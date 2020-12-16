Вытаскивали ценные вещи из чемоданов: в аэропорту Херсон раскрыли бригаду грузчиков-воров. ФОТОрепортаж

В херсонском аэропорту полицейские "на горячем" разоблачили группу грузчиков-воров. Злоумышленникам может грозить 5 лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Херсонской области

Начиная с июня этого года, в полицию стали поступать обращения о кражах от пассажиров, которые вылетали из аэропорта "Херсон". После перелета пострадавшие обнаруживали в своих чемоданах отсутствие мелких, но ценных вещей - смартфонов, планшетов, машинок для стрижки и тому подобное.

Как рассказал начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун, оперативники проанализировали обращения и установили, что отсутствие имущества выявляли пассажиры, которые направлялись самолетом в Турцию или в г. Киев.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдений, установленные в аэропорту, но они не зафиксировали моментов краж. Тогда был разработан комплекс дополнительных оперативных мероприятий.

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При содействии службы авиационной безопасности аэропорта злоумышленников вычислили и разоблачили сразу после совершения очередной кражи. Ими оказалась бригада грузчиков.

Как выяснилось, трое жителей с. Чернобаевка в возрасте от 35 до 37 лет, похищали вещи пассажиров во время загрузки чемоданов на борт самолета. Похищенное прятали в карманах униформы, затем реализовывали на рынках или сдавали в ломбард. Во время проведения обысков по месту жительства правонарушителей полицейские изъяли немало еще не реализованных вещей потерпевших.

Общая сумма нанесенного гражданам ущерба составляет не менее 30 тыс. гривен. Сейчас злоумышленники подозреваются в совершении не менее 15 краж.

В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины.

За кражи, совершенные по предварительному сговору группой лиц, предусмотрено наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.







Фото: сайт полиции