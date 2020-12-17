Крупная сеть магазинов быттехники и гаджетов поймана на уклонении от налогов: изъят товар на 173 млн. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора один из крупнейших продавцов бытовой техники и средств связи в Украине разоблачен на уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.
По данным следствия, продавцы реализовали бытовую технику и электронику через известную сеть магазинов розничной торговли от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей. При этом операции не отображались в реестрах бухгалтерского и налогового учета, что привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По результатам проведенных санкционированных обысков офисных и складских помещений, используемых для осуществления такой деятельности, изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, а также товарно-материальные ценности ориентировочной стоимостью 173 млн грн.
В настоящее время судом решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.
По результатам расследования действиям причастных к этой деятельности лиц будет дана правовая оценка.
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Розетка это как алиэкспресс ..или ****..
На этой же площадке сама Розетка тоже продает товары и продает она их как ФОП.
Есть собственно сама Розетка (и это большинство продаж , проведенных через нее как ФОП-ы) , и есть продавцы использующие ее как площадку- с КАЖДОГО выставленного товара они ( и я в том числе ) дают ей 15 процентов от прайса.....
шукають коріння та знищують