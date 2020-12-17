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Врач в Киеве вымогал $2300 у ветерана АТО за группу инвалидности. ФОТО
По факту вымогательства неправомерной выгоды у ветерана войны на Донбассе задержан медработник Клиники амбулаторной помощи Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Согласно материалам следствия, указанное лицо требовало 2300 долларов США от участника АТО за выдачу справки об установлении ему 2-й группы инвалидности.
15 декабря 2020 указанное лицо разоблачено "на горячем" после получения им неправомерной выгоды.
Продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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+5 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий17.12.2020 09:56
+4 Bri Bri
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+3 Чайка Київ
показать весь комментарий17.12.2020 09:58
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Не уверен,что бойцы на передовой,куда направят эту крысу санитаром,будут ему сочувствовать....
а уволить могут только в том случае если на место кандидат будет из своих
а закрыть в нашей стране за взятку - чет из области фантастики
Предлагаю их не наказывать за взятки, так как они таким образом компенсируют себе то, что недоплачивает им государство.
Хотя что-то жадноватый врач попался, как то многовато 2300 баксов за бумажку.
Наверное хочет Европейскую зарплату, вот и поднимает таксу.
А может делится с медсестрами и фельдшерами, ну и главврача не забывает - ну тогда все по честному.
Ну и сиди и не воняй.
Врач просто захотел "раскрутить" дядьку на баксы.