этот огонь).
А еще чукчи чтят традиции и встречают Новый Год и им глубоко пох. по "старому стилю" или "новому стилю", т.к. чукчи уверены что от "стилей" факт наступления нового года никак не зависит.
А в топике пишут примерно такие же, как и ты, вставляя про "огонь миГГа" карэспандЭнтЫкЫ. Они коммуникативны, амбициозны, устремленны, креативны и т.п. Но вот беда - делать ничего не умеют и мало что вообще знают. Да и пишут с ошибками.
Ну что сказать ... Это клиника.