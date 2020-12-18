Ко Дню святого Николая офицеры ОС провели благотворительную акцию для детей из прифронтовых поселков Донетчины и Луганщины. ФОТОрепортаж
В рамках гуманитарной инициативы "Допомога Схід", ко Дню святого Николая офицеры Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины проводят благотворительную акцию для детей из прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской "Книжка в гості завітала - свято дітям влаштувала"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице в сети Facebook Командования ОС ВСУ.
Также акция проходит в рамках проекта "Арт-перемирие", который основал командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Дети Донбасса требуют особого внимания и заботы, ведь им приходится находиться и расти в условиях российско-украинской войны. Именно поэтому проект "Art-перемирие" был создан для того, чтобы минимизировать последствия пережитых событий с помощью художественной литературы и искусства", - рассказал Наев.
По командующего ОС ВСУ, праздничные мероприятия проходят в Марьинке, Светлодарске, Парасковиевке, Новолуганском, Мироновском и Красногоровке. В течение трех дней почти две тысячи детей в возрасте от 5 до 13 лет побывали на театральных спектаклях и получили подарки от украинских защитников.
Детей ждала премьера новогодней музыкальной интермедии "Святой Николай на вечеринке Tik Tok", в исполнении лауреатов международных фестивалей - актеров Запорожского театра-лаборатории "VIE". Кроме этого, проходила творческая встреча с писателем дилогии "Письма издалека" Борисом угловой, который передал 300 экземпляров книг в местные и школьные библиотеки.
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