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Крупная сеть магазинов быттехники и гаджетов поймана на уклонении от налогов: изъят товар на 173 млн. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора один из крупнейших продавцов бытовой техники и средств связи в Украине разоблачен на уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

По данным следствия, продавцы реализовали бытовую технику и электронику через известную сеть магазинов розничной торговли от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей. При этом операции не отображались в реестрах бухгалтерского и налогового учета, что привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По результатам проведенных санкционированных обысков офисных и складских помещений, используемых для осуществления такой деятельности, изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, а также товарно-материальные ценности ориентировочной стоимостью 173 млн грн.

Крупная сеть магазинов быттехники и гаджетов поймана на уклонении от налогов: изъят товар на 173 млн 01
Крупная сеть магазинов быттехники и гаджетов поймана на уклонении от налогов: изъят товар на 173 млн 02
Крупная сеть магазинов быттехники и гаджетов поймана на уклонении от налогов: изъят товар на 173 млн 03
Крупная сеть магазинов быттехники и гаджетов поймана на уклонении от налогов: изъят товар на 173 млн 04

Смотрите также: ГФС уличила менеджмент международной сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн. ФОТОрепортаж

В настоящее время судом решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

По результатам расследования действиям причастных к этой деятельности лиц будет дана правовая оценка.

мошенничество (1223) налоги (3238) предприниматели (1234) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+32
Это передел рынка сбыта. Убирают конкурентов перед распродажами Нового Года. Не думайте, что это и в правду борьба с коррупцией.
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17.12.2020 13:39
+27
Почався черговий передерибан ринку...
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17.12.2020 13:37
+19
Ого, интересно к кому пришли интересно. Такие магазины ходят все под крышей, сами в суд подают когда ты цены дешевле держишь.
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17.12.2020 13:37
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Ого, интересно к кому пришли интересно. Такие магазины ходят все под крышей, сами в суд подают когда ты цены дешевле держишь.
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17.12.2020 13:37 Ответить
Комфи..
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17.12.2020 16:17 Ответить
Розетка как ФОП работает.
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17.12.2020 13:37 Ответить
Розетка это торговая площадка...там тысячи продавцов...есть и фопы ..есть и юрлица..
Розетка это как алиэкспресс ..или ****..
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17.12.2020 14:03 Ответить
Это если не доказано, что эти лица действуют по единым правилам с единого командного, информационного и логистического центра
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17.12.2020 14:13 Ответить
Розетка как торговая площадка работает совсем недавно.
На этой же площадке сама Розетка тоже продает товары и продает она их как ФОП.
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17.12.2020 14:35 Ответить
Не-а )
Есть собственно сама Розетка (и это большинство продаж , проведенных через нее как ФОП-ы) , и есть продавцы использующие ее как площадку- с КАЖДОГО выставленного товара они ( и я в том числе ) дают ей 15 процентов от прайса.....
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17.12.2020 14:53 Ответить
не тільки, працює як майданчик і сама торгує
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17.12.2020 14:55 Ответить
Почався черговий передерибан ринку...
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17.12.2020 13:37 Ответить
нужно очистить кое-кому рынок от конкурентов
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17.12.2020 14:00 Ответить
АЛЛО?
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17.12.2020 13:39 Ответить
мне кажется любам. одна попалилась.. ну или припугнкли, а завтра поделятся бизнесом.
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17.12.2020 14:03 Ответить
Судя по зеленому скотчу на ящиках Комфи или Розетка. У Алло красные фирменные цвета.
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17.12.2020 16:09 Ответить
Это передел рынка сбыта. Убирают конкурентов перед распродажами Нового Года. Не думайте, что это и в правду борьба с коррупцией.
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17.12.2020 13:39 Ответить
квіточки на майдані
шукають коріння та знищують
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17.12.2020 13:46 Ответить
Логично. Давно пора
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17.12.2020 14:14 Ответить
Та почти все ,а я думаю что ВСЕ работают как ФОП ы....И при етом цены все равно на 20-30% дороже чем в Польше....У нас привыкли к ОГРОМНЫМ зароботкам...
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17.12.2020 13:49 Ответить
Есть и более похитрож..пые. По схемам разумеется.
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17.12.2020 13:55 Ответить
даже и на 50% дороже - у нас же народ богатый
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17.12.2020 14:01 Ответить
у нас обязательньіе платежи больше, а все за твой счет
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17.12.2020 14:03 Ответить
по-всякому цены на самом деле бывают в сравнении с Польшей
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17.12.2020 14:47 Ответить
Таких "известных сетей магазинов" валом. Я думаю, что не сильно ошибусь в мнении, что каждая третья, или четвёртая, по такой схеме работает.
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17.12.2020 13:50 Ответить
Рекламні банери у моєму браузері на цензорі натякають, що це розетка.
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17.12.2020 13:57 Ответить
Может быть и Комфи, у них тоже зеленый фирменный цвет скотча (как на фото).
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17.12.2020 16:10 Ответить
Это все сироты (ФОПы). Понять, простить и отпустить.
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17.12.2020 14:04 Ответить
Блин я две лампочки заказал, надеюсь не к моим продавцам пришли
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17.12.2020 14:09 Ответить
Что Полка то Фоп . Просто после выступления , действительно фопов на Майдане выбрали самого грешного Супертанкера и пустили под Откос . И на этом все затихнет. Тапо этому принцыпу работают все , а Эпицентр Пирамида.
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17.12.2020 14:13 Ответить
Поддерживаю нашу "уважаемую" прокуратуру! Ну в самом деле, не ДТЭКом же заниматься, или скрутками НДС на миллиарды, или там у депутатов спросить "откуда дровишки?" Магазин бытовой техники - главная угроза для бюджета Украины!
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17.12.2020 14:16 Ответить
Зеленый скотч? Розетка
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17.12.2020 14:23 Ответить
Скорее Комфи. У Розетки не магазины, а "пункты выдачи", в статье же пишут про розничные магазины.
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18.12.2020 00:48 Ответить
Ну все пошла жара ,времена бандюковича вернулись в полной красе ,нагибают тех ,кто ещё работает ,самый легальный бизнес ,это кокс пробовать.🤔🤫
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17.12.2020 14:25 Ответить
Обычная практика под НГ мусора подарки себе набирают и родным близким. Каждый год такое. Кто-то не делал откатов как положено.
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17.12.2020 15:13 Ответить
..по-любому "выгребать" будут украинцы: и когда-то 73%ные зебилы и 25%ные порохоботы, подорожание, инфляция - всё такое.. а сливки с говна снимут, как всегда, особы приближённые к трупу
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17.12.2020 15:29 Ответить
Штраф в 10 кратному розмірі від суми товару, повний арешт усього майна, реальний термін без права виходу під залог та дострокового звільнення, та продаж вилученого через аукціон. Бабка пошепотіть! Пора вводити прецедентне право.
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17.12.2020 16:00 Ответить
Думаю это Комфи. Зеленые фирменные цвета (как на скотче на фото) использует только Розетка и Комфи, но у Розетки не сеть магазинов, а сеть пунктов выдачи, следовательно это Комфи.
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17.12.2020 16:16 Ответить
Это проходит чётко каждый год перед новым годом, с теми магазинами которые продают Apple... но в итоге они откупаются и весь товар возвращается, за минусом пару айфонов и аймаков, так что не переживайте сильно за этот магазин
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17.12.2020 16:55 Ответить
перед новим роком треба негайно забеспечити *бідних* чиновників подарунками.
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17.12.2020 16:55 Ответить
О-о-о, начали прессовать спонсоров фоповского майдана?
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17.12.2020 20:34 Ответить
 
 