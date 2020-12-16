Ночью в Днепре горел одноэтажный жилой дом, трое погибших, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Днепре произошел пожар в одноэтажном жилом доме, в результате которого погибли трое людей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"15-го декабря в 23:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Николая Хвылевого Новокодацкого района города Днепр. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что пожар возник в середине одноэтажного жилого дома на двух хозяев.
Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили тела трех человек. Трое погибших - мужского пола, другие данные устанавливаются", - сказано в сообщении.
Отмечается, что огнем повреждена хозяйственная постройка (деревянная пристройка к дому), деревянные перекрытия и крыша дома. Общая площадь пожара 65 м. кв.
Пожар локализован в 00:17 и ликвидирован в 1:30.
Всего для ликвидации пожара привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы техники Главного управления.
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