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Полиция обезвредила транснациональную банду, орудовавшую в Киеве и области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Киевской области задержала членов транснациональной преступной организации, на преступном счету которых разбойные нападения, похищение человека, вымогательства, кражи в особо крупных размерах и поджог автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

Группировка осуществляла преступления как на территории Киевской области, так и в столице. В ее состав входили иностранцы и киевляне.

Так, в ноябре этого года полицейские задержали лидера и одного из активных участников банды, которая в селе Софиевская Борщаговка похитила частного предпринимателя и требовала надуманный долг в два миллиона долларов. В настоящее время они находятся под стражей.

Во время второго этапа реализации оперативной информации сотрудники полиции задержали еще пятерых членов преступной группировки - непосредственных исполнителей преступлений.

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По месту жительства злоумышленников полицейские провели ряд неотложных обысков, где изъяли: оружие и боеприпасы, рации, номерные знаки, деньги, балаклавы, ножи, разнообразное техническое оборудование и документы, принадлежащие предприятиям, где осуществлялись кражи.

Также правоохранители изъяли автомобили, на которых передвигались злоумышленники.

Кроме этого, работники полиции установили помещение, где подозреваемые хранили имущество приобретенное преступным путем. Все это изъято в качестве вещественных доказательств.

Полиция обезвредила транснациональную банду, орудовавшую в Киеве и области 01
Полиция обезвредила транснациональную банду, орудовавшую в Киеве и области 02
Полиция обезвредила транснациональную банду, орудовавшую в Киеве и области 03
Полиция обезвредила транснациональную банду, орудовавшую в Киеве и области 04
Полиция обезвредила транснациональную банду, орудовавшую в Киеве и области 05
Полиция обезвредила транснациональную банду, орудовавшую в Киеве и области 06

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Члены преступной организации задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Все они киевляне в возрасте от 25 до 50 лет, некоторые из них уже были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Еще четырем иностранцам заочно сообщили о подозрении в совершении упомянутых преступлений. Они объявлены в розыск.

Киевская область (4136) организованная преступность (66) Нацполиция (16468)


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Топ комментарии
+4
Опять немцы или швейцарцы распоясались?
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16.12.2020 13:08
+3
Іноземцям за геноцид громадян України треба давати довічне!
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16.12.2020 13:51
+2
"Иностранцы" это, судя по фото, горцы с Кавказа?
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16.12.2020 13:12
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Полиция обезвредила ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНУЮ банду, орудовавшую в Киеве и области.
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16.12.2020 13:06 Ответить
Молодцы!!! Круто!!! Уважуха!!!
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16.12.2020 13:08 Ответить
Опять немцы или швейцарцы распоясались?
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16.12.2020 13:08 Ответить
"Иностранцы" это, судя по фото, горцы с Кавказа?
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16.12.2020 13:12 Ответить
Іноземні іноземці з іноземним громадянством Іноземії.
Ну, як завжди... Кто-то коє-хдє у нас порой...
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16.12.2020 15:53 Ответить
Диван и кресло такие как у меня, только цвет другой.
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16.12.2020 13:17 Ответить
грузини спеціалізуються на квартирних крадіжках і барсеточники, розбій, грабіж, вимагання чічі і даги.
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16.12.2020 14:00 Ответить
Іноземцям за геноцид громадян України треба давати довічне!
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16.12.2020 13:51 Ответить
Поліція знешкодила транснаціональну банду, що орудувала в Києві та області - Цензор.НЕТ 307
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16.12.2020 14:59 Ответить
цыганва или абреки?
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16.12.2020 16:58 Ответить
 
 