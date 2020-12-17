Радостное утро ОПЗЖ, "Голос" с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 декабря, проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания Рада снизила ставку НДС для аграриев с 20% до 14% и определила штрафы для предпринимателей за нарушение масочного режима их клиентами.

Далее нардепы решили не проводить заседания во время локдауна в январе.

Также сегодня парламентарии приняли закон Зеленского об инвестнянях.

Вместе с тем, Рада сегодня назначила Романа Лещенко министром аграрной политики, а Шкарлета назначили министром образования, но не смогла назначить Витренко вице-премьером и министром энергетики. Из переписки нардепов стало известно, что кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра поддержали 7 из 11 "слуг народа" в комитете Рады. Кроме того, "слуг народа" опрашивают о поддержке кандидатов в министры Лапутиной и Порхуна.

Также в ходе сегодняшнего заседания "слуга народа" Брагар переживал, чтобы "Сергеевна" не увидела попавшую в СМИ переписку: "Бесплатно публиковать, что я с учительницей встречаюсь, никто не будет", а "слуге народа" Литвиненко жаловались на давление со стороны первого заместителя Баканова: "Либо становишься соучастником контрабанды, либо уходишь".

Богдан Яременко (СН)





Веселое начало рабочего дня в секторе ОПЗЖ: Виктор Медведчук (по центру), Юрий Бойко.

Перед началом пленарного заседания Рады, 17 декабря.

Евгения Кравчук (СН)

Радостный Даниил Гетманцев (СН) с Михаилом Радуцким (СН).

Юлия Гришина (СН)

Затем Ливиненко пишет абоненту "КунчиЛешко": "По тебе вопрос решен. Идет процесс. Жди". На что получает ответ с негодованием: "Решен так, как мы договаривались с начала? ... для меня не стоял вопрос остаться в автошколе, а стать директором".





В чате СН сообщают, что отставка Абрамовского отменяется, а сегодня заседание начинается не с выступлений, а сразу с рассмотрения вопросов повестки дня.





Далее нардеп просматривает видео с хоккейных матчей.

В чате СН недовольные "слуги народа" пишут, после обсуждения законопроекта №2713 о налогообложении азартных игр: "Делайте, что хотите, начальники. Таким путем фракция перестанет существовать". Далее упоминается Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.





Сектор "За майбутнє": Анна Скороход в окружении коллег.

Вышедший под залог нардеп Александр Юрченко.

Даниил Гетманцев призадумался (СН).

Забуранная Леся (СН).





Анна Бондар (СН) вчера получила благодарность "за акциз", а сегодня ее просят поддержать 175 поправку в законопроект по Налоговому кодексу относительно акциза по табаку.

В президиуме ВР: спикер Дмитрий Разумков, Николай Тищенко (СН), Давид Арахамия (СН)





Вячеслав Рублев (СН) демонстрирует выбиравшему на днях отель для отдыха Валерию Колюху (СН) свой пиджак.





Сообщение о смерти Кернеса.





"Слуги народа".





Тем временем, абонент "ПомощЛарыс" (отметим у "слуги народа" Сергея Литвиненко есть помощница Лариса Ткач") прислала Литвиненко ссылки на товары в интернете: настольную лампу и наборы из обсидиана.







Александр Дубинский (СН) в окружении коллег.

Министр аграрной политики Роман Лещенко в ожидании назначения.





Тем временем, "слуга народа" Анна Бондар решила посмотреть чайники для заваривания.





Далее Бондар прочитала в чате СН, что кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра поддержали 7 из 11 "слуг народа" в комитете Рады.

Фракция "Голоса" с Вифлеемским огнем мира.





Оксана Дмитриева (СН, слева).

Александр Корниенко (СН).





"Слуга народа" Брагар переживает, чтобы "Сергеевна" не увидела попавшую в СМИ переписку.

Роман Лещенко готовится к выступлению перед голосованием за его назначение министром агрополитики.







Тем временем, "слуг народа" опрашивают о поддержке кандидатов в министры Витренко, Шкарлета, Лапутиной и Порхуна.

Фото: Цензор.НЕТ