Врач в Киеве вымогал $2300 у ветерана АТО за группу инвалидности. ФОТО

По факту вымогательства неправомерной выгоды у ветерана войны на Донбассе задержан медработник Клиники амбулаторной помощи Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Согласно материалам следствия, указанное лицо требовало 2300 долларов США от участника АТО за выдачу справки об установлении ему 2-й группы инвалидности.

15 декабря 2020 указанное лицо разоблачено "на горячем" после получения им неправомерной выгоды.

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Продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.



