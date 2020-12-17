Кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра поддержали 7 из 11 "слуг народа" в комитете Рады. СПИСОК

Семь из 11 членов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг от "СН" поддержали кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики Украины.

Об этом шла речь в сообщении в чате фракции СН, передает Цензор.НЕТ.

"Поддержали Витренко:

1. Герус

2. Жупанин

3. Мулык

4. Семинский

5. Нагорняк

6. Пивоваров

7. Костюх

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Не поддержали:

1. Шипайло

2. Припутень

3. Горобець

4. Камельчук

Поэтому голосов не хватило, чтобы поддержать. Решили отправить на рассмотрение зала", - говорится в сообщении.

Анна Бондар (СН) проверяет сообщения в чате фракции.

Напомним, вопрос о назначении Витренко министром энергетики стоит в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 17 декабря.