Конвертцентр с годовым оборотом 20 млрд грн ликвидировали на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Во Львове Служба безопасности Украины блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что мужчины предоставляли "услуги" предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства. Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное "прикрытие" бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также "помогали" заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
По предварительным подсчетам экспертов, за подделку документов и их использования, только в течение 2020 злоумышленники проконвертировали почти 20 млрд гривен.
При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн гривен. Также изъята финансово-хозяйственная документация и черновая бухгалтерия, доказывающая осуществление незаконной деятельности.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
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Но там их Бенядиктова с Бакановым не видят.
Оцей бардак Україну і розвалить!
Силової влади немає, вона занята збагаченням!!!
Диктатора треба, бо мені як просто громадянину один хрін херово жить, що при дермократії як тепер, що при диктатурі, що при тоталітаризму!!!
В одні двері арештовують, в ліві після застави випускають, а народ живе на зарплату в 5000 грн. І то скщо ще вони єсть!
Регулярно читаю, что их накрывают, но так и не понял в чем их суть, что одни такое организуют, а другие героически борются.