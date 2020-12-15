Канал нелегальных пассажирских перевозок с оккупированных территорий перекрыли на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

В Харьковской области разоблачили и перекрыли нелегальные пассажирские перевозки с временно оккупированных районов Донбасса через территорию Российской Федерации.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный канал житель оккупированной части Луганщины... Сейчас организатору сообщено о подозрении по признакам ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу. - Ред.) Уголовного кодекса Украины", - написал Абдула.

По данным следствия, подозреваемый возил пассажиров из Луганска в Харьков через неподконтрольные пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Должанский".

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Помимо перевозок, он снимал с карточек "клиентов" соцвыплаты и привозил наличные в оккупированные районы.

Сейчас СБУ проверяет возможную причастность подозреваемого к содействию т.н. "ЛНР", в частности, в перевозке боевиков незаконных вооруженных формирований.







