Радостное утро ОПЗЖ, "Голос" с Вифлеемским огнем мира и предупреждение в чате СН об угрозе существованию фракции, - день работы ВР 17 декабря. ФОТОрепортаж
Сегодня, 17 декабря, проходит очередное пленарное заседание Верховной Рады.
В начале заседания Рада снизила ставку НДС для аграриев с 20% до 14% и определила штрафы для предпринимателей за нарушение масочного режима их клиентами.
Далее нардепы решили не проводить заседания во время локдауна в январе.
Также сегодня парламентарии приняли закон Зеленского об инвестнянях.
Вместе с тем, Рада сегодня назначила Романа Лещенко министром аграрной политики, а Шкарлета назначили министром образования, но не смогла назначить Витренко вице-премьером и министром энергетики. Из переписки нардепов стало известно, что кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра поддержали 7 из 11 "слуг народа" в комитете Рады. Кроме того, "слуг народа" опрашивают о поддержке кандидатов в министры Лапутиной и Порхуна.
Также в ходе сегодняшнего заседания "слуга народа" Брагар переживал, чтобы "Сергеевна" не увидела попавшую в СМИ переписку: "Бесплатно публиковать, что я с учительницей встречаюсь, никто не будет", а "слуге народа" Литвиненко жаловались на давление со стороны первого заместителя Баканова: "Либо становишься соучастником контрабанды, либо уходишь".
Богдан Яременко (СН)
Веселое начало рабочего дня в секторе ОПЗЖ: Виктор Медведчук (по центру), Юрий Бойко.
Перед началом пленарного заседания Рады, 17 декабря.
Евгения Кравчук (СН)
Радостный Даниил Гетманцев (СН) с Михаилом Радуцким (СН).
Юлия Гришина (СН)
"Слуге народа" Литвиненко жалуются на давление со стороны первого заместителя Баканова: "Либо становишься соучастником контрабанды, либо уходишь".
Затем Ливиненко пишет абоненту "КунчиЛешко": "По тебе вопрос решен. Идет процесс. Жди". На что получает ответ с негодованием: "Решен так, как мы договаривались с начала? ... для меня не стоял вопрос остаться в автошколе, а стать директором".
В чате СН сообщают, что отставка Абрамовского отменяется, а сегодня заседание начинается не с выступлений, а сразу с рассмотрения вопросов повестки дня.
Далее нардеп просматривает видео с хоккейных матчей.
В чате СН недовольные "слуги народа" пишут, после обсуждения законопроекта №2713 о налогообложении азартных игр: "Делайте, что хотите, начальники. Таким путем фракция перестанет существовать". Далее упоминается Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины.
Сектор "За майбутнє": Анна Скороход в окружении коллег.
Вышедший под залог нардеп Александр Юрченко.
Даниил Гетманцев призадумался (СН).
Забуранная Леся (СН).
Анна Бондар (СН) вчера получила благодарность "за акциз", а сегодня ее просят поддержать 175 поправку в законопроект по Налоговому кодексу относительно акциза по табаку.
В президиуме ВР: спикер Дмитрий Разумков, Николай Тищенко (СН), Давид Арахамия (СН)
Вячеслав Рублев (СН) демонстрирует выбиравшему на днях отель для отдыха Валерию Колюху (СН) свой пиджак.
Сообщение о смерти Кернеса.
"Слуги народа".
Тем временем, абонент "ПомощЛарыс" (отметим у "слуги народа" Сергея Литвиненко есть помощница Лариса Ткач") прислала Литвиненко ссылки на товары в интернете: настольную лампу и наборы из обсидиана.
Александр Дубинский (СН) в окружении коллег.
Министр аграрной политики Роман Лещенко в ожидании назначения.
Тем временем, "слуга народа" Анна Бондар решила посмотреть чайники для заваривания.
Далее Бондар прочитала в чате СН, что кандидатуру Витренко на должность вице-премьер-министра поддержали 7 из 11 "слуг народа" в комитете Рады.
Фракция "Голоса" с Вифлеемским огнем мира.
Оксана Дмитриева (СН, слева).
Александр Корниенко (СН).
"Слуга народа" Брагар переживает, чтобы "Сергеевна" не увидела попавшую в СМИ переписку.
Роман Лещенко готовится к выступлению перед голосованием за его назначение министром агрополитики.
Тем временем, "слуг народа" опрашивают о поддержке кандидатов в министры Витренко, Шкарлета, Лапутиной и Порхуна.
Фото: Цензор.НЕТ
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амксимум - выскочат с истерика "сами виноваты!" и снова под шконки))
- Потому, Сёма, что некоторым не хватает мужества и мозгов посмотреть этой жопе в глаза!
на 91% поимела зебилов))
- Вы таки нам будете смеяться, но вы уже известны, шо Гепа всё?
- Ойц...
Ни единого фотофакта их присутствия в зале.