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На Херсонщине командир роты Нацгвардии требовал от подчиненного 5 тыс. грн взятки за предоставление выходных, - военная прокуратура. ФОТО

В Херсонской области при получении взятки задержан командира роты материально-технического обеспечения одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

На Херсонщине командир роты Нацгвардии требовал от подчиненного 5 тыс. грн взятки за предоставление выходных, - военная прокуратура 01

По данным следствия, командир роты за предоставление выходных дней подчиненному контрактнику требовал взятку в сумме 5 тыс. гривен (из расчета 500 грн за 1 сутки выходного).

На Херсонщине командир роты Нацгвардии требовал от подчиненного 5 тыс. грн взятки за предоставление выходных, - военная прокуратура 02

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16 декабря непосредственно во время получения взятки офицера задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

взятка (6165) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Военная прокуратура (933) Национальная гвардия (2127) Херсонская область (4797)


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Топ комментарии
+7
Одни зарабатывают на войне, другие борются с врагом.
На Херсонщині командир роти Нацгвардії вимагав від підлеглого 5 тис. грн хабаря за надання вихідних, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 6058
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17.12.2020 20:12
+3
Україна понад усе....але Леся гарніша...80-90% населення мріє про можливість брати хабарі , ми приречені...
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17.12.2020 20:13
+3
шотак мелко им же плотят или денег нема я вот 6 лет безработы вот где жопа
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17.12.2020 20:16
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Мент наверное засветился с какой-то взяткой у своего начальства. Теперь они пробуют убедить его, что он должен поделиться, прежде чем пойдёт на выходные. Это же ментура !
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17.12.2020 20:08 Ответить
Одни зарабатывают на войне, другие борются с врагом.
На Херсонщині командир роти Нацгвардії вимагав від підлеглого 5 тис. грн хабаря за надання вихідних, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 6058
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17.12.2020 20:12 Ответить
Не думаю, что теперь судья будет спать спокойно. Я ни на что не намекаю, но вы сами обо всем догадались.
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17.12.2020 20:13 Ответить
Если суд не устанавливает право народу - право устанавливает себя силой народа.
Это же классика!!!
Посадил бы его суд лет на 10 - отсидел бы и жил спокойно. А у отдельного гражданина нет ни инфраструктуры, ни денег, чтоб содержать (нормально, а не как в ОРДЛОУ!!!) и кормить этого дебила годами. Потому народ, обычно, просто делает 7 (Зачем 7?! Достаточно 3!) выстрелов в тело и ВОССТАНАВЛИВАЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ПРАВО.
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17.12.2020 23:04 Ответить
Україна понад усе....але Леся гарніша...80-90% населення мріє про можливість брати хабарі , ми приречені...
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17.12.2020 20:13 Ответить
шотак мелко им же плотят или денег нема я вот 6 лет безработы вот где жопа
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17.12.2020 20:16 Ответить
Исторический коммунизм вкупе с материализмом преподавать изволили ?
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17.12.2020 20:27 Ответить
З тиловиків, комерсанти, там свої устави. Ще за совка продавали, перепродували, обмінювали, крали. Наприклад - в частині закінчилась картопля, свіжу привезуть за тиждень. З дозволу командира, у найближчому колгоспі міняють пальне на картоплю, не забуваячи свій майновий інтерес. А ком.роти не лох - правильну ціну визначив, правда загнув трохи. Боєць (умовно) брав вихідні щоб пошабашити, підхалтурити приватно. Там від 500 до 1000 в день більше не заробиш, - 500 ротному, майже в холосту. Того й здав командира. За 150 - 200 не здав би.
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17.12.2020 21:26 Ответить
Не стоит всех тыловиков так крыть! В 27 РЕАБр, в 2015-16 годах, я бы тыловикам УБД дал вообще не мосневаясь!!! Ребята отработали на все 100%! мы местным едой помогали. Да и форму меняли с обувью, как положено. Но я понимаю о чем вы...((( Мы ребятам-соседям из другой бригады помогали едой... так они мешку картошки радовались, больше чем вкусняшкам, которые мы им, в шутку посылали(((
Такие тыловики тоже были в некоторых бригадах тогда(((((
Но я ж о том, что не нужно всех мести под одну гребенку!!! Это же не правда! Это не честно!!!
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17.12.2020 23:11 Ответить
Ти сам то віриш? Чи армію по картинках вивчав, синку?
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18.12.2020 07:50 Ответить
чет дофига попросил , обычно сотку берут ,
а то че контрабас упыря здал - правельно сделал ,
если комроты не выгонят - значит комбат в доле , коррупция в нашей стране везде
по сути комроты типичный враг , который подрывает нашу армию изнутри , его-бы под трибунал , да нет у нас такого , а жаль
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17.12.2020 22:31 Ответить
Какие же прекрасные офицеры у нас служили в 27-й бригаде в 2015-2016!!!
Такое даже представить было невозможно!!!(((
Зато ВСП превращается из "орды чудовищ", в настоящий орган правопорядка.
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17.12.2020 22:59 Ответить
Назва військової прокуратури зачотная, ще пшоно придумало))) сходе на назву реферата з природознавства чи гербарій)))
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18.12.2020 07:46 Ответить
2 выходных в неделю = 5 тыс.грн.,
в году 52 недели Х 5,000=260 000 грн.
+ праздничные и религиозные, и это только с одного военнослужащего,
неплохая прибавка к ЗП
Все, решено, иду служить камандиром
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18.12.2020 08:15 Ответить
 
 