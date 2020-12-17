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"Слуге народа" Литвиненко жалуются на давление со стороны первого заместителя Баканова: "Либо становишься соучастником контрабанды, либо уходишь". ФОТО

Народные депутаты получают сообщения с жалобами на давление со стороны высшего руководства СБУ.

Об этом идет речь в сообщении абонента "БодяЛьвНалого" нардепу от "СН" Сергею Литвиненко (избран по 156-му округу в Ривненской области), передает Цензор.НЕТ.

"... него давило СБУ, чтобы он не трогал их людей, пропускал грузы без досмотра. И поскольку занимался этим непосредственно первый заместитель Баканова, то шансов мирно порешать это не было: либо становишься соучастником контрабанды, либо уходишь", - прислали сообщение "слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра поддержали 7 из 11 "слуг народа" в комитете Рады. СПИСОК

Отметим, что официально у главы СБУ Ивана Баканова числятся два первых заместителя: Василий Малюк - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью; Руслан Баранецкий - руководитель Антитеррористического центра.

Слуге народа Литвиненко жалуются на давление со стороны первого заместителя Баканова: Либо становишься соучастником контрабанды, либо уходишь 01

Автор: 

контрабанда (2409) СБУ (19901) Баканов Иван (303) Слуга народа (2631) Баранецкий Руслан (13) Литвиненко Сергей (14) Малюк Василий (75)


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Топ комментарии
+10
ни дня без .... даже индейцу это надоела - народ может пошлем их уже,а?
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17.12.2020 12:59
+6
Партія "Сльози народу" все більше розкриває своє справжнє обличчя!
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17.12.2020 13:07
+4
звони этому чёрту....
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17.12.2020 12:58
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звони этому чёрту....
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17.12.2020 12:58 Ответить
- Дайте самому верному псу понюхать жареную сардельку из конины, - продолжал Швейк, - и он погиб. Забыв о хозяине, идущем рядом, он поворачивает назад и бежит за вами. Из пасти у него текут слюни, и, в предвкушении сардельки, он приветливо виляет хвостом и раздувает ноздри, как буйный жеребец, которого ведут к кобыле.(с)
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17.12.2020 13:20 Ответить
или маленько-низенькое малолетнее х#йло обиделся на Баканова(Уманского, Сытника) и через сми пытается навесить на него то, чего нет.
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17.12.2020 12:58 Ответить
ни дня без .... даже индейцу это надоела - народ может пошлем их уже,а?
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17.12.2020 12:59 Ответить
Начинай
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17.12.2020 14:05 Ответить
заставляют бедненьких слуг "заниматься контрабандой" - прям сльозы застилают глаза.
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17.12.2020 13:03 Ответить
А куди дивиться членограй? Стільки наобіцяв...
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17.12.2020 13:07 Ответить
Партія "Сльози народу" все більше розкриває своє справжнє обличчя!
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17.12.2020 13:07 Ответить
Держава в державі )) А ви там грайтеся в вибори, політику, інтриги...
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17.12.2020 13:12 Ответить
За Державу обидно.
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17.12.2020 16:14 Ответить
Кухня, ніч. Відкривається холодильник, виходить миша з мішком за плечима і бачить поруч мишоловку. Копає її ногою і каже - Ну, ***, як діти!..
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17.12.2020 13:15 Ответить
Это говорит об одном - Баканов тоже "в теме"
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17.12.2020 13:17 Ответить
Судя по обилию контрабандного товара на рынках, поток идёт без преград. СБУ - служу баблу Украины !
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17.12.2020 13:33 Ответить
А на контрабандном товаре, как правило, есть наклеечка с надписью "контрабанда", да?😁
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17.12.2020 14:07 Ответить
На контрабандном товаре отсутсвует информация об импортере и составе изделия на украинском языке. Если нет таковых - значит привезли вне таможенного контроля.
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17.12.2020 18:14 Ответить
таможня мзду нє берьот
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17.12.2020 13:37 Ответить
А вот в Афганистане нет контрабанды. Потому что нет таможни
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17.12.2020 14:30 Ответить
"Слузі народу" Литвиненку скаржаться на тиск з боку першого заступника Баканова: "Або стаєш співучасником контрабанди, або йдеш" - Цензор.НЕТ 1811
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17.12.2020 17:08 Ответить
А що ви хотіли - держава в смартфоні. Кордон в смартфон не поміщається.
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17.12.2020 17:49 Ответить
Прям с языка снял.
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17.12.2020 20:49 Ответить
"Слузі народу" Литвиненку скаржаться на тиск з боку першого заступника Баканова: "Або стаєш співучасником контрабанди, або йдеш" - Цензор.НЕТ 204
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17.12.2020 23:48 Ответить
 
 