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Кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра поддержали 7 из 11 "слуг народа" в комитете Рады. СПИСОК

Семь из 11 членов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг от "СН" поддержали кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики Украины.

Об этом шла речь в сообщении в чате фракции СН, передает Цензор.НЕТ.

"Поддержали Витренко: 

1. Герус

2. Жупанин

3. Мулык

4. Семинский 

5. Нагорняк

6. Пивоваров

7. Костюх

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Не поддержали: 

1. Шипайло

2. Припутень

3. Горобець

4. Камельчук

Поэтому голосов не хватило, чтобы поддержать. Решили отправить на рассмотрение зала", - говорится в сообщении.

Кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра поддержали 7 из 11 слуг народа в комитете Рады 01

Анна Бондар (СН) проверяет сообщения в чате фракции.

Напомним, вопрос о назначении Витренко министром энергетики стоит в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 17 декабря.

Автор: 

ВР (29247) Кабмин (14027) назначение (2174) Герус Андрей (184) Витренко Юрий (377) Слуга народа (2631) Камельчук Юрий (37) Семинский Олег (45) Нагорняк Сергей (9)


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Ну якщо сам Херус підтримує ,то Україні край потрібен такий віце-прим"єр !!!)))
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17.12.2020 12:08 Ответить
Та отож. Приходиться вибирати.
Але по приколу, як уже впевнились, варіант найгірший.
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17.12.2020 12:30 Ответить
Якщо не підтримує Ковальчук, то треба затвердити Вітренка віце-прем'єром.
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17.12.2020 12:24 Ответить
Пардон, Камельчук, туди його...
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17.12.2020 12:25 Ответить
Ну если Герус поддержал , значит в Отстой.
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17.12.2020 12:55 Ответить
А будете себя плохо вести - заменят на Наталью.
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17.12.2020 13:33 Ответить
 
 