На Одесчине задержаны двое подозреваемых, убивших женщину-таксиста ради 1,5 тыс. грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области полицейские задержали двух подозреваемых в умышленном убийстве таксистки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно установлено, что, желая решить финансовые проблемы, 17-летний житель Южного заранее спланировал преступление и подговорил к соучастию на год старшего товарища.

Сев в автомобиль 55-летней таксистки, подозреваемые наугад назвали ей адрес назначения, а когда приехали в Любополь - жестоко убили женщину. Злоумышленники нанесли ей 11 ударов ножами, которые заранее взяли с собой, и забрали 1,5 тысячи гривен.

Чтобы скрыть преступление, убийцы оттащили тело на обочину и на автомобиле потерпевшей поехали на окраину Одессы. Там закопали орудия преступления, облили транспортное средство водкой и подожгли его вместе со своим верхней одеждой и личными вещами.

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Следствием установлено, что злоумышленники решили совершить убийство из-за недостатка средств для погашения кредитов, которые оформили для открытия "комнаты разгрузки от ярости". Подозреваемых в убийстве задержали по месту жительства в городе Южный, куда они добрались на такси.

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Их действия следователи квалифицировали сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: пунктами 6 и 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение имущества) и ч.3. ст.289 (незаконное завладение транспортным средством). Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Едрей по ч.4 ст.187 (Разбойное нападение) УК. В рамках досудебного расследования назначен ряд судебных экспертиз. За содеянное фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.