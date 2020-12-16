Ремонт дорог - 65,9% всех антикризисных мер Украины, большая часть его будет "жить" до 5 лет, - Загребельская. ИНФОГРАФИКА
Украина занимает первые позиции в мире по объему потраченного за период коронакризиса на инфраструктурные проекты, зато сильно отстает по прямым выплатам населению и компенсациям и поддержке бизнеса.
Об этом сообщила в Facebook бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.
"Хотя бы в чем-то мы вышли в лидеры, - иронизирует Загребельская, - Украина занимает первые позиции в мире по объему потраченных за период коронакризиса денег на инфраструктурные проекты. В нашем исполнении - на дороги. Так, у нас 65,9% всех антикризисных мер составляли затраты на инфраструктуру. Следующие за нами Россия - 43,5% и Китай - 19,7%. Затем с 9,7% Австралия. 8,3% - Канада. 7,9% - Турция. И потом с еще меньшим показателем страны Европейского союза, США и Великобритания".
В то же время, подчеркивает бывшая чиновница, Украина "плетется позади мирового списка" по прямым выплатам населению (4,7%). В России этот показатель 12,2%, в Австралии - 62,7%, в Канаде - 63,8%.
"По компенсациям и поддержке бизнеса мы также в конце. Наш показатель - 18,1%. Для понимания, во Франции этот показатель - 89,4%, в то время как в инфраструктуру вложено около 1%. Я понимаю, мы идем своим путем. Просто хотелось бы, чтобы пришли все, а не только шесть дорожных компаний, которых государство в этот тяжелый год поддержало "на широкую ногу", - отметила Загребельская.
Тем, кто "хочет рассказать о "кризис закончится, а дороги останутся", она напомнила: "72% из 126 млрд потратили на текущий средний ремонт. По нормативам он будет "жить" от 3 до 5 лет. И если эти дороги не сойдут ранее незаконно, то через 3-5 лет, согласно действующему законодательству, "карета превратится в тыкву".
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ПС )))) При колишньому *аваковці * якраз і почали підніматись .
мы все не против дорог ! мы только за.. и побольше и покачественнее НО
НО не с ковидного фонда !!! когда больницам не хватает всего и когда ПАНДЕМИЯ...
когда именно от наличия средств, вернее их острой нехватки, на кислород (и его доставку и его обслуживание), на концентраторы (и их обслуживание), на средства защиты для медиков (индивидуальные...и не один комплект на месяц!!!), на тесты и их обработку (т.е. лаборанты и лаборатории и оборудование и расходные материалы), на зарплаты и премии тем, кто еще совсем не опустил руки и продолжает лечить-спасать-выхаживать из того, чего нет (но есть в бумажных отчетах и трелях министерских)....вот СЮДА и только в медицину должен был идти...лететь ковидный фонд (ковидный фонд...не абышо, а целевой фонд !!!), а не ментов и понтов дорожников (качество посмотрим весной), на киноиндустрию и остальное может и важное...но не такое смертельно необходимое как и так не очень сильная медицина!
А по поводу дорог.В Европе дороги есть и будут ,даже если они ничего там не будут делать еще лет надцать.