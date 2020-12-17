"Слуга народа" Брагар переживает, чтобы "Сергеевна" не увидела попавшую в СМИ переписку: "Бесплатно публиковать, что я с учительницей встречаюсь, никто не будет". ВИДЕО+ФОТО

"Слуга народа" Евгений Брагар переживает, что некто Сергеевна узнает о том, что в СМИ появилась его переписка с ней.

Об этом Брагар переписывался в ходе сегодняшнего заседания Рады с абонентами "Pravo Na Vse" и "Eugeniusz Fedorczuk", передает Цензор.НЕТ.

"Главное Сергеевне не показывать. В конце видна переписка с ней. Хотя пох#й. ... И будет мозги #бать. ... И аргумент, что бесплатно публиковать то, что я с учительницей встречаюсь никто не будет", - пишет Брагар.

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Отметим, что вчера TK Media опубликовало видео с перепиской "слуги народа" Брагара. В конце видео он ведет переписку с абонентом Алина Федоренко и договаривается с ней о встрече возле гостиницы.









