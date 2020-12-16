Полиция обезвредила транснациональную банду, орудовавшую в Киеве и области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полиция Киевской области задержала членов транснациональной преступной организации, на преступном счету которых разбойные нападения, похищение человека, вымогательства, кражи в особо крупных размерах и поджог автомобиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
Группировка осуществляла преступления как на территории Киевской области, так и в столице. В ее состав входили иностранцы и киевляне.
Так, в ноябре этого года полицейские задержали лидера и одного из активных участников банды, которая в селе Софиевская Борщаговка похитила частного предпринимателя и требовала надуманный долг в два миллиона долларов. В настоящее время они находятся под стражей.
Во время второго этапа реализации оперативной информации сотрудники полиции задержали еще пятерых членов преступной группировки - непосредственных исполнителей преступлений.
По месту жительства злоумышленников полицейские провели ряд неотложных обысков, где изъяли: оружие и боеприпасы, рации, номерные знаки, деньги, балаклавы, ножи, разнообразное техническое оборудование и документы, принадлежащие предприятиям, где осуществлялись кражи.
Также правоохранители изъяли автомобили, на которых передвигались злоумышленники.
Кроме этого, работники полиции установили помещение, где подозреваемые хранили имущество приобретенное преступным путем. Все это изъято в качестве вещественных доказательств.
Члены преступной организации задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Все они киевляне в возрасте от 25 до 50 лет, некоторые из них уже были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Еще четырем иностранцам заочно сообщили о подозрении в совершении упомянутых преступлений. Они объявлены в розыск.
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