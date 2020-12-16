Вымогатели требовали с бизнесмена $47 тыс. несуществующего долга, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Четверо мужчин требовали у николаевского бизнесмена несуществующий долг за поставку сельхозпродукции. Их задержали на АЗС во время передачи 130 тыс. грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Злоумышленники позиционировали себя как представители криминалитета, и довольно известные в криминальных кругах", - отметили в полиции.

При обыске у них изъяли деньги, автомобильные номера, мобильные телефоны и психотропное вещество.

Всем четверым сообщили о подозрении в вымогательстве и собираются отправить под стражу. Наказание за это преступление - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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