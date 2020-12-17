"Слуге народа" Литвиненко жалуются на давление со стороны первого заместителя Баканова: "Либо становишься соучастником контрабанды, либо уходишь". ФОТО
Народные депутаты получают сообщения с жалобами на давление со стороны высшего руководства СБУ.
Об этом идет речь в сообщении абонента "БодяЛьвНалого" нардепу от "СН" Сергею Литвиненко (избран по 156-му округу в Ривненской области), передает Цензор.НЕТ.
"... него давило СБУ, чтобы он не трогал их людей, пропускал грузы без досмотра. И поскольку занимался этим непосредственно первый заместитель Баканова, то шансов мирно порешать это не было: либо становишься соучастником контрабанды, либо уходишь", - прислали сообщение "слуга народа".
Отметим, что официально у главы СБУ Ивана Баканова числятся два первых заместителя: Василий Малюк - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью; Руслан Баранецкий - руководитель Антитеррористического центра.
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