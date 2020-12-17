На Херсонщине командир роты Нацгвардии требовал от подчиненного 5 тыс. грн взятки за предоставление выходных, - военная прокуратура. ФОТО
В Херсонской области при получении взятки задержан командира роты материально-технического обеспечения одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
По данным следствия, командир роты за предоставление выходных дней подчиненному контрактнику требовал взятку в сумме 5 тыс. гривен (из расчета 500 грн за 1 сутки выходного).
16 декабря непосредственно во время получения взятки офицера задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Это же классика!!!
Посадил бы его суд лет на 10 - отсидел бы и жил спокойно. А у отдельного гражданина нет ни инфраструктуры, ни денег, чтоб содержать (нормально, а не как в ОРДЛОУ!!!) и кормить этого дебила годами. Потому народ, обычно, просто делает 7 (Зачем 7?! Достаточно 3!) выстрелов в тело и ВОССТАНАВЛИВАЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВО.
Такие тыловики тоже были в некоторых бригадах тогда(((((
Но я ж о том, что не нужно всех мести под одну гребенку!!! Это же не правда! Это не честно!!!
а то че контрабас упыря здал - правельно сделал ,
если комроты не выгонят - значит комбат в доле , коррупция в нашей стране везде
по сути комроты типичный враг , который подрывает нашу армию изнутри , его-бы под трибунал , да нет у нас такого , а жаль
Такое даже представить было невозможно!!!(((
Зато ВСП превращается из "орды чудовищ", в настоящий орган правопорядка.
в году 52 недели Х 5,000=260 000 грн.
+ праздничные и религиозные, и это только с одного военнослужащего,
неплохая прибавка к ЗП
Все, решено, иду служить камандиром