На Одесчине задержаны двое подозреваемых, убивших женщину-таксиста ради 1,5 тыс. грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Одесской области полицейские задержали двух подозреваемых в умышленном убийстве таксистки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Предварительно установлено, что, желая решить финансовые проблемы, 17-летний житель Южного заранее спланировал преступление и подговорил к соучастию на год старшего товарища.
Сев в автомобиль 55-летней таксистки, подозреваемые наугад назвали ей адрес назначения, а когда приехали в Любополь - жестоко убили женщину. Злоумышленники нанесли ей 11 ударов ножами, которые заранее взяли с собой, и забрали 1,5 тысячи гривен.
Чтобы скрыть преступление, убийцы оттащили тело на обочину и на автомобиле потерпевшей поехали на окраину Одессы. Там закопали орудия преступления, облили транспортное средство водкой и подожгли его вместе со своим верхней одеждой и личными вещами.
Следствием установлено, что злоумышленники решили совершить убийство из-за недостатка средств для погашения кредитов, которые оформили для открытия "комнаты разгрузки от ярости". Подозреваемых в убийстве задержали по месту жительства в городе Южный, куда они добрались на такси.
Их действия следователи квалифицировали сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: пунктами 6 и 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение имущества) и ч.3. ст.289 (незаконное завладение транспортным средством). Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Едрей по ч.4 ст.187 (Разбойное нападение) УК. В рамках досудебного расследования назначен ряд судебных экспертиз. За содеянное фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
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(умышленное убийство), (умышленное уничтожение имущества) (незаконное завладение транспортным средством). (Разбойное нападение) ...
скромно так разбили и замазали формулировку с довичным:
Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з метою пограбування - почему квалифицируют другой статьёй скромно опуская вроде бы нюансы?
кто сочинял этот УК ?
жизнь человека (преднамеренное спланированное убийство !!!) и такой срок, как за кражу велосипеда
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15 лет??? Ну, разве что в урановых или ртутных рудниках
Подорослішають вбиватимуть всіх підряд!
такое впеч-ние шо твой дед носил кожанку и любил нажимать курок своего нагана, стоя сзади за кем-то.
ты какой переводчик используешь?
или они на миллион рассчитывали? да и кредит взяли на какую-то комнату - это как вообще? Взяли пару тыщ кредита?
Вы внимательно посмотрите , что идёт по телевизору
В Украину когда приезжаешь , просто удивляешься программам - очень много агрессии даже в рекламе
в принципе еще как вы сказали - телека быдло насмотрится и имеем такие новости. но я удивился - за такие копейки столько гемора и даже личные вещи сожгли - так они в минус попали походу. просто выглядит как какая-то подстава что-ли. еще бы понял если бы 1 наркоман был, это все бы поняли, но 2 дебила это....
Мої співчуття родині загиблої жінки ((
А цих виродків не судити треба. Розірвати на шмаття !