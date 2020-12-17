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Конвертцентр с годовым оборотом 20 млрд грн ликвидировали на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во Львове Служба безопасности Украины блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что мужчины предоставляли "услуги" предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства. Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное "прикрытие" бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также "помогали" заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

По предварительным подсчетам экспертов, за подделку документов и их использования, только в течение 2020 злоумышленники проконвертировали почти 20 млрд гривен.

При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн гривен. Также изъята финансово-хозяйственная документация и черновая бухгалтерия, доказывающая осуществление незаконной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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Конвертцентр с годовым оборотом 20 млрд грн ликвидировали на Львовщине, - СБУ 01
Конвертцентр с годовым оборотом 20 млрд грн ликвидировали на Львовщине, - СБУ 02
Конвертцентр с годовым оборотом 20 млрд грн ликвидировали на Львовщине, - СБУ 03
Конвертцентр с годовым оборотом 20 млрд грн ликвидировали на Львовщине, - СБУ 04
Конвертцентр с годовым оборотом 20 млрд грн ликвидировали на Львовщине, - СБУ 05
Конвертцентр с годовым оборотом 20 млрд грн ликвидировали на Львовщине, - СБУ 06
Конвертцентр с годовым оборотом 20 млрд грн ликвидировали на Львовщине, - СБУ 07
Конвертцентр с годовым оборотом 20 млрд грн ликвидировали на Львовщине, - СБУ 08

Автор: 

конвертцентр (401) СБУ (19901) Львовская область (2905)


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Топ комментарии
+4
Не понимаю! Уже вся страна знает, что СБУ не занимается Безопасностью Украины, а только выискивает конвертцентры. Причем многомесячные ОРД направлены не на сбор доказательной базы, а на отслеживание дня, когда на точке будет максимальное кол-во кэша. Зачем выкладывать очередное доказательства этого? Что бы мы презирали еще больше эту сгнившую насквозь структуру? Так уже ДНО!
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17.12.2020 10:41
+4
В Харькове, Днепре, Одессе типа нет таких же контор.
Но там их Бенядиктова с Бакановым не видят.
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17.12.2020 10:50
+3
Интересно он проработал всего несколько дней? Или знали, крышевали, получали и ничего не делали.
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17.12.2020 10:32
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Интересно он проработал всего несколько дней? Или знали, крышевали, получали и ничего не делали.
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17.12.2020 10:32 Ответить
Конверти закінчились.. Всі занесли як подарунки від Миколая...
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17.12.2020 11:25 Ответить
в какой то мере - этот "обнал", это единственный путь вести свою хозяйственную- СВОИМИ СРЕДСТВАМИ ( кто в теме- те понимают).
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17.12.2020 10:34 Ответить
Ну и что Вы Отчитались , - А Они плодятся с геометрической прогрессией . Сегодня Отчитались Об одном центре , а завтра о Десяти, а не до следующего какого то Праздника и по случае Юбилея в Качестве подарка.
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17.12.2020 10:37 Ответить
Да об этом они отчитались просто для того, что бы отвлечь внимание от 10ти более крупных. А этот просто не поделился вовремя
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17.12.2020 10:54 Ответить
Не понимаю! Уже вся страна знает, что СБУ не занимается Безопасностью Украины, а только выискивает конвертцентры. Причем многомесячные ОРД направлены не на сбор доказательной базы, а на отслеживание дня, когда на точке будет максимальное кол-во кэша. Зачем выкладывать очередное доказательства этого? Что бы мы презирали еще больше эту сгнившую насквозь структуру? Так уже ДНО!
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17.12.2020 10:41 Ответить
В Харькове, Днепре, Одессе типа нет таких же контор.
Но там их Бенядиктова с Бакановым не видят.
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17.12.2020 10:50 Ответить
Этот закрыли ,новый открыли ! Они не могут существовать и дня без крыши налоговой, прокурора , полиции и сбу ! Все кто хоть мало мальски контролирует движение денег на счетах сразу все видят ! Где обвинения за крышевание ? Кто кроме бомжей на должностях "Фунта" понесут ответственность ? И то сейчас она не уголовная а административная ! Эта новость из разряда поймали девок ,которые сиськи в интернете показывали !
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17.12.2020 11:07 Ответить
Дурдом!!!
Оцей бардак Україну і розвалить!
Силової влади немає, вона занята збагаченням!!!
Диктатора треба, бо мені як просто громадянину один хрін херово жить, що при дермократії як тепер, що при диктатурі, що при тоталітаризму!!!
В одні двері арештовують, в ліві після застави випускають, а народ живе на зарплату в 5000 грн. І то скщо ще вони єсть!
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17.12.2020 12:06 Ответить
Это какая-то сугубо украинская фишка?
Регулярно читаю, что их накрывают, но так и не понял в чем их суть, что одни такое организуют, а другие героически борются.
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17.12.2020 15:47 Ответить
Они предоставляют много услуг...но основная функция это отбеливание нелегальных доходов.
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18.12.2020 01:22 Ответить
Промолчи лучше - за умного сойдешь
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18.12.2020 12:22 Ответить
Тебе оно не надо, сиди на лукашенковской бутылке ровно
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18.12.2020 12:22 Ответить
Стаття наче про постріл у повітря. А де затримані, а де обшуки по фірмах і "бізнесу", які відмивали кошти таким чином, а де "герої". Хіба що знову обілетять, віідкриють наступний конверт щоб "відбити" втрачене бабло та поставлять "свого" наглядача (смотрящего від СБУ чи прокурора), а вартість скруток трохи зросте (від 10--12% до 20%) для "криші". А може вже тоді краще податки платити , а не ризикувати всіма оборотними коштами. І держава у виграші і спиш спокійно, ну хіба що на Мальдіви на відпочинок їздитимеш не 7 разів, а 5 і так не погано.
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18.12.2020 10:43 Ответить
...еще один специалист ни разу в жизни не вёвший хозяйственную деятельность. плательщик налогов державі тебя спросить - ты не сможешь ответить сколько с себя налогов заплатил в прошлом месяце, уже не говоря как их посчитать, зато знаешь шо платить "надо"
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18.12.2020 12:25 Ответить
Так "надо" чи " не надо " ???
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18.12.2020 17:10 Ответить
 
 