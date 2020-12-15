Контрабанда оружия и боеприпасов по почте блокирована на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала незаконную переправку через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УСБУ во Львовской области.

По предварительным данным следствия, двое жителей Одесской и Черкасской областей пытались получить из-за границы стрелковое оружие с патронами к ней. Для нелегальной переправки товара дельцы использовали международные почтовые сервисы.

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Правоохранители выявили в одном из пунктов международного почтового обмена Галицкой таможни две посылки с винтовкой в ​​разобранном виде и пистолетом Beretta со 170 патронами.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

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