РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6004 посетителя онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
18 053 42

Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Зробили це разом?

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФОПы попытались установить палатки на Майдане Незалежности: между митингующими и правоохранителями произошли стычки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Раздача

Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Автор исторических реформ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина осуществила исторические реформы и открыта для мира как инвестиционная гавань, - Зеленский

Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

- Спирт?

Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Цитата из цитат

Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Гармония

Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Пророчество

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Шулявском мосту в Киеве упали столбы освещения. ВИДЕО+ ФОТО

Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Поклонники Путина

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Бойко Юрий (949) Медведчук Виктор (1789) предприниматели (1234) путин владимир (31325) фотожаба (14427)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+53
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9014
показать весь комментарий
15.12.2020 23:48
+43
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8685
показать весь комментарий
15.12.2020 23:37
+41
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3367
показать весь комментарий
15.12.2020 23:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоро "йолка"

Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7506
показать весь комментарий
15.12.2020 23:30 Ответить
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6859
показать весь комментарий
15.12.2020 23:32 Ответить
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5162
показать весь комментарий
15.12.2020 23:32 Ответить
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9192
показать весь комментарий
16.12.2020 11:44 Ответить
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3367
показать весь комментарий
15.12.2020 23:34 Ответить
Залізне алібі!
показать весь комментарий
16.12.2020 12:06 Ответить
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8046
показать весь комментарий
15.12.2020 23:34 Ответить
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1106Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8943
показать весь комментарий
15.12.2020 23:35 Ответить
мне плакатик понравился...!)
показать весь комментарий
16.12.2020 00:22 Ответить
плакатик в стиле "по приколу"
показать весь комментарий
16.12.2020 11:46 Ответить
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 647
показать весь комментарий
15.12.2020 23:37 Ответить
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9014
показать весь комментарий
15.12.2020 23:48 Ответить
super!
показать весь комментарий
16.12.2020 01:08 Ответить
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8685
показать весь комментарий
15.12.2020 23:37 Ответить
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9155
показать весь комментарий
15.12.2020 23:39 Ответить
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9811
показать весь комментарий
16.12.2020 00:56 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2020 01:27 Ответить
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1582
показать весь комментарий
15.12.2020 23:39 Ответить
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5520
показать весь комментарий
17.12.2020 09:26 Ответить
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4064
показать весь комментарий
15.12.2020 23:40 Ответить
Лучшая...


Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5176
показать весь комментарий
15.12.2020 23:41 Ответить
Просто місце це прокляте.
показать весь комментарий
15.12.2020 23:43 Ответить
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1643
показать весь комментарий
15.12.2020 23:43 Ответить
Автор исторических реформ, пророчество, поклонники Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5022
показать весь комментарий
15.12.2020 23:53 Ответить
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 851
показать весь комментарий
16.12.2020 00:00 Ответить
Лідер ФОПівського двіжу...
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7185

Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5696

Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6555
показать весь комментарий
16.12.2020 00:03 Ответить
И что ж не хватало, точно как тому волку из анекдота - шоу захотелось.
показать весь комментарий
16.12.2020 06:19 Ответить
Это не фотожаба. это то что зеленые бараны мекали полтора года назад
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4436
показать весь комментарий
16.12.2020 00:04 Ответить
Тільки що ФОП(який голосував, самі зараз дізнаєтесь за кого), попросив Петра Олексійовича в прямий ефір "ПРЯМОГО", "не тягти на себе булаву, а допомогти ЗЕЛЕНСЬКОМУ вирішити ЇХ (ФОПів) проблеми" !
показать весь комментарий
16.12.2020 12:42 Ответить
З чого все починалось....
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4923
показать весь комментарий
16.12.2020 00:08 Ответить
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1137
показать весь комментарий
16.12.2020 00:18 Ответить
За результатами голосування за "Бюджет - 2 021", інформація про негласну коаліцію «Слуги народу» та «Батьківщини» - підтверджується.

Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 969
показать весь комментарий
16.12.2020 00:35 Ответить
Не вышло в 2007 году с регионалами, вышло в 2020 году с их последователями.
показать весь комментарий
16.12.2020 06:22 Ответить
"президент"... гребаный насос... "президент"
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5431
показать весь комментарий
16.12.2020 00:52 Ответить
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1075
показать весь комментарий
16.12.2020 01:26 Ответить
Там десь в тумані їжачок "покращення" несе.
показать весь комментарий
16.12.2020 06:30 Ответить
Більш не треба мабуть!
Верніть зубожіня Пороха!
показать весь комментарий
16.12.2020 12:45 Ответить
Нафіга, не захотіли "зубожіти", тепер нехай чекають на "покращення", до посиніння, ДБЛ.
показать весь комментарий
16.12.2020 18:19 Ответить
Беркут бризкає дезодорантом спітнілих від роботи ФОПів
Автор історичних реформ, пророцтво, шанувальники Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7302
показать весь комментарий
16.12.2020 01:33 Ответить
Эбонитовых палочек не Хватает , - в общий фон .
показать весь комментарий
16.12.2020 09:42 Ответить
Электричестово добывают?
показать весь комментарий
16.12.2020 12:46 Ответить
Тільки що ФОП(який голосував, самі зараз дізнаєтесь за кого), попросив Петра Олексійовича в прямому ефірі "ПРЯМОГО", "не тягти на себе булаву, а допомогти ЗЕЛЕНСЬКОМУ вирішити ЇХ (ФОПів) проблеми"!
Розумно. Хай залишить булаву ЗЕрмаку,хай на нарах пожитево удвох граються!
А сам сяде у крісло Президента України,та наведе лад.
От це буде допомога всій Україні.
показать весь комментарий
16.12.2020 12:53 Ответить
 
 