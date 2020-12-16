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Новости Фото ДТП
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Три человека погибли в результате ДТП на Черниговщине, еще четверо получили травмы, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня около 4 утра возле села Лихачев Носовского района столкнулись две легковушки. На месте ДТП погибли три человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что 39-летний водитель автомобиля "Черри М11" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Рено Меган", за рулем которой находился 44-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водители обоих автомобилей и пассажир "Черри М11". Еще четыре пассажира (по два из каждой машины) с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие - жители Сумской области.

Полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках расследования по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Согласно ей, максимальное наказание - до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами еще на три года.

Читайте: Полиция обезвредила транснациональную банду, орудовавшую в Киеве и области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Три человека погибли в результате ДТП на Черниговщине, еще четверо получили травмы, - Нацполиция 01
Три человека погибли в результате ДТП на Черниговщине, еще четверо получили травмы, - Нацполиция 02
Три человека погибли в результате ДТП на Черниговщине, еще четверо получили травмы, - Нацполиция 03

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ДТП (7673) Нацполиция (16468) смерть (9223) Черниговщина (1485)


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капец просто куда на Чери то погнался вылетел на встречную...?? прям беда люди сами себя убивают по безрассудному пофигизму не думая -ни о себе... ни о семье,.. родных и детях и любимых..
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16.12.2020 14:24 Ответить
то шо он убил сам себя это одно. а тот водитель который в своём ряду ехал ему от этого не легче.
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16.12.2020 16:56 Ответить
У нас каждый обгон с выездом на встречную, это смертельный риск.
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16.12.2020 15:19 Ответить
Сказали чернігівські МНС-ники - "Нех..й летать! На "тот свет" всегда успеть можно...".
Встигли... Обоє...
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16.12.2020 15:28 Ответить
якая прыгажуня
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16.12.2020 19:39 Ответить
 
 