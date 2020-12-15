Контрабанда оружия и боеприпасов по почте блокирована на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины блокировала незаконную переправку через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УСБУ во Львовской области.
По предварительным данным следствия, двое жителей Одесской и Черкасской областей пытались получить из-за границы стрелковое оружие с патронами к ней. Для нелегальной переправки товара дельцы использовали международные почтовые сервисы.
Правоохранители выявили в одном из пунктов международного почтового обмена Галицкой таможни две посылки с винтовкой в разобранном виде и пистолетом Beretta со 170 патронами.
Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.
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А якщо серйозно, це демагогія. Така сама, як колись із військовим станом була. Не існує такого закону, який ви бажаєте, це так, але законодавчих підстав (у т.ч. Законів) достатньо для притягнення по 263й.