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Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ "Новотроицкое" на Донетчине. ФОТОрепортаж

16 декабря в Донецкой области открылся модульный сервисный центр открылся на КПВВ "Новотроицкое".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ Новотроицкое на Донетчине 01

Участие в открытии центра приняли вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, Постоянный заместитель Генерального консула ФРГ в Донецке с офисом в Днепре Петер Герр.

Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ Новотроицкое на Донетчине 02

Объект построен по аналогии открытого в ноябре пилотного сервисного центра в городе Счастье Луганской области. В составе сервисного центра будут действовать ЦНАП, отделение банка и "Новой почты", фельдшерский пункт, который обеспечит, в частности экспресс-тестирование на COVID-19, в будущем здесь будет бесплатная правовая помощь (для этого есть помещения).

Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ Новотроицкое на Донетчине 03
Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ Новотроицкое на Донетчине 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетил новый КПВВ "Счастье" на Луганщине: Люди с оккупированных территорий будут видеть, что Украина современная, асфальтированная, мирная и безопасная. ФОТОрепортаж

Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ Новотроицкое на Донетчине 05

"Мне приятно сегодня засвидетельствовать, что это уже второй проект. Если в Счастье это был пилотный проект, то сегодня это уже стандарт. Сегодня в Новотроицком вы видите новый сервисный центр, который возле КПВВ должен обеспечить людей, пересекающих линию соприкосновения, практически всеми необходимыми государственными сервисами, начиная от Центра предоставления административных услуг, - мы сегодня слышали, что до ста административных услуг они уже готовы предоставлять и затем будут увеличивать перечень услуг", - сказал Резников.

Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ Новотроицкое на Донетчине 06
Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ Новотроицкое на Донетчине 07
Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ Новотроицкое на Донетчине 08

Также читайте: На КПВВ планируем проводить бесплатное тестирование на COVID-19, - замминистра реинтеграции

Планируется, что в 2021 году все КПВВ, которые есть сегодня в Украине на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях и в Херсонской - на админмежах из АР Крым, будут обеспечены такими сервисными центрами.

Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ Новотроицкое на Донетчине 09

"Все конструкции легкого типа, это дает воздух, дает свободное дыхание свободной Украины. И мгновенно эти конструкции могут быть перевезены в будущем на границу между Украиной и Россией после того, как состоится деоккупация временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей ", - отметил Резников.

Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ Новотроицкое на Донетчине 10

Также смотрите: Оккупанты блокируют работу КПВВ на Донбассе, ежедневный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецкая область (9656) пункт пропуска (676) Резников Алексей (1170) ЦПАУ (30) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+15
меня такие новости не радуют... строить, открывать, заигрывать, рассыпать бисер перед лугандонскими с двуглавыми куриными паспортами... не-а, не радуют. Напрасная трата моих средств на умащивание тех, кто меня ненавидит...пшлина..
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16.12.2020 17:51
+11
сильно круто для ополченцев - унитазы сместители и умывальники берегите!..... лавочку помните?....
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16.12.2020 17:49
+7
не хватает казино и мотеля с услугами... сауны и массажа ...
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16.12.2020 18:00
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Правила форума Совет форумчан
сильно круто для ополченцев - унитазы сместители и умывальники берегите!..... лавочку помните?....
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16.12.2020 17:49 Ответить
https://youtu.be/lT9Q8CkjAhs

Новый модульный сервисный центр открылся на КПВВ "Новотроицкое" на Донетчине - Цензор.НЕТ 4070

....
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16.12.2020 17:58 Ответить
Пипец. Посмотрел бы кто как в Лимане Донецкой области народ в пенсионном ФОНДЕ без окон в коридоре особенно летом
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16.12.2020 18:38 Ответить
Судя по Модулю и не думают возвращать территории Назад .Похоже на границу Основательно россия позавидует такому пункту.
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16.12.2020 17:51 Ответить
меня такие новости не радуют... строить, открывать, заигрывать, рассыпать бисер перед лугандонскими с двуглавыми куриными паспортами... не-а, не радуют. Напрасная трата моих средств на умащивание тех, кто меня ненавидит...пшлина..
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16.12.2020 17:51 Ответить
А почему бубочка не поехал ленточку перерезать? Убедительная просьба к фотокорреспондентам: покажите туалеты в конце полноценного рабочего дня, пожалуйста
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16.12.2020 17:52 Ответить
Зараз від "щастя" "заридаємо".
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16.12.2020 17:56 Ответить
не хватает казино и мотеля с услугами... сауны и массажа ...
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16.12.2020 18:00 Ответить
Отмороженные недоросы приделают ноги всему более менее ценному...
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16.12.2020 19:17 Ответить
Так і хочеться сказати чуваку в пижиковій шапці; "Януковича на тебе не має."
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16.12.2020 20:08 Ответить
а чо цвет как у сажи
надо было зеленой краской задуть
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16.12.2020 20:35 Ответить
ага, и монтажной пеной в жопы, шо б голова у сепаров не шаталась.......
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18.12.2020 12:07 Ответить
То есть -навеки ! ? Больше не на что тратить деньги налогоплательщиков ?
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16.12.2020 21:37 Ответить
еще в жопу их поцелуйте ...
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17.12.2020 17:58 Ответить
Через день после открытия даунбасяне засрут всё
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18.12.2020 04:25 Ответить
слово "бесплатно"...очень радует дамбас))
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18.12.2020 09:10 Ответить
лучше бы в своих занедбаных сёлах за эти бабки понастроили медпунктов да амбулаторий, чтобы украинцы не мучались и не ездили по любой болячке за много км в район. а заодно и мосты после наводнений в закарпатье подремонтировали. так нет, вы все сивух обслуживаете.... я бы вам предатели лугандоновские настроил..... тюрьм типа вашей изоляции. украинцы, нам надо запомнить одну простую истину - куда предателя из лугандона не целуйте везде ж о п а.......!!!!! эти "наши граждане" после удачных поездок за ништяками в Украину, смеються и рассказывают друг другу о том какие укры лохи.... я так понимаю это своеобразная солидарность нашего презика с кривбасса с народами донбасса? так надо понимать? и скока я и мои родаки-пенсионеры их кормить будем?
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18.12.2020 12:04 Ответить
это нелох так сепаров приманивает, мол, глядите как у нас хорошо, вертайтесь до неньки
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18.12.2020 13:23 Ответить
а они тебе в Украине сильно нужны? вот я о том же!!! если ты зельц хотел предателям праздник устроить поставь 2-3 ларька на кордоне и продавай розчин глоту в фунфыриках, вот тогда тебя зельц целыми шахтами сепары уважать будут и заслужишь ты почетное звание "вовик кормилец" и "наш земеля из кривбаса".....
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18.12.2020 15:31 Ответить
правильное предложение
а то они вишь, аж 4! банкомата ощада рядом втулили, а я буквально сегодня аж полчаса в очереди к такому ящику отстоял, и это не где-нибудь в селе, а в областном центре
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18.12.2020 17:12 Ответить
 
 