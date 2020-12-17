Блокирован масштабный сбыт психотропов через интернет, изъяты наркотики на сумму 10 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Специалисты кибердепартамента Службы безопасности Украины задокументировали и блокировали масштабный сбыт наркотиков и психотропных веществ через Интернет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Сотрудники спецслужбы установили, что организовала незаконный бизнес группа киевлян, которые хорошо разбираются в современных IТ-технологиях. Они арендовали частный дом, где обустроили лабораторию, в которой изготавливали для продажи психотропные вещества в особо крупных размерах.
Участники наркогруппировки закупали прекурсоры и реализовывали товар оптовыми партиями через специально созданные интернет-магазины. Оплата производилась с помощью электронных платежных систем и криптовалюты.
Участники группировки действовали с соблюдением условий строгой конспирации, в частности использовали конспиративные квартиры для прикрытия противоправной деятельности. Сбыт запрещенных веществ наркодельцы осуществляли через так называемые закладки или присылали операторами почтовой связи. Основными клиентами группировки были молодые люди.
По предварительным данным, злоумышленники действовали более года, ежемесячный оборот составлял в среднем 2 миллиона гривен.
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ провели в Киеве 8 обысков, в частности в нарколаборатории и по месту жительства фигурантов. Изъято почти 300 килограммов прекурсоров и химических веществ, 20 килограммов психотропа PVP, более 200 таблеток MDMA, 3 килограмма каннабиса, 100 граммов амфетамина. По предварительным оценкам, стоимость выявленных наркотиков по ценам черного рынка составляет почти 10 млн гривен.
Правоохранители задержали 7 участников организованной группировки, в том числе организаторов. Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.
Продолжается досудебное следствие.
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