Ремонт дорог - 65,9% всех антикризисных мер Украины, большая часть его будет "жить" до 5 лет, - Загребельская. ИНФОГРАФИКА

Украина занимает первые позиции в мире по объему потраченного за период коронакризиса на инфраструктурные проекты, зато сильно отстает по прямым выплатам населению и компенсациям и поддержке бизнеса.

Об этом сообщила в Facebook бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя бы в чем-то мы вышли в лидеры, - иронизирует Загребельская, - Украина занимает первые позиции в мире по объему потраченных за период коронакризиса денег на инфраструктурные проекты. В нашем исполнении - на дороги. Так, у нас 65,9% всех антикризисных мер составляли затраты на инфраструктуру. Следующие за нами Россия - 43,5% и Китай - 19,7%. Затем с 9,7% Австралия. 8,3% - Канада. 7,9% - Турция. И потом с еще меньшим показателем страны Европейского союза, США и Великобритания".

В то же время, подчеркивает бывшая чиновница, Украина "плетется позади мирового списка" по прямым выплатам населению (4,7%). В России этот показатель 12,2%, в Австралии - 62,7%, в Канаде - 63,8%.

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"По компенсациям и поддержке бизнеса мы также в конце. Наш показатель - 18,1%. Для понимания, во Франции этот показатель - 89,4%, в то время как в инфраструктуру вложено около 1%. Я понимаю, мы идем своим путем. Просто хотелось бы, чтобы пришли все, а не только шесть дорожных компаний, которых государство в этот тяжелый год поддержало "на широкую ногу", - отметила Загребельская.

Тем, кто "хочет рассказать о "кризис закончится, а дороги останутся", она напомнила: "72% из 126 млрд потратили на текущий средний ремонт. По нормативам он будет "жить" от 3 до 5 лет. И если эти дороги не сойдут ранее незаконно, то через 3-5 лет, согласно действующему законодательству, "карета превратится в тыкву".

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