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Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Зробили це разом?
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Раздача
Автор исторических реформ
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- Спирт?
Цитата из цитат
Гармония
Пророчество
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Поклонники Путина
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Топ комментарии
+53 olele
показать весь комментарий15.12.2020 23:48
+43 Павло ШОвте
показать весь комментарий15.12.2020 23:37
+41 Павло ШОвте
показать весь комментарий15.12.2020 23:34
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Верніть зубожіня Пороха!
Розумно. Хай залишить булаву ЗЕрмаку,хай на нарах пожитево удвох граються!
А сам сяде у крісло Президента України,та наведе лад.
От це буде допомога всій Україні.