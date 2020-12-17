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На Одесчине задержаны двое подозреваемых, убивших женщину-таксиста ради 1,5 тыс. грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесской области полицейские задержали двух подозреваемых в умышленном убийстве таксистки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предварительно установлено, что, желая решить финансовые проблемы, 17-летний житель Южного заранее спланировал преступление и подговорил к соучастию на год старшего товарища.

Сев в автомобиль 55-летней таксистки, подозреваемые наугад назвали ей адрес назначения, а когда приехали в Любополь - жестоко убили женщину. Злоумышленники нанесли ей 11 ударов ножами, которые заранее взяли с собой, и забрали 1,5 тысячи гривен.

На Одесчине задержаны двое подозреваемых, убивших женщину-таксиста ради 1,5 тыс. грн, - Нацполиция 01

Чтобы скрыть преступление, убийцы оттащили тело на обочину и на автомобиле потерпевшей поехали на окраину Одессы. Там закопали орудия преступления, облили транспортное средство водкой и подожгли его вместе со своим верхней одеждой и личными вещами.

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На Одесчине задержаны двое подозреваемых, убивших женщину-таксиста ради 1,5 тыс. грн, - Нацполиция 02

Следствием установлено, что злоумышленники решили совершить убийство из-за недостатка средств для погашения кредитов, которые оформили для открытия "комнаты разгрузки от ярости". Подозреваемых в убийстве задержали по месту жительства в городе Южный, куда они добрались на такси.

На Одесчине задержаны двое подозреваемых, убивших женщину-таксиста ради 1,5 тыс. грн, - Нацполиция 03

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Их действия следователи квалифицировали сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: пунктами 6 и 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение имущества) и ч.3. ст.289 (незаконное завладение транспортным средством). Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Едрей по ч.4 ст.187 (Разбойное нападение) УК. В рамках досудебного расследования назначен ряд судебных экспертиз. За содеянное фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Автор: 

Одесская область (3585) Нацполиция (16485) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) такси (211) убийство (6488)


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Топ комментарии
+28
мерзкие твари...
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17.12.2020 17:51
+21
до 15 лет лишения свободы.

кто сочинял этот УК ?
жизнь человека (преднамеренное спланированное убийство !!!) и такой срок, как за кражу велосипеда
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17.12.2020 17:53
+13
что то непонятно что Одесские выгораживают мразь.

(умышленное убийство), (умышленное уничтожение имущества) (незаконное завладение транспортным средством). (Разбойное нападение) ...

скромно так разбили и замазали формулировку с довичным:

Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з метою пограбування - почему квалифицируют другой статьёй скромно опуская вроде бы нюансы?
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17.12.2020 18:03
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мерзкие твари...
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17.12.2020 17:51 Ответить
что то непонятно что Одесские выгораживают мразь.

(умышленное убийство), (умышленное уничтожение имущества) (незаконное завладение транспортным средством). (Разбойное нападение) ...

скромно так разбили и замазали формулировку с довичным:

Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з метою пограбування - почему квалифицируют другой статьёй скромно опуская вроде бы нюансы?
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17.12.2020 18:03 Ответить
Таким утиркам не місце серед нас. Навіть в буцегарні їм ніц, корми потім цю мерзоту.
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17.12.2020 17:52 Ответить
до 15 лет лишения свободы.

кто сочинял этот УК ?
жизнь человека (преднамеренное спланированное убийство !!!) и такой срок, как за кражу велосипеда
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17.12.2020 17:53 Ответить
самому резонуло - это, как я понял, одесские менты выгораживают - видно подзаработать хотят на формулировке. см. мой пост выше...
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17.12.2020 18:05 Ответить
кто им заплатит? эти уроды убили человека ради 1000 грн долга, откуда у них деньги, чтобы отмазаться?
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17.12.2020 19:26 Ответить
в таких случаях родственники платят...
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17.12.2020 19:46 Ответить
Да еще и с целой вязанкой отягчающих
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17.12.2020 18:42 Ответить
до 15 лет лишения свободы.

===
15 лет??? Ну, разве что в урановых или ртутных рудниках
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18.12.2020 06:43 Ответить
Уроды . Надеюсь пожизненное обоим .
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17.12.2020 17:55 Ответить
Шли пацаны к успеху.
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17.12.2020 18:06 Ответить
Гидоти розвелось неміряно в Україні!
Подорослішають вбиватимуть всіх підряд!
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17.12.2020 18:16 Ответить
Какие нах до15?
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17.12.2020 18:27 Ответить
їм серед людей жити не можна
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17.12.2020 18:29 Ответить
Трамп молодец! Привел в исполнение смертные приговоры вот таким утыркам! Зря у нас отменили смертную казнь!
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17.12.2020 18:40 Ответить
рубати на шмаття, а тих, хто заступається - топити
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17.12.2020 18:43 Ответить
во-во, того что убили за Чикатило - надо было рубить, а его семью и еще пару(они против) - утопить. А потом если шо, сделать вот так:

такое впеч-ние шо твой дед носил кожанку и любил нажимать курок своего нагана, стоя сзади за кем-то.
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17.12.2020 18:47 Ответить
мій дід пройшов ВОВ, розмовляв українською, повідав про голодомори, а ти шавка москалька затули ротяку погану
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17.12.2020 19:39 Ответить
ВОВ\\\\\\\\\\


ты какой переводчик используешь?
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18.12.2020 09:24 Ответить
а всяке "чувствао" будеш мати у себе в сраці, мудак
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17.12.2020 19:41 Ответить
якщо в тебе така життєва позиція, бажаю тобі пройти те, що сім'я цієї бідолашної жінки. може тоді до тебе дійде
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18.12.2020 01:31 Ответить
Никому не странно шо за полторы тыщи, минус: водка(я х.з. как это так), личные вещи и чувство безопасности, это как-то невыгодно что ли? ну и нехилый шанс шо поймают и тут напишут.
или они на миллион рассчитывали? да и кредит взяли на какую-то комнату - это как вообще? Взяли пару тыщ кредита?
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17.12.2020 18:45 Ответить
Не странно
Вы внимательно посмотрите , что идёт по телевизору
В Украину когда приезжаешь , просто удивляешься программам - очень много агрессии даже в рекламе
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17.12.2020 19:21 Ответить
ви ще росії не бачили. А у нас так - облегшений російський варіант
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17.12.2020 23:03 Ответить
а сколько быдла то.... 1 урод под домом ставит фуру - дорога узкая, ну, 2 Краза с зазором пол-метра разъедутся, и уже полтора года каждый терпила объезжает это говно с риском - что уж тут хотеть то?
в принципе еще как вы сказали - телека быдло насмотрится и имеем такие новости. но я удивился - за такие копейки столько гемора и даже личные вещи сожгли - так они в минус попали походу. просто выглядит как какая-то подстава что-ли. еще бы понял если бы 1 наркоман был, это все бы поняли, но 2 дебила это....
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18.12.2020 09:28 Ответить
Согласен с Вами полностью.... Мотив преступления - не нажива, не деньги,которых у таксиста быть не может....Грабят, убивая, инкассаторов, продавцов брилликов, кассиров в обменке валют....Здесь - тупое убийство ради убийства. Заказное. Или это проигрыш в карты , или это заказ расейских спецлужб для устрашения населения, для паники, чувства беспомощности....
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17.12.2020 19:28 Ответить
жах який. Заради 1500 гривень вбили людину!!... (( заради 50 баксів вбити жінку. *****, ну хто їх вирощує таких паскуд.
Мої співчуття родині загиблої жінки ((
А цих виродків не судити треба. Розірвати на шмаття !
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17.12.2020 19:04 Ответить
На палю виродків.
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17.12.2020 19:28 Ответить
Конченый и тупой УК, если было совершено хоть 10 преступлений разной квалификации и разной степени тяжести дадут все равно один срок по самой тяжелой статье. А если бы было как в США этим мразям-нелюдям "светил" бы электрический стул или 50-100 лет по совокупности наказания всех статей преступлений.
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17.12.2020 19:38 Ответить
ось і нам треба складати строки по кожному епізоду
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17.12.2020 23:04 Ответить
Щось не пляше з тими 1500
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17.12.2020 19:40 Ответить
Напевне їм подобається таке,може це ауєшники,або подібні.Та й родичі скоріше за все подібні.Але і в нас кругом агресія.По тв,різну хрінь показують.Зараз тв канали в інтернеті і програми з сюжетами цих каналів,ходять по соц мережах.Тут цілий комплекс всього.
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17.12.2020 20:09 Ответить
Власть заняла сторону бандитов . Самым тяжким преступлением у нас является самооборона.
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17.12.2020 20:18 Ответить
це тягнеться ще з часів гарного СРСР
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17.12.2020 23:05 Ответить
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17.12.2020 20:20 Ответить
До конца жизни закрыть уродов.
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17.12.2020 20:51 Ответить
В выгребной яме под общественным туалетом...
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18.12.2020 06:50 Ответить
 
 