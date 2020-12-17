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"Слуга народа" Брагар переживает, чтобы "Сергеевна" не увидела попавшую в СМИ переписку: "Бесплатно публиковать, что я с учительницей встречаюсь, никто не будет". ВИДЕО+ФОТО
"Слуга народа" Евгений Брагар переживает, что некто Сергеевна узнает о том, что в СМИ появилась его переписка с ней.
Об этом Брагар переписывался в ходе сегодняшнего заседания Рады с абонентами "Pravo Na Vse" и "Eugeniusz Fedorczuk", передает Цензор.НЕТ.
"Главное Сергеевне не показывать. В конце видна переписка с ней. Хотя пох#й. ... И будет мозги #бать. ... И аргумент, что бесплатно публиковать то, что я с учительницей встречаюсь никто не будет", - пишет Брагар.
Отметим, что вчера TK Media опубликовало видео с перепиской "слуги народа" Брагара. В конце видео он ведет переписку с абонентом Алина Федоренко и договаривается с ней о встрече возле гостиницы.
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показать весь комментарий17.12.2020 13:48
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это же, извините за мой французский, "но комильфо" , или по китайски «не по феншую»
кстати, журналисты не могли бы вычислить эту Олю ?
к/ф "Лимонадный Джо", 1964
Так воно і думає.
Тьху.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений среди высших представителей украинской власти.
Как сообщают «Украинские новости», главными фигурантами дела могут стать экс-глава Нацбанка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева и министр внутренних дел Арсен Аваков.
В настоящее время проверяется информация о том, что возможно, они незаконно завладели 62 миллионами евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft.
Как рассказали в НАБУ, производство начали по части 2 статьи 364−1 Уголовного кодекса после соответствующего решения Высшего антикоррупционного суда. Дело открыто 1 декабря.
Еще в феврале 2019 года стало известно, что антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании средств через Meinl Bank. Следствие ведется против 30 физических лиц, причем известно, что среди них есть граждане Украины.
В уголовном производстве речь шла о пропаже денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, всего со счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $ 385 млн и 75 миллионов евро, в том числе и указанная сумма «Коммерческого банка».
Какой нормальный умный человек пойдет за зеленским?
Привет "Сергеевне"!