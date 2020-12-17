РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13159 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
7 340 23

Врач в Киеве вымогал $2300 у ветерана АТО за группу инвалидности. ФОТО

По факту вымогательства неправомерной выгоды у ветерана войны на Донбассе задержан медработник Клиники амбулаторной помощи Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Согласно материалам следствия, указанное лицо требовало 2300 долларов США от участника АТО за выдачу справки об установлении ему 2-й группы инвалидности.

15 декабря 2020 указанное лицо разоблачено "на горячем" после получения им неправомерной выгоды.

Смотрите также: Представитель сети строительных фирм в Николаеве предлагала $10 тыс. взятки за избежание налогообложения, - СБУ. ФОТОрепортаж

Продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Врач в Киеве вымогал $2300 у ветерана АТО за группу инвалидности 01
Врач в Киеве вымогал $2300 у ветерана АТО за группу инвалидности 02

ветераны (1107) взятка (6160) Киев (25524) врачи (1515) инвалидность (173)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Справку про інвалідність надає МСЕК , взагалі то ,, а не якийсь - медработник Клиники амбулаторной помощи .!! .
показать весь комментарий
17.12.2020 09:56
+4
степанов, скорее повышай зарплату медикам, - у них зубожыння в разгаре!
показать весь комментарий
17.12.2020 09:56
+3
Відправте її на "0". Тим більше там вже "НЕ" стріляють. Для перевиховання.
показать весь комментарий
17.12.2020 09:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Справку про інвалідність надає МСЕК , взагалі то ,, а не якийсь - медработник Клиники амбулаторной помощи .!! .
показать весь комментарий
17.12.2020 09:56 Ответить
степанов, скорее повышай зарплату медикам, - у них зубожыння в разгаре!
показать весь комментарий
17.12.2020 09:56 Ответить
Медсестрам і фельдшерам це розкажи.
показать весь комментарий
17.12.2020 12:00 Ответить
Рвач вымогал.
показать весь комментарий
17.12.2020 09:56 Ответить
Відправте її на "0". Тим більше там вже "НЕ" стріляють. Для перевиховання.
показать весь комментарий
17.12.2020 09:58 Ответить
Мда... такі гроші за довідку.
показать весь комментарий
17.12.2020 09:59 Ответить
"Врач в Киеве вымогал $2300 у ветерана АТО за группу инвалидности"
Не уверен,что бойцы на передовой,куда направят эту крысу санитаром,будут ему сочувствовать....
показать весь комментарий
17.12.2020 10:03 Ответить
они все взятку требуют... даже менты просили сказали дадим тебе группу инвалидности ( мне 48 и с 19 лет я не работаю ) но ты обязан подставить врача с комммиссии. что бы зафиксировать взятку.. я послал всех
показать весь комментарий
17.12.2020 10:04 Ответить
инвалидности нет но работать немогу..есть только белый билет.
показать весь комментарий
17.12.2020 10:06 Ответить
Военный госпиталь? да... там денежку обожают... дерут, как будто завтра их уволить, а госпиталь закрывать собрались... шо вояки, шо гражданские.... кодло собралось не из приятных...
показать весь комментарий
17.12.2020 10:17 Ответить
их и не уволят , знают че наказания ни будет ни какого , ну максимум перевод на нижестоящую ступеньку и все , от того и наглеют ,
а уволить могут только в том случае если на место кандидат будет из своих
а закрыть в нашей стране за взятку - чет из области фантастики
показать весь комментарий
17.12.2020 11:30 Ответить
Платить за группу инвалидности, чтобы потом выкидывали с маршруток ?
показать весь комментарий
17.12.2020 10:25 Ответить
во время войны (особенно) убивать надо таких "умельцев жЫть"
показать весь комментарий
17.12.2020 11:58 Ответить
Врачам нужно же как то выживать, вот и привыкли брать с граждан денежки.
Предлагаю их не наказывать за взятки, так как они таким образом компенсируют себе то, что недоплачивает им государство.
Хотя что-то жадноватый врач попался, как то многовато 2300 баксов за бумажку.

Наверное хочет Европейскую зарплату, вот и поднимает таксу.
А может делится с медсестрами и фельдшерами, ну и главврача не забывает - ну тогда все по честному.
показать весь комментарий
17.12.2020 14:20 Ответить
шо ты мелешь, убогий?
показать весь комментарий
17.12.2020 14:44 Ответить
А тебе какое дело недоумок ?
показать весь комментарий
17.12.2020 15:18 Ответить
какое дело??? послать тебя, дибила в трещину... самой старой бабе из дурдома.
показать весь комментарий
17.12.2020 15:35 Ответить
Наверное ты там уже сидишь ?
Ну и сиди и не воняй.
показать весь комментарий
17.12.2020 15:40 Ответить
ну ветеран и попал, сейчас и без группы и работать не сможет...
показать весь комментарий
17.12.2020 14:23 Ответить
Такая ситуация везде с этими липовыми инвалидами .А теперь представте такую ситуацию, если бы пенсия по инвалидности была не 2000 -3000 т.грн, а ,10-15 тыс., так унас бы всё, повторяю ВСЁ население, купило бы себе группу инвалидности.И какой бюджет это выдержит, сейчас, если провести аудит пенсионеров по инвалидности, то, из них может быть половина это липовые.Вот такие у нас дилы господа ПЕРЕСІЧНІ, и дилы не очень важные.КАК ТО ТАК
показать весь комментарий
17.12.2020 14:55 Ответить
Тут как раз тот случай что ветерану положена группа инвалидности, иначе зачем ему жаловаться ?
Врач просто захотел "раскрутить" дядьку на баксы.
показать весь комментарий
17.12.2020 16:09 Ответить
ще не одного не посадили..
показать весь комментарий
17.12.2020 19:08 Ответить
 
 