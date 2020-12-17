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Малюська с утюгом и паяльником поздравил сотрудников Госисполнительной службы с профессиональным праздником. ФОТО

Министр юстиции Денис Малюська поздравил сотрудников Государственной исполнительной службы с профессиональным праздником.

Соответствующий пост министр юстиции опубликовал на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Где-то таким было представление о "принудительном взыскании задолженности" в 90-х. Сейчас эти слова уже ассоциируются с работой исполнителя на компьютере. И да, я в курсе, что АСВП подвисает (через месяц будет летать), зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают. Но система постоянно меняется к лучшему. И это - благодаря Вам. С Днем работника государственной исполнительной службы" - говорится в сообщении.

Малюська также добавил фотографию с паяльником и утюгом к посту.

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Малюська с утюгом и паяльником поздравил сотрудников Госисполнительной службы с профессиональным праздником 01

Автор: 

поздравление (1057) Государственная исполнительная служба (38) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+54
Он реально дебил?!
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17.12.2020 16:00
+21
Малюська - это не только о пепиське, это ещё и о мозгах.
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17.12.2020 16:01
+18
Напоминаю: это министр юстиции Украины, а не то, что вы подумали
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17.12.2020 16:16
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Он реально дебил?!
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17.12.2020 16:00 Ответить
так.
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17.12.2020 16:19 Ответить
Не, ну не совсем дебил.Так,олигофрен.
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17.12.2020 16:23 Ответить
этот дебил сидит сейчас в ФБ и удаляет ВСЕ коменты)) а там ему немало "ласковых" слов о его пристрастиях к садо-мазо написали)
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17.12.2020 16:29 Ответить
Он бы сменил фамилию на более приличную.."********", к примеру..
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17.12.2020 22:27 Ответить
у малюски все по фрейду.. фотографии отражают его подсознательные желания
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17.12.2020 16:00 Ответить
Это власть шестерок криворожских гопников. Во всех своих проявлениях. Каждый день они это только подтверждают.
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17.12.2020 17:08 Ответить
Когда это сцыкуны были гопниками???
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17.12.2020 17:20 Ответить
Шестаками самое оно.
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17.12.2020 17:28 Ответить
Малюська - это не только о пепиське, это ещё и о мозгах.
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17.12.2020 16:01 Ответить
Это смешно?
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17.12.2020 16:11 Ответить
По мнению криворожской шпаны от власти -- да.
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17.12.2020 17:09 Ответить
Зебилы, вы тоже мечтаете о паяльнике? Это ваша скрытая фантазия - с паяльником и под столом?
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17.12.2020 16:11 Ответить
Малюська з праскою і паяльником привітав співробітників Держвиконавчої служби з професійним святом - Цензор.НЕТ 9385
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17.12.2020 17:11 Ответить
Напоминаю: это министр юстиции Украины, а не то, что вы подумали
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17.12.2020 16:16 Ответить
Идиот.
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17.12.2020 16:16 Ответить
в сн собрали всех еманутых со всей страны
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17.12.2020 16:17 Ответить
- В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=26&page=22#_ftn121 ] и технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно.(с)
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17.12.2020 16:17 Ответить
Вот и причины его поведения
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17.12.2020 16:18 Ответить
с такой картиной как на заднем фоне прямая дорога в психушку
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17.12.2020 16:18 Ответить


https://censor.net/ru/comments/locate/3237573/01921493-6068-7326-acd7-70c8c0deb6bb
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17.12.2020 17:20 Ответить
Внизу подписать - Заля,твою мать,ты заплатил налоги за кривляние на корпоративах,ты вадавал людям кассовые чеки,ты вернул бабло из офшоров в Украину,если нет,то иди сюда милый.
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17.12.2020 16:21 Ответить
Не всіх хворих війна прибила...
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17.12.2020 16:22 Ответить
як в тому анекдоті "...сынок, спили мушку.."
В помещение врывается крутой такой ковбой, шпоры звенят, в руке здоровенный "Кольт", и начинает палить по бару как заведенный. Вдребезги разлетаются бутылки и стаканы на барной стойке. Всё в осколках. Выстрелом выбита сигара изо рта у пожилого ковбоя, но он все так же невозмутимо наблюдает за молодым. Молодой с криком "Всем запомнить - меня зовут Боб!" сделал последний меткий выстрел, отстрелив фитилек у свечи.

Пожилой ковбой медленно поднялся и так вразвалочку, еле передвигая ноги, подошел к нему… Видно, что каждый шаг дается ему с большими усилиями. Он взял из рук молодого ковбоя пистолет и внимательно осмотрел его:
- М-да… Спили мушку, сынок. У твоего Кольта слишком большая мушка, лучше спили ее… Когда-то, давным-давно, я был таким же, как ты, - шустрым и метким. Так же, как ты, я ворвался в один салун, где сидели пожилые ковбои, и перестрелял все бутылки. У меня был вот точно такой же Кольт 9-го калибра с большой мушкой, сынок. И стрелял я тоже метко, не хуже тебя. Но когда у меня кончились патроны, ко мне подошли три ковбоя, засунули мой здоровенный "Кольт" мне в задницу и несколько раз его там провернули. Так вот, сынок, послушай моего совета,
спили мушку! Спили мушку, сынок!..
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17.12.2020 16:23 Ответить
Сколько же ещё терпеть этих зебланов?
А потом что - потом Медведчук и Рабинович?..
.баный мудрый нарид.
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17.12.2020 16:23 Ответить
хотя Рабиновичи с Медведчуками и то лучше - явные враги но хоть не идиоты...
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17.12.2020 16:55 Ответить
О це йому у ....., самі знаєте куди!
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17.12.2020 16:24 Ответить
"війна",в лапках...
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17.12.2020 16:26 Ответить
Треба щось з тими придурками робити,а то вони отак з приколами просруть і державу,і людей,а потім десь в психушці писатимуть мемуари як міністрами служили...Це ж міністр,якого будь який начальник ЖЕКу і двірником не взяв би,а він у нас юстицією заправляє...Я вже і "Квартал" не можу дивитись,бо він уже всюди...в Раді,Кабміні...
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17.12.2020 16:39 Ответить
Малюська з праскою і паяльником привітав співробітників Держвиконавчої служби з професійним святом - Цензор.НЕТ 3870
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17.12.2020 17:12 Ответить
В кого не плюнь в команді блазня в ідіота не промахнешся.
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17.12.2020 16:46 Ответить
Потрібно віддати належне Єрмаку, той стримує беніну макаку від звичних для ідіота викрутасів.
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17.12.2020 16:49 Ответить
Он же идиот!
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17.12.2020 16:49 Ответить
То він тонко натякнув на те що саме чекає бізнес і простих громадян.
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17.12.2020 16:53 Ответить
Бодай виздихали всі державні та приватні "виконавці" з їхніми батьками і дітьми.
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17.12.2020 16:54 Ответить
министр юстиции...
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17.12.2020 16:56 Ответить
Малюська з праскою і паяльником привітав співробітників Держвиконавчої служби з професійним святом - Цензор.НЕТ 897Мозги Малюски з'їло посадове неробство.
Мозги Малюски съело должностное безделье.

Малюська з праскою і паяльником привітав співробітників Держвиконавчої служби з професійним святом - Цензор.НЕТ 3845Малюська з праскою і паяльником привітав співробітників Держвиконавчої служби з професійним святом - Цензор.НЕТ 7535Малюська з праскою і паяльником привітав співробітників Держвиконавчої служби з професійним святом - Цензор.НЕТ 3207
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17.12.2020 17:07 Ответить
Цирк на троті
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17.12.2020 17:09 Ответить
От чесно,взяв би хоч хто Малюську до себе на роботу?Хоча б підсобником якимось чи двірником?Я б ніколи,бо воно ненормальне.А міністром взяли
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17.12.2020 17:10 Ответить
Панове мистецтвознавці, я шой-то тєряюсь у визначеннях, - це класічєський постіндустріальний авангард, романтічєський кубоконструктівізьм, чи абстрактний мінімалізм новой волни?
Одно знаю точно, - це не супрєматізьм Малєвіча.

Малюська з праскою і паяльником привітав співробітників Держвиконавчої служби з професійним святом - Цензор.НЕТ 8649
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17.12.2020 17:14 Ответить
цей напрямок -суперкретинізм зебанатів
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17.12.2020 17:18 Ответить
рівень міністра вражає
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17.12.2020 17:21 Ответить
Был Малюська, поработали с паяльником и стал Широчуська...
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17.12.2020 17:24 Ответить
Чому дивуєтесь? Зебілів ніколи не бачили?
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17.12.2020 17:34 Ответить
не думал что когда-то скажу, но: Верните взад Януковича! При нем хоть так стыдно не было...
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17.12.2020 18:24 Ответить
Більшовики, хоч і зелені. Нічого не соромляться, бо більшість українців вони влаштовують.
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17.12.2020 18:37 Ответить
Можно малюську вывести из 95го квартала, но 95й квартал из малюськи - никогда.
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17.12.2020 19:22 Ответить
он реально министр или дибил какой то с подворотни лолита днище
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17.12.2020 20:30 Ответить
если молюска попытать - он отдаст всё нажитое непосильным трудом
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17.12.2020 22:01 Ответить
**** блть, у них що, змагання з ЗЕбілізму?
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17.12.2020 23:21 Ответить
 
 