В админздании Киева произошел пожар: 2 человека погибли, еще один госпитализирован, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Во вторник вечером, 15 декабря, в административном здании в Святошинском районе Киева возник пожар, двле погибших, еще один пострадал.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС г. Киева.
"В результате пожара погибли два человека, еще одного пострадавшего пожарные спасли и передали работникам скорой помощи", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду утром.
Информация о пожаре на проспекте Академика Палладина 46/2 в Киеве поступила спасателям 15 декабря в 22:11. Возгорание произошло на 2 этаже двухэтажного административного здания на площади 70 м.кв.
"Тушение пожара осложнялось отсутствием водоисточников на территории объекта, поэтому спасателям приходилось осуществлять постоянный подвоз воды. Пожар на площади 70 м кв. был локализован в 23:20 и ликвидирован в 23:29", – сказано в сообщении.
На месте происшествия работало 6 единиц техники, 25 человек личного состава и Штаб ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
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