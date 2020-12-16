Оккупанты блокируют работу КПВВ на Донбассе, ежедневный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме. По решению командующего ОС КПВВ открыты для пропуска ежедневно с 8 утра до 16:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"Однако российско-оккупационные войска заблокировали функционирование большинства гуманитарных дорожных коридоров. В этих обстоятельствах на КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка" граждане линию не пересекали. Фактически ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", а движение по дорожному коридору на КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют два раза в неделю - в понедельник и пятницу", - отмечается в сообщении.

За минувшие сутки на КПВВ "Станица Луганская" 543 человека прошли в сторону временно оккупированной Луганщины, а 967 человек прошли на контролируемую территорию. Также 14 декабря было разблокировано пересечение линии разграничения напротив КПВВ "Новотроицкое". Там 126 граждан и 23 транспортных средства последовали на временно оккупированную территорию Украины, в обратном направлении - 63 человека и 13 транспортных средств.

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