"Слуг народа" опрашивают о поддержке кандидатов в министры Витренко, Шкарлета, Лапутиной и Порхуна. ФОТО

Во фракции "Слуга народа" проводят опрос относительно поддержки кандидатов на посты в Кабинете Министров.

В частности "слуга народа" Николай Задорожний во время сегодняшнего заседания просматривал сообщения в чате "Блок - Тищенко", передает Цензор.НЕТ.

"Слугам народа" предложили высказаться по кандидатурам Юрия Витренко (первый вице-премьер-министр - министр энергетики Украины), Сергея Шкарлета (министр образования), Юлия Лапутина и Александр Порхун (министр по делам ветеранов), Роман Лещенко (министр аграрной политики и продовольствия Украины).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики. ВИДЕО+ФОТО





