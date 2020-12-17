На Херсонщине командир роты Нацгвардии требовал от подчиненного 5 тыс. грн взятки за предоставление выходных, - военная прокуратура. ФОТО

В Херсонской области при получении взятки задержан командира роты материально-технического обеспечения одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

По данным следствия, командир роты за предоставление выходных дней подчиненному контрактнику требовал взятку в сумме 5 тыс. гривен (из расчета 500 грн за 1 сутки выходного).

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16 декабря непосредственно во время получения взятки офицера задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.