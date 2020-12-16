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В админздании Киева произошел пожар: 2 человека погибли, еще один госпитализирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Во вторник вечером, 15 декабря, в административном здании в Святошинском районе Киева возник пожар, двле погибших, еще один пострадал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС г. Киева.

"В результате пожара погибли два человека, еще одного пострадавшего пожарные спасли и передали работникам скорой помощи", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду утром.

Информация о пожаре на проспекте Академика Палладина 46/2 в Киеве поступила спасателям 15 декабря в 22:11. Возгорание произошло на 2 этаже двухэтажного административного здания на площади 70 м.кв.

В админздании Киева произошел пожар: 2 человека погибли, еще один госпитализирован, - ГСЧС 01

"Тушение пожара осложнялось отсутствием водоисточников на территории объекта, поэтому спасателям приходилось осуществлять постоянный подвоз воды. Пожар на площади 70 м кв. был локализован в 23:20 и ликвидирован в 23:29", – сказано в сообщении.

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На месте происшествия работало 6 единиц техники, 25 человек личного состава и Штаб ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

В админздании Киева произошел пожар: 2 человека погибли, еще один госпитализирован, - ГСЧС 02
В админздании Киева произошел пожар: 2 человека погибли, еще один госпитализирован, - ГСЧС 03
В админздании Киева произошел пожар: 2 человека погибли, еще один госпитализирован, - ГСЧС 04
Фото: сайт ГСЧС

Киев (25580) пожар (5961) ГСЧС (4985)


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Во дворе т.н. админздания лежат пачки с доской. Это админздание ООО "Доскапаркетдровасбыт" ?
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16.12.2020 08:33 Ответить
"Я знаю всех, кто пытался меня убить", - ролик Навального набрал 8 млн просмотров перед "Прямой линией" Путина.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/220860_1608068686
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16.12.2020 09:46 Ответить
шо та "админздание" напоминает больше переселенческий дом или бордель при дороге......
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16.12.2020 15:37 Ответить
Черновол,не?Родичам загиблих співчуття.....
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16.12.2020 17:14 Ответить
 
 