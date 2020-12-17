Кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра поддержали 7 из 11 "слуг народа" в комитете Рады. СПИСОК
Семь из 11 членов комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг от "СН" поддержали кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики Украины.
Об этом шла речь в сообщении в чате фракции СН, передает Цензор.НЕТ.
"Поддержали Витренко:
1. Герус
2. Жупанин
3. Мулык
4. Семинский
5. Нагорняк
6. Пивоваров
7. Костюх
Не поддержали:
1. Шипайло
2. Припутень
3. Горобець
4. Камельчук
Поэтому голосов не хватило, чтобы поддержать. Решили отправить на рассмотрение зала", - говорится в сообщении.
Анна Бондар (СН) проверяет сообщения в чате фракции.
Напомним, вопрос о назначении Витренко министром энергетики стоит в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 17 декабря.
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Але по приколу, як уже впевнились, варіант найгірший.