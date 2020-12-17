Карточка Суркиса проголосовала за Шкарлета, но его не было в парламенте, - нардеп "Голоса" Совсун. ВИДЕО+ФОТО

Народные депутаты фракции "Голос" утверждают, что зафиксировали кнопкодавство во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования.

Об этом журналистам сообщила нардеп "Голоса" Инна Совсун, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы увидели фальсификацию результатов голосования, что особенно важно, когда, по официальной информации, за господина Шкарлета проголосовали 226 голосов. Вместе с тем, мы видим, что во фракции ОПЗЖ проголосовало значительно больше депутатов, чем физически присутствовали в тот момент в зале парламента. К примеру, за сегодняшний день никто не видел в зале парламента Суркиса. Его карточка проголосовала "за". Причем, не только за назначение Шкарлета, но и в 40 других случаях его карточка голосовала", - сказала Совсун.

В зале во время голосования - далеко не все депутаты...

Но на табло видно, что проголосовали почти все карточки

По ее словам, "Голос" потребует, чтобы вопрос о кнопкодавстве при назначении Шкарлета вынесли завтра на рассмотрение парламента.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Рада назначила Шкарлета министром образования. ВИДЕО

Ранее в четверг, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. Ранее его кандидатуру на эту должность не поддержал профильный комитет парламента. Кроме этого, против Шкарлета призвали голосовать преподаватели, студенты и выпускники Киево-Могилянской академии.





