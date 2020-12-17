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"Слуг народа" опрашивают о поддержке кандидатов в министры Витренко, Шкарлета, Лапутиной и Порхуна. ФОТО

Во фракции "Слуга народа" проводят опрос относительно поддержки кандидатов на посты в Кабинете Министров.

В частности "слуга народа" Николай Задорожний во время сегодняшнего заседания просматривал сообщения в чате "Блок - Тищенко", передает Цензор.НЕТ.

"Слугам народа" предложили высказаться по кандидатурам Юрия Витренко (первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины), Сергея Шкарлета (министр образования),  Юлия Лапутина и Александр Порхун (министр по делам ветеранов), Роман Лещенко (министр аграрной политики и продовольствия Украины).

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Слуг народа опрашивают о поддержке кандидатов в министры Витренко, Шкарлета, Лапутиной и Порхуна 01
Слуг народа опрашивают о поддержке кандидатов в министры Витренко, Шкарлета, Лапутиной и Порхуна 02
Слуг народа опрашивают о поддержке кандидатов в министры Витренко, Шкарлета, Лапутиной и Порхуна 03

Автор: 

ВР (29247) Кабмин (14027) назначение (2174) Витренко Юрий (377)


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нахрена їм та підтримка, якщо от-от весь кабмін зносити будуть?
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17.12.2020 14:24 Ответить
а кто такая Порнуха?))
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17.12.2020 14:59 Ответить
 
 