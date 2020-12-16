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Противотанковые мины, выстрелы ПГ-7 и ВОГ-17, тротил и пластид: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник наемников РФ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал с военными средствами поражения и взрывчатыми веществами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Тайник был оборудован на открытой территории в районе города Счастье, вблизи линии разграничения. Из тайника правоохранители изъяли полкилограмма пластида, две противотанковые мины ТМ-62М, почти полкилограмма тротила, девять гранат РГ-42, семь выстрелов ПГ-7 и ВОГ-17. Также выявлено более ста патронов различного калибра и двадцать дымовых шашек.

Сейчас устанавливается причастность боевиков незаконных вооруженных формирований к закладке тайника.

Мероприятия по выявлению и изъятию средств поражения проводились совместно с Национальной полицией и Главным управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тайник с 56 минами 120-мм обнаружили в Запорожской области вблизи стратегического госпредприятия, - СБУ. ФОТО

Противотанковые мины, выстрелы ПГ-7 и ВОГ-17, тротил и пластид: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник наемников РФ 01
Противотанковые мины, выстрелы ПГ-7 и ВОГ-17, тротил и пластид: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник наемников РФ 02
Противотанковые мины, выстрелы ПГ-7 и ВОГ-17, тротил и пластид: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник наемников РФ 03
Противотанковые мины, выстрелы ПГ-7 и ВОГ-17, тротил и пластид: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник наемников РФ 04

СБУ (19934) тайник (131) Луганская область (6501)


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Номери партії замалювали, бо вже "виявляли" це неодноразово))
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16.12.2020 12:03 Ответить
Мы отводим,они подводят,все как договорились зе- переговорщики...😕
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16.12.2020 16:59 Ответить
шо то за катриджи к рпг7 ?
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16.12.2020 19:04 Ответить
усе знаю..болгарский термобарический заряд к рпг 7 GTB-7VS.
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16.12.2020 19:12 Ответить
Еще с СА заю, что не ПГ, а РПГ-7Д( р-ручной д-десантный)
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17.12.2020 09:08 Ответить
 
 