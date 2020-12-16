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Вытаскивали ценные вещи из чемоданов: в аэропорту Херсон раскрыли бригаду грузчиков-воров. ФОТОрепортаж

В херсонском аэропорту полицейские "на горячем" разоблачили группу грузчиков-воров. Злоумышленникам может грозить 5 лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области

Начиная с июня этого года, в полицию стали поступать обращения о кражах от пассажиров, которые вылетали из аэропорта "Херсон". После перелета пострадавшие обнаруживали в своих чемоданах отсутствие мелких, но ценных вещей - смартфонов, планшетов, машинок для стрижки и тому подобное.

Как рассказал начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, оперативники проанализировали обращения и установили, что отсутствие имущества выявляли пассажиры, которые направлялись самолетом в Турцию или в г. Киев.

Вытаскивали ценные вещи из чемоданов: в аэропорту Херсон раскрыли бригаду грузчиков-воров 01

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдений, установленные в аэропорту, но они не зафиксировали моментов краж. Тогда был разработан комплекс дополнительных оперативных мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вора, совершившего более 40 краж, задержали в Тернополе

При содействии службы авиационной безопасности аэропорта злоумышленников вычислили и разоблачили сразу после совершения очередной кражи. Ими оказалась бригада грузчиков.

Вытаскивали ценные вещи из чемоданов: в аэропорту Херсон раскрыли бригаду грузчиков-воров 02

Как выяснилось, трое жителей с. Чернобаевка в возрасте от 35 до 37 лет, похищали вещи пассажиров во время загрузки чемоданов на борт самолета. Похищенное прятали в карманах униформы, затем реализовывали на рынках или сдавали в ломбард. Во время проведения обысков по месту жительства правонарушителей полицейские изъяли немало еще не реализованных вещей потерпевших.

Вытаскивали ценные вещи из чемоданов: в аэропорту Херсон раскрыли бригаду грузчиков-воров 03

Общая сумма нанесенного гражданам ущерба составляет не менее 30 тыс. гривен. Сейчас злоумышленники подозреваются в совершении не менее 15 краж.

Вытаскивали ценные вещи из чемоданов: в аэропорту Херсон раскрыли бригаду грузчиков-воров 04

В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины.

За кражи, совершенные по предварительному сговору группой лиц, предусмотрено наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Вытаскивали ценные вещи из чемоданов: в аэропорту Херсон раскрыли бригаду грузчиков-воров 05
Вытаскивали ценные вещи из чемоданов: в аэропорту Херсон раскрыли бригаду грузчиков-воров 06
Вытаскивали ценные вещи из чемоданов: в аэропорту Херсон раскрыли бригаду грузчиков-воров 07
Фото: сайт полиции

аэропорт (1509) воровство (662) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Херсонская область (4772)


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Топ комментарии
+8
Зачем? Зачем писать такой бред? с 2018 по сегодня у меня коло 100 перелетов, штук 80 было из Борисполя, никогда ни у кого я не видел и не слышал чтобы вскрывали чемоданы, особенно учитывая, что все чемоданы замотаны в ленту, и в чехлах. У меня тоже не вскрывали. Реально какая-то странная фантазия
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16.12.2020 15:33
+4
Клептомчаны 😬 амперметр Флюк единственная ценная вещь остальное треш
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16.12.2020 14:56
+3
Паазорники(менты херсонские)
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16.12.2020 14:52
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Паазорники(менты херсонские)
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16.12.2020 14:52 Ответить
та понятно, если херсонские менты еще и бизнесом занимаются... при них малина еще не так расцветет.
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16.12.2020 14:55 Ответить
Клептомчаны 😬 амперметр Флюк единственная ценная вещь остальное треш
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16.12.2020 14:56 Ответить
Зачем? Зачем писать такой бред? с 2018 по сегодня у меня коло 100 перелетов, штук 80 было из Борисполя, никогда ни у кого я не видел и не слышал чтобы вскрывали чемоданы, особенно учитывая, что все чемоданы замотаны в ленту, и в чехлах. У меня тоже не вскрывали. Реально какая-то странная фантазия
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16.12.2020 15:33 Ответить
Та то фантазії лахтодрочера.
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16.12.2020 15:41 Ответить
лоходрочел тот кто тебя создал на этот свет , идиот , научись общаться ,клован невоспитанный
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17.12.2020 10:13 Ответить
чем забористее) лож - тем быстрее зебылы поверять - 73% вам в пример)))
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16.12.2020 16:24 Ответить
и 4 плюса - Пердежа Иванов и еще 3.
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16.12.2020 18:25 Ответить
То ты Борисполь с Шереметьево попутал наверное?
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16.12.2020 17:54 Ответить
Три ДеБилла (французы) - это сила!
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16.12.2020 16:35 Ответить
ого! сіЛьйекоНовій чохол
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16.12.2020 23:58 Ответить
 
 