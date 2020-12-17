Малюська с утюгом и паяльником поздравил сотрудников Госисполнительной службы с профессиональным праздником. ФОТО

Министр юстиции Денис Малюська поздравил сотрудников Государственной исполнительной службы с профессиональным праздником.

Соответствующий пост министр юстиции опубликовал на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Где-то таким было представление о "принудительном взыскании задолженности" в 90-х. Сейчас эти слова уже ассоциируются с работой исполнителя на компьютере. И да, я в курсе, что АСВП подвисает (через месяц будет летать), зарплаты небольшие, работы много и стороны исполнительного производства проклинают. Но система постоянно меняется к лучшему. И это - благодаря Вам. С Днем работника государственной исполнительной службы" - говорится в сообщении.

Малюська также добавил фотографию с паяльником и утюгом к посту.

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