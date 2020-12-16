Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ "Новотроицкое" на Донетчине. ФОТОрепортаж

16 декабря в Донецкой области открылся модульный сервисный центр открылся на КПВВ "Новотроицкое".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Участие в открытии центра приняли вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, Постоянный заместитель Генерального консула ФРГ в Донецке с офисом в Днепре Петер Герр.

Объект построен по аналогии открытого в ноябре пилотного сервисного центра в городе Счастье Луганской области. В составе сервисного центра будут действовать ЦНАП, отделение банка и "Новой почты", фельдшерский пункт, который обеспечит, в частности экспресс-тестирование на COVID-19, в будущем здесь будет бесплатная правовая помощь (для этого есть помещения).





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"Мне приятно сегодня засвидетельствовать, что это уже второй проект. Если в Счастье это был пилотный проект, то сегодня это уже стандарт. Сегодня в Новотроицком вы видите новый сервисный центр, который возле КПВВ должен обеспечить людей, пересекающих линию соприкосновения, практически всеми необходимыми государственными сервисами, начиная от Центра предоставления административных услуг, - мы сегодня слышали, что до ста административных услуг они уже готовы предоставлять и затем будут увеличивать перечень услуг", - сказал Резников.







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Планируется, что в 2021 году все КПВВ, которые есть сегодня в Украине на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях и в Херсонской - на админмежах из АР Крым, будут обеспечены такими сервисными центрами.

"Все конструкции легкого типа, это дает воздух, дает свободное дыхание свободной Украины. И мгновенно эти конструкции могут быть перевезены в будущем на границу между Украиной и Россией после того, как состоится деоккупация временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей ", - отметил Резников.

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