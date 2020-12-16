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Ремонт дорог - 65,9% всех антикризисных мер Украины, большая часть его будет "жить" до 5 лет, - Загребельская. ИНФОГРАФИКА

Украина занимает первые позиции в мире по объему потраченного за период коронакризиса на инфраструктурные проекты, зато сильно отстает по прямым выплатам населению и компенсациям и поддержке бизнеса.

Об этом сообщила в Facebook бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"Хотя бы в чем-то мы вышли в лидеры, - иронизирует Загребельская, - Украина занимает первые позиции в мире по объему потраченных за период коронакризиса денег на инфраструктурные проекты. В нашем исполнении - на дороги. Так, у нас 65,9% всех антикризисных мер составляли затраты на инфраструктуру. Следующие за нами Россия - 43,5% и Китай - 19,7%. Затем с 9,7% Австралия. 8,3% - Канада. 7,9% - Турция. И потом с еще меньшим показателем страны Европейского союза, США и Великобритания".

В то же время, подчеркивает бывшая чиновница, Украина "плетется позади мирового списка" по прямым выплатам населению (4,7%). В России этот показатель 12,2%, в Австралии - 62,7%, в Канаде - 63,8%.

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"По компенсациям и поддержке бизнеса мы также в конце. Наш показатель - 18,1%. Для понимания, во Франции этот показатель - 89,4%, в то время как в инфраструктуру вложено около 1%. Я понимаю, мы идем своим путем. Просто хотелось бы, чтобы пришли все, а не только шесть дорожных компаний, которых государство в этот тяжелый год поддержало "на широкую ногу", - отметила Загребельская.

Тем, кто "хочет рассказать о "кризис закончится, а дороги останутся", она напомнила: "72% из 126 млрд потратили на текущий средний ремонт. По нормативам он будет "жить" от 3 до 5 лет. И если эти дороги не сойдут ранее незаконно, то через 3-5 лет, согласно действующему законодательству, "карета превратится в тыкву".

Ремонт дорог - 65,9% всех антикризисных мер Украины, большая часть его будет жить до 5 лет, - Загребельская 01

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Ремонт дорог - 65,9% всех антикризисных мер Украины, большая часть его будет жить до 5 лет, - Загребельская 02

Автор: 

дороги (2512) карантин (16729) Загребельская Агия (102) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+37
надоел этот тупой треп про "строительство" дорог. Зеленые недоумки из объявленных 4000 км построили аж 17 км, остальное -ремонт(ямочный) и гарантийное обслуживание, которое и до них всегда проводилось, только никто это не называл "великим будiвництвом"!
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16.12.2020 01:59
+26
Если следующая власть проведет нормальный аудит то Зеленые сядут всем КМ и фракцией в ВР а также половиной ОП за такое " большое воровство строительство"!
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16.12.2020 02:02
+23
Ремонт дорог - 65,9% всех антикризисных мер Украины, большая часть его будет "жить" до 5 лет, - Загребельская - Цензор.НЕТ 5042
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16.12.2020 02:17
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Давили говоришь? При нем ЕСВ снизилась с 34,7% от минималки до 22%.
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16.12.2020 07:55 Ответить
Та шо ты гАвАришь . А стотысячные штрафы , плюс если предприниматель временно не работает ,то все ровно плати грабительский пенсионный взнос , а проверки..........?
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16.12.2020 08:03 Ответить
Мораторий на проверки. Которые кстати отменят с 1 января 2021
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16.12.2020 13:39 Ответить
Схоже, Зеленський їх уже реально придавив. До речі, ;порошенківці; протест ФОПів не підтримали. Просто зрозумій- при Зеленському поліція справді як сир у маслі катається- а от інші ледве виживають. Тобі вже рік по 10 000 ковідних виплачують- а я на мінімалку людей лікую. Вчора ще 0.5 ставки був змушений взяти- бо і на хліб не вистачає. Дружина працює медсестрою- з 9 лютого скорочують.
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16.12.2020 08:09 Ответить
У мене багато знайомих, серед них і з поліції багато є. Так от тільки вони і задоволені Зеленським.
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16.12.2020 08:10 Ответить
..Чого ниєш !? Так іди ПРацювати в мусарню прахобот
ПС )))) При колишньому *аваковці * якраз і почали підніматись .
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16.12.2020 08:15 Ответить
Діма, я тобі в сто перший раз повторюю- писати- то не твоє. Флуди вже картинками, амеба з мінімумом інтелекту.
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16.12.2020 08:18 Ответить
Нитік ..міняй ПРофесію
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16.12.2020 08:28 Ответить
Он врач. Всем врачам нужно менять? А тебя, дурака, кто лечить будет?
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17.12.2020 08:46 Ответить
Зебил, поинтересуйся сколько Гройсман в казне денег шмаркле оставил и сколько дорог строилось при Порошенко.
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16.12.2020 08:52 Ответить
Результат на лицо:- Шулявский мост!!! - дальше будет больше!
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16.12.2020 08:35 Ответить
Зебуїни, а ви и про дорожній фонд щось чули? Блін, ідіоти. Для ремонту доріг існує дорожній фонд, який формується з кожного літра купленого нами палива. Заїхав на АЗС, заплатив за ремонт дороги. Ось звідки дороги за часів бариги почали ремонтуватись. І з бетонною основою, і якісні, і багато. А антиковідний фонд мав йти на зовсім інші речі, придурки, а не на зелений деребан і корупцію. А ви його тупо і нагло РОЗІКРАЛИ.
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16.12.2020 09:22 Ответить
люди !!! давайте отделим мух от котлет!!
мы все не против дорог ! мы только за.. и побольше и покачественнее НО
НО не с ковидного фонда !!! когда больницам не хватает всего и когда ПАНДЕМИЯ...
когда именно от наличия средств, вернее их острой нехватки, на кислород (и его доставку и его обслуживание), на концентраторы (и их обслуживание), на средства защиты для медиков (индивидуальные...и не один комплект на месяц!!!), на тесты и их обработку (т.е. лаборанты и лаборатории и оборудование и расходные материалы), на зарплаты и премии тем, кто еще совсем не опустил руки и продолжает лечить-спасать-выхаживать из того, чего нет (но есть в бумажных отчетах и трелях министерских)....вот СЮДА и только в медицину должен был идти...лететь ковидный фонд (ковидный фонд...не абышо, а целевой фонд !!!), а не ментов и понтов дорожников (качество посмотрим весной), на киноиндустрию и остальное может и важное...но не такое смертельно необходимое как и так не очень сильная медицина!
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16.12.2020 09:28 Ответить
а тепер ще й на медицину бюджет урізали, і кажуть вже з квітня зменшиться фінансування лікарень, хворих в стаціонарах. Втім ми тепер "з дорогами". Маячня суцільна а не керівництво. Я ще б зрозумів якби в країні грошей було валом, щоб не відщипувати з створених для боротьби фондів, а то, з ковідного забрали, бюджет на медицину порізали. Ну чисті довбой..-дятли !!
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16.12.2020 10:28 Ответить
по дорослому.. за це має хтось нести кримінальну відповідальність...саме за нецільове використання медичного фонду (!!!) на хрінзна що...за кожну копійчину - бо не одне людське життя від того залежало
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16.12.2020 10:32 Ответить
та хіба ж вони самі себе каратимуть?? Фонд створювався ж не з благодійних вкладів, а з наших кишень, з податків переважно, ну, напевно, і західні інституції щось виділяли, але просране все, і західна допомога, і наші державні гроші. Навіть страшно уявити СКІЛЬКИ грошви осіло в кишенях зеленої плісняви усіх калібрів після того "благоустрою" країни.
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16.12.2020 13:05 Ответить
Ремонтують мабуть дороги до своїх вил, хаз, садиб. Бо на дорогих машинах їздити до своїх палаців не комфортно
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16.12.2020 09:31 Ответить
тобто, поки корони не було, то і дороги будувати не потрібно було.. А як тільки трапилась ця халепа, то терміново знадобилось інфраструктуру лагодити.. Дивна логіка в "наших" керманичів.
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16.12.2020 10:24 Ответить
чи то просто в каламутній воді краще "рибка ловиться"???
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16.12.2020 10:30 Ответить
Беня враг Мертвечуку,Беня враг Пороху,Беня враг Ринату.Они все друг другу враги.Для всех Вас(нас).Они спокойно бухают вместе и плюют на нас с высокой...Никто не умаляет заслуги Пороха,но,может хватит уже нимб ему приделывать.С таким подходом точно рыги к власти в следующий раз придут.
А по поводу дорог.В Европе дороги есть и будут ,даже если они ничего там не будут делать еще лет надцать.
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16.12.2020 10:39 Ответить
Отже, дороги "злізуть", як тільки закінчиться термін "правління" Зеленського( якщо він досидить його до кінця,що маловірогідно). Хто буде відповідати - Зеленський особисто?
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16.12.2020 11:34 Ответить
Та які там інфраструктурні проєкти??Це ви про ямковий ремонт,що на весні знову треба буде латати?Нехай конкретно перерахують об'єкти що зведено-побудовано з нуля,що б можна було проконтролювати скільки дійсно грошей на це витрачено а скільки вкрали.
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16.12.2020 12:43 Ответить
Надеюсь зеленский сядет в тюрьму за такой дорогой ямочный ремонт дорог!! Уже не много осталось до суда !! Каких-то три года , а может и меньше!!! Следующий Майдан уже на хрещатике!!!
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16.12.2020 19:44 Ответить
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