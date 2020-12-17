Малюська с утюгом и паяльником поздравил сотрудников Госисполнительной службы с профессиональным праздником. ФОТО
Министр юстиции Денис Малюська поздравил сотрудников Государственной исполнительной службы с профессиональным праздником.
Соответствующий пост министр юстиции опубликовал на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Где-то таким было представление о "принудительном взыскании задолженности" в 90-х. Сейчас эти слова уже ассоциируются с работой исполнителя на компьютере. И да, я в курсе, что АСВП подвисает (через месяц будет летать), зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают. Но система постоянно меняется к лучшему. И это - благодаря Вам. С Днем работника государственной исполнительной службы" - говорится в сообщении.
Малюська также добавил фотографию с паяльником и утюгом к посту.
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В помещение врывается крутой такой ковбой, шпоры звенят, в руке здоровенный "Кольт", и начинает палить по бару как заведенный. Вдребезги разлетаются бутылки и стаканы на барной стойке. Всё в осколках. Выстрелом выбита сигара изо рта у пожилого ковбоя, но он все так же невозмутимо наблюдает за молодым. Молодой с криком "Всем запомнить - меня зовут Боб!" сделал последний меткий выстрел, отстрелив фитилек у свечи.
Пожилой ковбой медленно поднялся и так вразвалочку, еле передвигая ноги, подошел к нему… Видно, что каждый шаг дается ему с большими усилиями. Он взял из рук молодого ковбоя пистолет и внимательно осмотрел его:
- М-да… Спили мушку, сынок. У твоего Кольта слишком большая мушка, лучше спили ее… Когда-то, давным-давно, я был таким же, как ты, - шустрым и метким. Так же, как ты, я ворвался в один салун, где сидели пожилые ковбои, и перестрелял все бутылки. У меня был вот точно такой же Кольт 9-го калибра с большой мушкой, сынок. И стрелял я тоже метко, не хуже тебя. Но когда у меня кончились патроны, ко мне подошли три ковбоя, засунули мой здоровенный "Кольт" мне в задницу и несколько раз его там провернули. Так вот, сынок, послушай моего совета,
спили мушку! Спили мушку, сынок!..
А потом что - потом Медведчук и Рабинович?..
.баный мудрый нарид.
Мозги Малюски съело должностное безделье.
Одно знаю точно, - це не супрєматізьм Малєвіча.