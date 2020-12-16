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Оккупанты блокируют работу КПВВ на Донбассе, ежедневный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме. По решению командующего ОС КПВВ открыты для пропуска ежедневно с 8 утра до 16:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"Однако российско-оккупационные войска заблокировали функционирование большинства гуманитарных дорожных коридоров. В этих обстоятельствах на КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка" граждане линию не пересекали. Фактически ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", а движение по дорожному коридору на КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют два раза в неделю - в понедельник и пятницу", - отмечается в сообщении.

За минувшие сутки на КПВВ "Станица Луганская" 543 человека прошли в сторону временно оккупированной Луганщины, а 967 человек прошли на контролируемую территорию. Также 14 декабря было разблокировано пересечение линии разграничения напротив КПВВ "Новотроицкое". Там 126 граждан и 23 транспортных средства последовали на временно оккупированную территорию Украины, в обратном направлении - 63 человека и 13 транспортных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возобновление работы КПВВ: за месяц контрольные пункты пересекло почти 43 тыс. человек

Оккупанты блокируют работу КПВВ на Донбассе, ежедневный пропуск осуществляется только в Станице Луганской, - пресс-центр ОС 01
Фото: fb.com/pressjfo.news
Оккупанты блокируют работу КПВВ на Донбассе, ежедневный пропуск осуществляется только в Станице Луганской, - пресс-центр ОС 02
Фото: fb.com/pressjfo.news
Оккупанты блокируют работу КПВВ на Донбассе, ежедневный пропуск осуществляется только в Станице Луганской, - пресс-центр ОС 03
Фото: fb.com/pressjfo.news

Оккупанты блокируют работу КПВВ на Донбассе, ежедневный пропуск осуществляется только в Станице Луганской, - пресс-центр ОС 04

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Автор: 

Донбасс (26956) Объединенные силы (607) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+13
Меня, как то вообще не волнует, пускают ли москали своих рабов к нам за пенсиями или нет
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16.12.2020 02:03
+12
Яка сумна новина. Чим менше буде тут вештатися сєпарів тим краще.
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16.12.2020 02:51
+7
А що ж з цього приводу скаже товариш Кравчук, він же такі надії покладав на Росію.
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16.12.2020 06:47
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Меня, как то вообще не волнует, пускают ли москали своих рабов к нам за пенсиями или нет
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16.12.2020 02:03 Ответить
Нам нужно поплакать? Закройте в "зад"...пускай там хоть жрать начнуть друг-друга...хоть нормальные, правдоподобные новости появяться - солдат днр, сьел солдата солдата лнр...ну или наоборот (один фаллос)!
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16.12.2020 02:06 Ответить
Яка сумна новина. Чим менше буде тут вештатися сєпарів тим краще.
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16.12.2020 02:51 Ответить
Що означає "вештатися"? Їх в кожному під'їзді третина живе(((
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16.12.2020 05:56 Ответить
вобщем то они делают то шо наши никак не сделают.
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16.12.2020 06:27 Ответить
Насрать
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16.12.2020 06:40 Ответить
А що ж з цього приводу скаже товариш Кравчук, він же такі надії покладав на Росію.
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16.12.2020 06:47 Ответить
Не оккупанты, а участники мирного переговорного процесса, прекращения огня, СЦКК, ТКГ, Минска, Нормандского формата и прочей хрени.
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16.12.2020 07:51 Ответить
Ну сколько можно застать туда сюда ? Я не понимаю ,сначала кричали ***** введи войска ,радовались ,теперь шастают к Бандеровцам 🤔🤫🤦 Лугандонцев понять очень тяжело 🙄🤭
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16.12.2020 08:12 Ответить
Шастать
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16.12.2020 08:13 Ответить
Надо закрыть все КПВВ. Если сепаратисты будут сильно упрашивать, то через 20 лет откроем.
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16.12.2020 08:27 Ответить
...а лучше их совсем ликвидировать..Временную границу на"замок"!
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16.12.2020 13:43 Ответить
а потом как сказао глава ВЦА луганской обл Гайдук..8 из 10 инфицированы COVID-19..и не желают придерживаться режима самоизоляции!!!
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16.12.2020 08:45 Ответить
https://censor.net/ru/news/3237057/iz_10_lyudeyi_kotorye_perehodyat_s_okkupirovannoyi_territorii_na_nashu_78_bolny_covid19_glava_luganskoyi
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16.12.2020 10:18 Ответить
І цей треба закрити
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16.12.2020 10:49 Ответить
 
 