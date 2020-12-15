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Контрабанда оружия и боеприпасов по почте блокирована на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала незаконную переправку через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УСБУ во Львовской области.

Контрабанда оружия и боеприпасов по почте блокирована на Львовщине, - СБУ 01

По предварительным данным следствия, двое жителей Одесской и Черкасской областей пытались получить из-за границы стрелковое оружие с патронами к ней. Для нелегальной переправки товара дельцы использовали международные почтовые сервисы.

Контрабанда оружия и боеприпасов по почте блокирована на Львовщине, - СБУ 02

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Контрабанда оружия и боеприпасов по почте блокирована на Львовщине, - СБУ 03

Правоохранители выявили в одном из пунктов международного почтового обмена Галицкой таможни две посылки с винтовкой в ​​разобранном виде и пистолетом Beretta со 170 патронами.

Контрабанда оружия и боеприпасов по почте блокирована на Львовщине, - СБУ 04

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

контрабанда (2409) оружие (10224) правоохранительные органы (2970) СБУ (19931) силовики (2799) Львовская область (2916)


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Топ комментарии
+7
Даже в сталинские лихие времена малокалиберное оружие не было под запретом. Видно Сталин не страдал таким фобиями, как теперешние правители в Украине.
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15.12.2020 19:22
+3
в США у каждого школьника есть в сельской местности Мелких грызунов отстреливают
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15.12.2020 19:39
+2
Патроны -- мелкашка. Не удивлюсь если и винтарь--ММГ ))))
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15.12.2020 19:33
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С кем там собрались воевать?
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15.12.2020 19:20 Ответить
Даже в сталинские лихие времена малокалиберное оружие не было под запретом. Видно Сталин не страдал таким фобиями, как теперешние правители в Украине.
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15.12.2020 19:22 Ответить
в США у каждого школьника есть в сельской местности Мелких грызунов отстреливают
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15.12.2020 19:39 Ответить
Патроны -- мелкашка. Не удивлюсь если и винтарь--ММГ ))))
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15.12.2020 19:33 Ответить
за такие патроны доблестное правосудие наваливает по 263й по полной катушке , хоть они даже 40 лет назад выпускались
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16.12.2020 09:25 Ответить
Рабам запрещено иметь оружие, даже мелкашку.
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15.12.2020 19:54 Ответить
Эх, мечтаю.. за тем что выше..
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15.12.2020 20:24 Ответить
Скоро и Glovo к этому бизнесу подключится.
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15.12.2020 21:37 Ответить
Закона об оружии нет ? Зато сроки есть . Судам выгодно. Есть бабки -сразу выясняется что закона об оружии нет. Нет бабок - посадят , и похеру всем что Закона нет.
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16.12.2020 09:27 Ответить
Закона об оружии нет ? І що? Закону про дихання повітрям теж не має, але ж ви дихаєте?

А якщо серйозно, це демагогія. Така сама, як колись із військовим станом була. Не існує такого закону, який ви бажаєте, це так, але законодавчих підстав (у т.ч. Законів) достатньо для притягнення по 263й.
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16.12.2020 09:37 Ответить
с Вами спорить сегодня лень ...просто должен как бы Закон один для всех быть , а у нас с помощью демагогии при определенных ньюансах никто даже в райотдел не попадает
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16.12.2020 18:08 Ответить
Зі мною вам взагалі не потрібно сперечатись Ви ж чудово розумієте, хто я. І якщо я щось на подібну тему написав, то я знаю і законодавство і судову практику і усі існуючі варіанти трактувань. Вони, не на вашу користь. Решта - демагогія.
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17.12.2020 12:43 Ответить
к сожалению, живем там, где вместо справедливости -демагогия
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17.12.2020 20:30 Ответить
 
 