"Слуг народа" опрашивают о поддержке кандидатов в министры Витренко, Шкарлета, Лапутиной и Порхуна. ФОТО
Во фракции "Слуга народа" проводят опрос относительно поддержки кандидатов на посты в Кабинете Министров.
В частности "слуга народа" Николай Задорожний во время сегодняшнего заседания просматривал сообщения в чате "Блок - Тищенко", передает Цензор.НЕТ.
"Слугам народа" предложили высказаться по кандидатурам Юрия Витренко (первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины), Сергея Шкарлета (министр образования), Юлия Лапутина и Александр Порхун (министр по делам ветеранов), Роман Лещенко (министр аграрной политики и продовольствия Украины).
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Ан Мур
показать весь комментарий17.12.2020 14:24 Ответить Мне нравится 2
Aleksandr Kornienko #380128
показать весь комментарий17.12.2020 14:59 Ответить Мне нравится 0
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