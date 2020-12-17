РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10892 посетителя онлайн
Новости Фото
7 009 24

Карточка Суркиса проголосовала за Шкарлета, но его не было в парламенте, - нардеп "Голоса" Совсун. ВИДЕО+ФОТО

Народные депутаты фракции "Голос" утверждают, что зафиксировали кнопкодавство во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования.

Об этом журналистам сообщила нардеп "Голоса" Инна Совсун, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы увидели фальсификацию результатов голосования, что особенно важно, когда, по официальной информации, за господина Шкарлета проголосовали 226 голосов. Вместе с тем, мы видим, что во фракции ОПЗЖ проголосовало значительно больше депутатов, чем физически присутствовали в тот момент в зале парламента. К примеру, за сегодняшний день никто не видел в зале парламента Суркиса. Его карточка проголосовала "за". Причем, не только за назначение Шкарлета, но и в 40 других случаях его карточка голосовала", - сказала Совсун.

Карточка Суркиса проголосовала за Шкарлета, но его не было в парламенте, - нардеп Голоса Совсун 01

В зале во время голосования - далеко не все депутаты...

Карточка Суркиса проголосовала за Шкарлета, но его не было в парламенте, - нардеп Голоса Совсун 02

Но на табло видно, что проголосовали почти все карточки

По ее словам, "Голос" потребует, чтобы вопрос о кнопкодавстве при назначении Шкарлета вынесли завтра на рассмотрение парламента.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Рада назначила Шкарлета министром образования. ВИДЕО

Ранее в четверг, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. Ранее его кандидатуру на эту должность не поддержал профильный комитет парламента. Кроме этого, против Шкарлета призвали голосовать преподаватели, студенты и выпускники Киево-Могилянской академии.



Автор: 

Суркис (338) Совсун Инна (76) кнопкодавство (102) Голос партия (499) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
Воры как занимались кнопкодавством так и продолжают. А народ пусть выбирает тех же самых.
показать весь комментарий
17.12.2020 16:31
+9
Неужели нельзя найти на пост министра человека, к которому нет претензий. Это в многомилионной стране! Вам не кажется, что тут кто-то очень хорошо проплатил за назначение. Протянули просто "за уши", не останавливаясь ни перед чем.
Наверное Зеленскому просто сказали, что это Порошенко мутит воду против Шкарлета, а тот на самом деле - честнейший человек. А лошара оманский, что с него лошары взять. Его там разводят, он же лох для них, а за спиной ржут. Позорище
показать весь комментарий
17.12.2020 17:06
+8
Лица новые-привычки старые.Не зря Геннадий Адольфович-назвал депутата,прокладкой- между кнопкой и креслом.
показать весь комментарий
17.12.2020 16:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воры как занимались кнопкодавством так и продолжают. А народ пусть выбирает тех же самых.
показать весь комментарий
17.12.2020 16:31 Ответить
Яких тих самих? А новие мАлАлиє ліТЦа монобільшості? Хіба не за їх пліснявого корупціонера, плагіатора голосувала карточка відсутнього суркіса?
показать весь комментарий
17.12.2020 16:56 Ответить
Совсун - стукач...)
показать весь комментарий
17.12.2020 16:34 Ответить
Лица новые-привычки старые.Не зря Геннадий Адольфович-назвал депутата,прокладкой- между кнопкой и креслом.
показать весь комментарий
17.12.2020 16:35 Ответить
Суровые времена, когда "карточка" исполняет супружеский долг...
показать весь комментарий
17.12.2020 16:35 Ответить
Не царське це діло ,якісь карточки засовувать , от тягти міль'ярди із бюджету , ото благородна справа!😈
показать весь комментарий
17.12.2020 16:36 Ответить
При програмі діджеталізації виключити голосування депутата,який відсутній у сесійному залі не стпановить ніякої проблеми.Але голосують ті,які знаходяться на Мальдівах,а нас рахують за ЛОПУХІВ!Проголосував при відсутності у залі - за фаберже і наплощу Незалежності!
показать весь комментарий
17.12.2020 16:43 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
показать весь комментарий
17.12.2020 16:57 Ответить
и осталось их 225.
показать весь комментарий
17.12.2020 16:58 Ответить
Суркис просто заметный, похоже и 200 нет
показать весь комментарий
17.12.2020 17:01 Ответить
Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-98 № 11-рп/98 від 07.07.98 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03 № 16-рп/2003 від 14.10.2003 }
Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.Ну что игнорируем Конституцию?
показать весь комментарий
17.12.2020 17:00 Ответить
Неужели нельзя найти на пост министра человека, к которому нет претензий. Это в многомилионной стране! Вам не кажется, что тут кто-то очень хорошо проплатил за назначение. Протянули просто "за уши", не останавливаясь ни перед чем.
Наверное Зеленскому просто сказали, что это Порошенко мутит воду против Шкарлета, а тот на самом деле - честнейший человек. А лошара оманский, что с него лошары взять. Его там разводят, он же лох для них, а за спиной ржут. Позорище
показать весь комментарий
17.12.2020 17:06 Ответить
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити статтею 364-2 такого змісту:
"Стаття 364-2. Здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України
Умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) -
карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
показать весь комментарий
17.12.2020 17:07 Ответить
То ще шо ! Бува, шо господар картки хоче проголосувати за,а картка голосує-проти !

Баронесса Северопричерноморская :
"Нестор Шуфрич прочитал промову в підтримку Вітренка, в якій висловив сподівання, що Юрій є достойним спадкоємцем своєї великої матері. Закликав усіх підтримати Юрія на пост віце-прем'єра.
Після чого пішов на своє місце і проголосував проти його призначення."
показать весь комментарий
17.12.2020 17:09 Ответить
Я що харант каже? Чи ложив він на Коституцію?
показать весь комментарий
17.12.2020 17:28 Ответить
В Европу ?
С таким успехом только в тайгу
показать весь комментарий
17.12.2020 17:38 Ответить
Таки сволочи! Не правда ли, пане Зеленский?
показать весь комментарий
17.12.2020 19:30 Ответить
Малышке Сосун нечем заняться?
показать весь комментарий
17.12.2020 19:58 Ответить
Все вы прекрасно знаете, кто этоГригорий Суркис, многолетний президент ′′ Динамо ", ТОП-чиновник УЕФА, долларовый мультимиллионер, Нардеп из ОПЗЖ и человек, который может позволить спокойно вытирать ′′ козявки ′′ о Шуфриче в сессионном зале парламента: (https://youtu.be/zKCuhkBWEvM?fbclid=IwAR2w_yOdU-nY-GRgKhxO-vuQJtdqlvhCg_v4ypQ__L3JPdaZyIwiz89R9Pg https://youtu.be/zKCuhkBWEvM )И речь сейчас не об этом:Как известно, за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины проголосовали 226 народных депутатов. Многие справедливо говорят, что если на один голос меньше, то пункт назначения не прошел.Он и есть голос. Во время голосования Суркиса НЕ было в сессионном зале, но его карта проголосовала. Кто-то нажал зелёную кнопку для суркисов.Суркис передал кому-то свою карточку, а я хочу напомнить - это НЕЗАКОННО. А если голосование было реализовано незаконным способом - то Шкарлет нелегитимный министр.Фракция Голос уже зарегистрировала соответствующее распоряжение об отставке. ′′ Родина-мать ′′ и ′′ ЕС ′′ проголосуют в полном составе, ну посмотрим на других...
показать весь комментарий
17.12.2020 22:47 Ответить
Здалося, що написано "курточка Суркіса проголосувала за Шкарпетку"...)
показать весь комментарий
18.12.2020 01:04 Ответить
а в это время любительницу сексуальных извращений ************* драли на снятой госдаче...
показать весь комментарий
18.12.2020 08:03 Ответить
Подейкують, що і карточка Медведчука голосувала за Шкарлета, а самого Медведчука також не було у той час в залі парламенту.
показать весь комментарий
18.12.2020 08:22 Ответить
 
 