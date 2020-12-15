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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Канал нелегальных пассажирских перевозок с оккупированных территорий перекрыли на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

В Харьковской области разоблачили и перекрыли нелегальные пассажирские перевозки с временно оккупированных районов Донбасса через территорию Российской Федерации.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, информирует Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный канал житель оккупированной части Луганщины... Сейчас организатору сообщено о подозрении по признакам ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через госграницу. - Ред.) Уголовного кодекса Украины", - написал Абдула.

По данным следствия, подозреваемый возил пассажиров из Луганска в Харьков через неподконтрольные пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Должанский".

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Помимо перевозок, он снимал с карточек "клиентов" соцвыплаты и привозил наличные в оккупированные районы.

Сейчас СБУ проверяет возможную причастность подозреваемого к содействию т.н. "ЛНР", в частности, в перевозке боевиков незаконных вооруженных формирований.

Канал нелегальных пассажирских перевозок с оккупированных территорий перекрыли на Харьковщине, - СБУ 01
Канал нелегальных пассажирских перевозок с оккупированных территорий перекрыли на Харьковщине, - СБУ 02
Канал нелегальных пассажирских перевозок с оккупированных территорий перекрыли на Харьковщине, - СБУ 03
Канал нелегальных пассажирских перевозок с оккупированных территорий перекрыли на Харьковщине, - СБУ 04

Автор: 

перевозки (519) СБУ (19931) Харьковщина (5577) Абдула Владислав (11)


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В Харьковской области разоблачили и перекрыли нелегальные пассажирские перевозки с временно оккупированных районов Донбасса через территорию Российской Федерации Источник: https://censor.net/ru/p3237103

Давити сепарських гнид доки не сконають.
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15.12.2020 17:43 Ответить
Бакановские "орлы" внезапно прозрели...
А теперь задайтесь вопросом - сколько в прифронтовом Харькове таких вот "пассажиров" из оккупированной Луганды находится?
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15.12.2020 17:48 Ответить
Там, на Владимирской, - скоты, а не люди. Из Славянска (Донецкой обл.) ежедневно отправляется в Ростов (или Донецк) через Россию несколько бусиков. Надо быть слепыми и глухими, чтобы этого не видеть. Ну и "вишенка на торте": из Киева свободно можно купить билет по маршруту Киев-Ялта (Крымская). Кто крышует маршрут? Угадайте с одного раза, не ошибетесь.
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15.12.2020 18:03 Ответить
аналог таможни. А сколько лет "крышевали"? Очередной передел!
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15.12.2020 18:07 Ответить
А как же так? Что, имеющих российское гражданство сепаров кацапы не пускают на Родину через свои КПП? А как же русские своих не бросают?
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15.12.2020 21:01 Ответить
Чувак просто не поделился наличкой с кристально чистым СБУ.Таких маршрутов тысячи,люди каждый день так ездят.КПП закрыты вот и приходится ездить в объезд.Показуха.
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15.12.2020 21:17 Ответить
прям каналтам за 6 лет проехало на 10 и100милливардов продуктов и людей вмаршрутках
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15.12.2020 21:56 Ответить
 
 