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Радостное утро ОПЗЖ, "Голос" с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 декабря, проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады.

В начале заседания Рада снизила ставку НДС для аграриев с 20% до 14% и определила штрафы для предпринимателей за нарушение масочного режима их клиентами

Далее нардепы решили не проводить заседания во время локдауна в январе.

Также сегодня парламентарии приняли закон Зеленского об инвестнянях

Вместе с тем, Рада сегодня назначила Романа Лещенко министром аграрной политики, а Шкарлета назначили министром образования, но не смогла назначить Витренко вице-премьером и министром энергетики. Из переписки нардепов стало известно, что кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра поддержали 7 из 11 "слуг народа" в комитете Рады. Кроме того, "слуг народа" опрашивают о поддержке кандидатов в министры Лапутиной и Порхуна.

Также в ходе сегодняшнего заседания "слуга народа" Брагар переживал, чтобы "Сергеевна" не увидела попавшую в СМИ переписку: "Бесплатно публиковать, что я с учительницей встречаюсь, никто не будет", а "слуге народа" Литвиненко жаловались на давление со стороны первого заместителя Баканова: "Либо становишься соучастником контрабанды, либо уходишь".

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 01

Богдан Яременко (СН)


Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 02

Веселое начало рабочего дня в секторе ОПЗЖ: Виктор Медведчук (по центру), Юрий Бойко.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 03

Перед началом пленарного заседания Рады, 17 декабря.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 04

Евгения Кравчук (СН)

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 05

Радостный Даниил Гетманцев (СН) с Михаилом Радуцким (СН).

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 06

Юлия Гришина (СН)

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 07

"Слуге народа" Литвиненко жалуются на давление со стороны первого заместителя Баканова: "Либо становишься соучастником контрабанды, либо уходишь".

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 08

Затем Ливиненко пишет абоненту "КунчиЛешко": "По тебе вопрос решен. Идет процесс. Жди". На что получает ответ с негодованием: "Решен так, как мы договаривались с начала? ... для меня не стоял вопрос остаться в автошколе, а стать директором".

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 09
Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 10

В чате СН сообщают, что отставка Абрамовского отменяется, а сегодня заседание начинается не с выступлений, а сразу с рассмотрения вопросов повестки дня. 

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 11
Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 12

Далее нардеп просматривает видео с хоккейных матчей.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 13

В чате СН недовольные "слуги народа" пишут, после обсуждения законопроекта №2713 о налогообложении азартных игр: "Делайте, что хотите, начальники. Таким путем фракция перестанет существовать". Далее упоминается Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 14
Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 15

Сектор "За майбутнє": Анна Скороход в окружении коллег.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 16

Вышедший под залог нардеп Александр Юрченко.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 17

Даниил Гетманцев призадумался (СН).

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 18

Забуранная Леся (СН).


Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 19

Анна Бондар (СН) вчера получила благодарность "за акциз", а сегодня ее просят поддержать 175 поправку в законопроект по Налоговому кодексу относительно акциза по табаку.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 20

В президиуме ВР: спикер Дмитрий Разумков, Николай Тищенко (СН), Давид Арахамия (СН)


Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 21

Вячеслав Рублев (СН) демонстрирует выбиравшему на днях отель для отдыха Валерию Колюху (СН) свой пиджак.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 22
Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 23

Сообщение о смерти Кернеса.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 24
Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 25

"Слуги народа".


Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 26

Тем временем, абонент "ПомощЛарыс" (отметим у "слуги народа" Сергея Литвиненко есть помощница Лариса Ткач") прислала Литвиненко ссылки на товары в интернете: настольную лампу и наборы из обсидиана.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 27
Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 28
Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 29

Александр Дубинский (СН) в окружении коллег.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 30

Министр аграрной политики Роман Лещенко в ожидании назначения.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 31
Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 32

Тем временем, "слуга народа" Анна Бондар решила посмотреть чайники для заваривания.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 33
Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 34

Далее Бондар прочитала в чате СН, что кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра поддержали 7 из 11 "слуг народа" в комитете Рады.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 35

Фракция "Голоса" с Вифлеемским огнем мира.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 36
Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 37

Оксана Дмитриева (СН, слева).

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 38

Александр Корниенко (СН).


Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 39

"Слуга народа" Брагар переживает, чтобы "Сергеевна" не увидела попавшую в СМИ переписку.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 40

Роман Лещенко готовится к выступлению перед голосованием за его назначение министром агрополитики.

Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 41
Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 42
Радостное утро ОПЗЖ, Голос с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря 43

Тем временем, "слуг народа" опрашивают о поддержке кандидатов в министры Витренко, Шкарлета, Лапутиной и Порхуна.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Бойко Юрий (949) ВР (29252) Медведчук Виктор (1789) Арахамия Давид (989) Яременко Богдан (150) Баканов Иван (303) Разумков Дмитрий (1521) Гетманцев Даниил (409) Корниенко Александр (658) Дубинский Александр (429) Радуцкий Михаил (287) Литвиненко Сергей (14) Кравчук Евгения (367) Тищенко Николай (336) Скороход Анна (45) Колюх Валерий (4) Лещенко Роман (68) Оксана Дмитриева (16) Евгений Брагар (45) Гришина Юлия (34) Абрамовский Роман (50) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+19
Зебіли, що ви наробили?
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17.12.2020 17:01
+15
Трындец! Такого сброда не видели стены Рады
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17.12.2020 17:05
+13
Опожоповцы кровавыми слезами как минимум должны плакать, а не ржать
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17.12.2020 17:19
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Зебіли, що ви наробили?
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17.12.2020 17:01 Ответить
а шо те зебилы.. попрятались и зубами скрегочуть от скудоумия.
амксимум - выскочат с истерика "сами виноваты!" и снова под шконки))
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17.12.2020 17:08 Ответить
Країна гине. А ти що так радієш? ;хРюсскій мір; все ближче й ближче до тебе?
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17.12.2020 18:29 Ответить
- Изя, почему некоторые не видят, что вокруг жопа?
- Потому, Сёма, что некоторым не хватает мужества и мозгов посмотреть этой жопе в глаза!
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17.12.2020 19:08 Ответить
Нам ваше корыто и нахрен не нужно, и даром, и с доплатой. Оно полностью ваше. Смачного

Радісний ранок ОПЗЖ, "Голос" із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня - Цензор.НЕТ 1516
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17.12.2020 18:36 Ответить
Картинки в статье посмотрите и текст внимательно еще раз перечитайте. После вашего тупого выбора уже раскачивать ничего не нужно. И так шатается вовсю. А альтернативу вам предлагали на выборах в 2019 году. Только вы ее не слушали, вам зомбоящик олигархов заменил остатки мозгов.
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17.12.2020 19:14 Ответить
Трындец! Такого сброда не видели стены Рады
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17.12.2020 17:05 Ответить
Радостное утро ОПЗЖ, "Голос" с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря - Цензор.НЕТ 9870
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17.12.2020 17:18 Ответить
можна подумати вони представляють там не "сброд" а когось іншого. такі часи. саме їм зараз пре. куди не глянь, шлоібень рулить. і не дай Бог їм пустити скрізь коріння. це як смердящий рузький мір.
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17.12.2020 17:58 Ответить
Забуранная Леся. Какая Леся?
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17.12.2020 17:07 Ответить
кажись это с кривбасса... знакомая вовки-шмаркли.. или кума его жены.. или юзика.в общем - там кобло недоумков - один другого краше..
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17.12.2020 17:10 Ответить
а не, другая.. но такая же отстойная - https://ru.slovoidilo.ua/persony/zaburannaya-lesya-valentinovna
на 91% поимела зебилов))
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17.12.2020 17:11 Ответить
Ойц! Та там тих лесь корабельних...
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17.12.2020 17:23 Ответить
даже маски не скрывают, что эти рожи отвратительны...
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17.12.2020 17:10 Ответить
Ненавиджу цю раду як і позаминулу.
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17.12.2020 17:12 Ответить
підтримую. Кодло лінивих халявщиків з відсутністю відчуття приналежності до нації.
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17.12.2020 17:15 Ответить
Их ответ в фотке уродов чуть выше.
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17.12.2020 17:26 Ответить
особенно этого желтозубого старпера Мертвячука.
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17.12.2020 23:34 Ответить
Радостное утро ОПЗЖ, "Голос" с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря - Цензор.НЕТ 1269
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17.12.2020 17:17 Ответить
Опожоповцы кровавыми слезами как минимум должны плакать, а не ржать
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17.12.2020 17:19 Ответить
Ні,це не парламент. Це просто повний пи###ець...
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17.12.2020 18:32 Ответить
Что дебилы навыбирали, оно самое и есть.
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17.12.2020 18:37 Ответить
Бесіда в ОПЗЖ:
- Вы таки нам будете смеяться, но вы уже известны, шо Гепа всё?
- Ойц... Радісний ранок ОПЗЖ, "Голос" із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня - Цензор.НЕТ 857

Радісний ранок ОПЗЖ, "Голос" із Вифлеємським вогнем миру і попередження в чаті СН про загрозу існуванню фракції, - день роботи ВР 17 грудня - Цензор.НЕТ 2839
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17.12.2020 19:04 Ответить
Шо-то ес совсем на работу ходить перестала.
Ни единого фотофакта их присутствия в зале.
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17.12.2020 19:44 Ответить
Именно что работают, а не страдают херней. Поэтому и не интересна фотографам.
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17.12.2020 20:29 Ответить
А кому они вообще интересны?
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17.12.2020 20:30 Ответить
Ага, смотри вдоволь на выбранных тобой имбецилов пока не начнешь блевать. Как-раз твоя компашка. Смачного.
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17.12.2020 20:37 Ответить
когда их вздернут..и запорожских..украина одна такая страна где террористы депутаты войну устроили и им же похороны оплачивали типа фонда ахметова 6 лет подряд и школьников шк 63 донецка и 14000 других...страна идиотов
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17.12.2020 20:28 Ответить
Выписать штраф Розумкову https://censor.net/ru/news/3237475/rada_opredelila_shtrafy_dlya_predprinimateleyi_za_narushenie_masochnogo_rejima_ih_klientamiи. ДУбинский, Лещенко и т д . пополним бюджет!!!
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18.12.2020 08:40 Ответить
 
 