Карточка Суркиса проголосовала за Шкарлета, но его не было в парламенте, - нардеп "Голоса" Совсун. ВИДЕО+ФОТО
Народные депутаты фракции "Голос" утверждают, что зафиксировали кнопкодавство во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования.
Об этом журналистам сообщила нардеп "Голоса" Инна Совсун, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы увидели фальсификацию результатов голосования, что особенно важно, когда, по официальной информации, за господина Шкарлета проголосовали 226 голосов. Вместе с тем, мы видим, что во фракции ОПЗЖ проголосовало значительно больше депутатов, чем физически присутствовали в тот момент в зале парламента. К примеру, за сегодняшний день никто не видел в зале парламента Суркиса. Его карточка проголосовала "за". Причем, не только за назначение Шкарлета, но и в 40 других случаях его карточка голосовала", - сказала Совсун.
В зале во время голосования - далеко не все депутаты...
Но на табло видно, что проголосовали почти все карточки
По ее словам, "Голос" потребует, чтобы вопрос о кнопкодавстве при назначении Шкарлета вынесли завтра на рассмотрение парламента.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Рада назначила Шкарлета министром образования. ВИДЕО
Ранее в четверг, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. Ранее его кандидатуру на эту должность не поддержал профильный комитет парламента. Кроме этого, против Шкарлета призвали голосовать преподаватели, студенты и выпускники Киево-Могилянской академии.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-98 № 11-рп/98 від 07.07.98 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03 № 16-рп/2003 від 14.10.2003 }
Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.Ну что игнорируем Конституцию?
Наверное Зеленскому просто сказали, что это Порошенко мутит воду против Шкарлета, а тот на самом деле - честнейший человек. А лошара оманский, что с него лошары взять. Его там разводят, он же лох для них, а за спиной ржут. Позорище
"Стаття 364-2. Здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України
Умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) -
карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Баронесса Северопричерноморская :
"Нестор Шуфрич прочитал промову в підтримку Вітренка, в якій висловив сподівання, що Юрій є достойним спадкоємцем своєї великої матері. Закликав усіх підтримати Юрія на пост віце-прем'єра.
Після чого пішов на своє місце і проголосував проти його призначення."
С таким успехом только в тайгу