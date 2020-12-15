РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10905 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
1 884 12

"Пластуны" доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения операции Объединенных сил. ФОТОрепортаж

Представители "Пласта" доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения операции Объединенных сил 01

Ежегодно перед Рождественскими праздниками члены "Пласта - Национальной скаутской организации Украины" получают в Вене от австрийский скаутов Вифлеемский огонь мира и распространяют его среди украинской общины. Седьмой год подряд Огонь Вифлеема пластуны передают на передовые позиции украинской армии в районе проведения операции Объединенных сил и прифронтовые города Донецкой и Луганской областей.

Пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения операции Объединенных сил 02
Пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения операции Объединенных сил 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министерство обороны известило о прибытии Вифлеемского огня мира

Пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения операции Объединенных сил 04
Пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения операции Объединенных сил 05

"Сегодня Огонь из Вифлеема был доставлен в район проведения операции Объединенных сил, где он был передан Главному капеллану ООС от ПЦУ, священнику Дмитрию Присяжному. Получив Огонь, соблюдая все процедуры, Главный капеллан передал его временно исполняющему обязанности командующего Объединеннми силами генерал-майору Виктору Ганущаку. Прикоснуться к священному огня имели возможность все присутствующие военнослужащие", - говорится в сообщении.

Пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения операции Объединенных сил 06
Пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения операции Объединенных сил 07

Также читайте: Зеленский подписал закон о господдержке "Пласта" и других скаутских организаций

Пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения операции Объединенных сил 08

Планируется, что Вифлеемский огонь мира будет доставлен каждому военному подразделению на передовой.

Пластуны доставили Вифлеемский огонь мира в район проведения операции Объединенных сил 09

Автор: 

Пласт (52) огонь мира (7) Вифлеемский огонь (22) ВСУ (6624) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Вовик! Эта традиция в Украине официально с 207 года, а на фронт огонь передают с самого начала там войны с парашей. Передача "Вифлеемского огня" имеет целью согреть и освятить души людей, которые не могут встретить Рождество дома в кругу семьи. Имеется в виду Рождество по новому стилю, 25 декабря. Это я специально пишу, поскольку т.н. "старым стилем" пользуется сейчас только поповня параши. Ну и атеисты-коммуняки. Ничего из "перестать стрелять", "абнимашек" и "пацелуйев миГа" передача огня не предусматривает (и никогда такого не предусматривала). Вообще сначала что-то почитай, а потом пиши. Или чукча писатель, а не читатель?
показать весь комментарий
15.12.2020 17:44
+1
Шо, опять? Сначала "просто перестать стрелять". Теперь "Вифлеемский огонь". Ждем индейскую трубку мира и стаи белых голубей ... естественно, мира.
показать весь комментарий
15.12.2020 16:43
+1
Чем бы дети не тешились
показать весь комментарий
15.12.2020 16:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо, опять? Сначала "просто перестать стрелять". Теперь "Вифлеемский огонь". Ждем индейскую трубку мира и стаи белых голубей ... естественно, мира.
показать весь комментарий
15.12.2020 16:43 Ответить
Вовик! Эта традиция в Украине официально с 207 года, а на фронт огонь передают с самого начала там войны с парашей. Передача "Вифлеемского огня" имеет целью согреть и освятить души людей, которые не могут встретить Рождество дома в кругу семьи. Имеется в виду Рождество по новому стилю, 25 декабря. Это я специально пишу, поскольку т.н. "старым стилем" пользуется сейчас только поповня параши. Ну и атеисты-коммуняки. Ничего из "перестать стрелять", "абнимашек" и "пацелуйев миГа" передача огня не предусматривает (и никогда такого не предусматривала). Вообще сначала что-то почитай, а потом пиши. Или чукча писатель, а не читатель?
показать весь комментарий
15.12.2020 17:44 Ответить
Понял тебя, Вован. Дело в том, что лично мне "душу греет" забота и внимание близких и родных людей (все это можно получить и не находясь дома). Ну а если тебя греет сувенирная коробочка с китайской свечкой под названием "Вифлеемский огонь" ... спорить не буду - личное дело каждого.

На счет "чукчей" - это ты зря. Думаю чукчи, как раз четко прочитали в топике, что это не просто какой-то там огонь, а именно огонь МИРА. А еще чукчи не придумывают того о чем в статье речи не шло (шо там предусматривает или не предусматривает этот огонь).
А еще чукчи чтят традиции и встречают Новый Год и им глубоко пох. по "старому стилю" или "новому стилю", т.к. чукчи уверены что от "стилей" факт наступления нового года никак не зависит.
показать весь комментарий
16.12.2020 08:59 Ответить
Я так и понял, что тебе "какаккя разницца" насчот "старого" и "нового" стиля. И именно потому что нет разницы, ты что-то празднуешь СТРОГО по "старому", согласно указаниям параши. И коробит тебя именно "китайская" свечка, поскольку она не из параши.
А в топике пишут примерно такие же, как и ты, вставляя про "огонь миГГа" карэспандЭнтЫкЫ. Они коммуникативны, амбициозны, устремленны, креативны и т.п. Но вот беда - делать ничего не умеют и мало что вообще знают. Да и пишут с ошибками.
показать весь комментарий
16.12.2020 09:33 Ответить
Выдохни, а то взорвешься. Все уже поняли что ты самый патриот из всех патриотов и самый "путинхуйло" из всех "путинхуйловцев". И "естественно" все остальные это "недопатриоты", "какая разница", "делать ничего не умеют и мало что вообще знают" и пр. А да, чуть не забыл: еще и пишут с ошибками.
Ну что сказать ... Это клиника.
показать весь комментарий
16.12.2020 09:47 Ответить
Чем бы дети не тешились
показать весь комментарий
15.12.2020 16:51 Ответить
Пластуни на передовій , - Це Хорошо.
показать весь комментарий
15.12.2020 17:02 Ответить
Бог у помічь!!! Зе...кам це не досяжно! - там у зеленку вірять.
показать весь комментарий
15.12.2020 17:03 Ответить
бок твой уничтожал даже "народ своЙ" десятками тысяч, да такими способами, шо Сралин - мелкий хулиган
показать весь комментарий
15.12.2020 17:24 Ответить
"Пластуни" привезли Вифлеємський вогонь миру в район проведення операції Об'єднаних сил - Цензор.НЕТ 431
показать весь комментарий
15.12.2020 17:44 Ответить
Так благодатный огонь еще не зажегся.
показать весь комментарий
15.12.2020 20:32 Ответить
шо это за новый праздник детский сад)
показать весь комментарий
15.12.2020 22:03 Ответить
 
 