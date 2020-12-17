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Блокирован масштабный сбыт психотропов через интернет, изъяты наркотики на сумму 10 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Специалисты кибердепартамента Службы безопасности Украины задокументировали и блокировали масштабный сбыт наркотиков и психотропных веществ через Интернет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что организовала незаконный бизнес группа киевлян, которые хорошо разбираются в современных IТ-технологиях. Они арендовали частный дом, где обустроили лабораторию, в которой изготавливали для продажи психотропные вещества в особо крупных размерах.

Участники наркогруппировки закупали прекурсоры и реализовывали товар оптовыми партиями через специально созданные интернет-магазины. Оплата производилась с помощью электронных платежных систем и криптовалюты.

Участники группировки действовали с соблюдением условий строгой конспирации, в частности использовали конспиративные квартиры для прикрытия противоправной деятельности. Сбыт запрещенных веществ наркодельцы осуществляли через так называемые закладки или присылали операторами почтовой связи. Основными клиентами группировки были молодые люди.

Читайте: Группу торговцев наркотиками задержали на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

По предварительным данным, злоумышленники действовали более года, ежемесячный оборот составлял в среднем 2 миллиона гривен.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ провели в Киеве 8 обысков, в частности в нарколаборатории и по месту жительства фигурантов. Изъято почти 300 килограммов прекурсоров и химических веществ, 20 килограммов психотропа PVP, более 200 таблеток MDMA, 3 килограмма каннабиса, 100 граммов амфетамина. По предварительным оценкам, стоимость выявленных наркотиков по ценам черного рынка составляет почти 10 млн гривен.

Правоохранители задержали 7 участников организованной группировки, в том числе организаторов. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное следствие.

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Блокирован масштабный сбыт психотропов через интернет, изъяты наркотики на сумму 10 млн грн, - СБУ 01
Блокирован масштабный сбыт психотропов через интернет, изъяты наркотики на сумму 10 млн грн, - СБУ 02
Блокирован масштабный сбыт психотропов через интернет, изъяты наркотики на сумму 10 млн грн, - СБУ 03
Блокирован масштабный сбыт психотропов через интернет, изъяты наркотики на сумму 10 млн грн, - СБУ 04
Блокирован масштабный сбыт психотропов через интернет, изъяты наркотики на сумму 10 млн грн, - СБУ 05
Блокирован масштабный сбыт психотропов через интернет, изъяты наркотики на сумму 10 млн грн, - СБУ 06

Автор: 

Киев (25568) наркотики (2145) СБУ (19920) борьба с наркотиками (135)


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везите вещдоки в опy.
ваша буба.
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17.12.2020 17:17 Ответить
Роботи непочатий край.
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17.12.2020 17:20 Ответить
и етa - верните ермака с шaппингa...
да, скажите все готово к Рождеству в опе.
ну все сам, ну все сам....
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17.12.2020 17:30 Ответить
А как же бедный Оманский Осел теперь?
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17.12.2020 17:20 Ответить
У нього офіційний канал через СБУ.))
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17.12.2020 17:21 Ответить
Не вздумайте уничтожать, а то накроет ядовитым облаком пол страны, сделайте все по старинке, что бы реализаторы не переметнулись к конкурентам.
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17.12.2020 17:55 Ответить
тут я скептик. ну, не бореться наша правоохоронна система з торгівлею наркотиками, а кришує її. одна банда.
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17.12.2020 18:33 Ответить
Какие культурные люди - стены с потолком изолировали пленкой, чтобы не испортить снятую квартиру, сами работают в футболках с надписью "Ukraine". Я считаю, Рафик не уиновен. Только обломали радость тысяч мажоров.
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17.12.2020 19:10 Ответить
 
 