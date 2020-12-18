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Полиция провела операцию по задержанию бандитов, жестоко пытавших и ограбивших семью на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция на Киевщине задержала пятерых членов банды, которые 30 ноября ворвались в частный дом в селе Лубянка и около часа пытали супругов пенсионеров и их двоих детей ради получения денег.

Об этом сообщил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Связывание и избиение, порезы ножом кистей рук, заливка глаз водкой и пытки раскаленным утюгом! Это те издевательства, которым подверглись члены семьи от бандитов в селе Лубянка Бородянского района Киевской области... Чудом семье удалось выжить. Нападавшие забрали 3000 долларов США, 8000 гривен и ювелирные изделия. Скрылись с места происшествия на двух автомобилях хозяина дома", - рассказал Небытов подробности нападения.

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По его словам, круглосуточно в течение 16 дней сотрудники Управления уголовного розыска, криминальной и местной полиции тщательно собирали следы преступления, аналитическую информацию, свидетельства людей, проводили анализ каждой детали, чтобы в результате выйти на преступников.

"17 декабря, около шести утра начались задержания и обыски по установленным адресам злоумышленников. Изъятый арсенал поражает: 9 единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова и боеприпасы к ним. Также изъяты спецсредства, тактическая одежда, балаклавы, рации и другие вещи, которые указывают на криминальный промысел мужчин. Кроме этого найдено и изъято шесть транспортных средств и главное бус, который использовался во время разбойного нападения. Похищенные машины пострадавших также вернулись владельцам", - сообщил Небытов.

Полиция провела операцию по задержанию бандитов, жестоко пытавших и ограбивших семью на Киевщине 01
Полиция провела операцию по задержанию бандитов, жестоко пытавших и ограбивших семью на Киевщине 02
Полиция провела операцию по задержанию бандитов, жестоко пытавших и ограбивших семью на Киевщине 03

На данный момент бандиты задержаны и находятся в изоляторе временного содержания, сегодня прокурор будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанных без права внесения залога, добавил глава полиции Киевщины.

Полиция провела операцию по задержанию бандитов, жестоко пытавших и ограбивших семью на Киевщине 04
Полиция провела операцию по задержанию бандитов, жестоко пытавших и ограбивших семью на Киевщине 05

Киевская область (4149) Нацполиция (16490) пытки (838) Небытов Андрей (164)


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Топ комментарии
+19
Довічне таким тваринам
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18.12.2020 10:53
+12
Молодчины!!! Спасибо!!! Приятно!!!!Уважуха!
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18.12.2020 10:53
+11
требу було перестрілять на місці мразоту, застосувавши зброю ....при "попитке к бегству"....
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18.12.2020 10:51
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в селе Лубянка \\\\\\\\\\\

"нострадамусую" - бандиты, 5 рыл, таки неспроста ворвались?
ну а название н.п., предполагает к:

\\\\\"Связывание и избиение, порезы ножом кистей рук, заливка глаз водкой и пытки раскаленным утюгом! Источник: https://censor.net/ru/p3237710\\\\\

Видать потерпевшие кого-то обидели. Не, ну вот к каждому может ворваться 5 быков и мастерски попросить ключи и пару тысяч "на погулять"....
да еще с таким арсеналом, просто за который вроде до 8-ми лет мона дегустировать макароны, по средам, если завезут, если повару не влом варить, если придет на службу, если разнесут по "каютам", если не обронят в коридоре, если дашь бабло шоб не обронили, если не плюнут туда, если дашь бабло шоб не плюнули, если тарелка найдется, если не с дыркой, если дашь бабло шоб заклеили дырку, если пожелают приЯДного аппетита, если дашь, а, на этом мона и сэкономить(= на, жри, с*ка )
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18.12.2020 10:42 Ответить
Та скорее всего наводчик бандитов,преувеличил доходы потерпевших!Обычно завистливый человек преувеличивает в 3-10 раз!!! А может зондеркоманда опоздала- потерпевший уже потратил деньги на что другое....иначе не обьясниш,что столько злобных челов позарились,почти на копейки!
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18.12.2020 14:59 Ответить
Стосовно нового закону з надання сервiсу українською мовою поліції це не стосується?
Чому "на пол" а не "на підлогу".
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18.12.2020 10:45 Ответить
з 16 січня 2021 запитаєте
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18.12.2020 12:14 Ответить
В стрессовой ситуации люди говоря на том языке на котором думают. А на русском думает гораздо больше патриотов Украины чем на украинском. (это очень легко доказать). Поэтому любые педалирования темы языка традиционно льют воду на мельницу Хремля. Не важно это троль воду льет или полезный идиот вроде недалеких националистов - результат один. Мацква выигрывает мы проигрываем. Такт то Манька с "украинской" фамилией и именем. Пиши под кацапским флагом сразу.
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19.12.2020 07:02 Ответить
бажано показувати етнічний склад та реєстрацію місця проживання, а то даги, інги та інші кавказці займаються в україні "отхожим промислом". на це вказує звернення журналіста за допомогою до суду, бо якщо іноземці то точно відпустять.
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18.12.2020 10:50 Ответить
требу було перестрілять на місці мразоту, застосувавши зброю ....при "попитке к бегству"....
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18.12.2020 10:51 Ответить
Молодчины!!! Спасибо!!! Приятно!!!!Уважуха!
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18.12.2020 10:53 Ответить
Довічне таким тваринам
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18.12.2020 10:53 Ответить
Або мінімум 25 років з можливістю пересмотра справи, а через 25 , коли воно дочекається й сповнене надії зайде до залу суду, дати ще 25 ррків.
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18.12.2020 12:42 Ответить
СТРАТА !!!.. Годувати ще цю нечисть 25 років ..
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18.12.2020 13:47 Ответить
Але, ж тих ублюдків треба довічно кормить за ваші і мої податки...!
Ні, тут тільки відстріл.
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18.12.2020 14:02 Ответить
довичне получил бы хозяин дома если завалил бы бандитов.
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18.12.2020 22:34 Ответить
Неужто они не знали нужных адресов
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18.12.2020 11:17 Ответить
я бы посмотрел на диванных балаболов
когда они на штурм пошли бы этой хаты с урками
явно упоротые отмороженные нарки
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18.12.2020 11:26 Ответить
навіщо їх ловити, при попыке к бекству, і усьо.
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18.12.2020 12:09 Ответить
Молодці хлопці.
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18.12.2020 12:17 Ответить
Приємна новина... Таких виродків треба гасити
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18.12.2020 12:19 Ответить
а шо вы их рожи не прказуете? народ должен знать своих героев! тем более на довичном уже прятаться не надо.... хотя есть у меня сомнения в принципиальности нашего правосудия.... могут откупится!
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18.12.2020 12:33 Ответить
не удивлюсь если это лугандонские "гастролеры"....еще и с паспортами рф...
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18.12.2020 13:31 Ответить
храните деньги в сберегательной кассе! ..если они канешно у вас есть...
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18.12.2020 13:34 Ответить
Если бы потерпевшие хранили в сберкассе-то бандиты запытали бы их насмерть!!!Так и не поверив что денег у них дома нет......
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18.12.2020 14:48 Ответить
НАДО В ЖОПЫ ИХ ОТЪИМЕТЬ, ЗАСНЯТЬ НА КАМЕРУ И НА ЗОНУ !!! А ТАМ ФИЛЬМ ПОКАЗАТЬ !)
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18.12.2020 14:24 Ответить
И РОДСТВЕННИКАМ ИХ ФИЛЬМ ПОКАЗАТЬ !!!
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18.12.2020 14:25 Ответить
Анальний дух кацапам відчувається одразу. Національна ідея.
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19.12.2020 11:57 Ответить
ДА САМ ТЫ КАЦАП !
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20.12.2020 15:12 Ответить
вопрос как они этих святых робин гудов находят каким образом
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18.12.2020 14:30 Ответить
ЭТО РОБИНЫ ИУДЫ !!!
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18.12.2020 20:20 Ответить
Один из немногих позитивных моментов от нашей полиции. Теперь нужно надеяться что гособвинитель будет честный и адекватный. Плюс нормальный судья. И по 15 лет оркам гарантировано. Жаль что мягко задержали, можно было организовать пару тычек прикладом в челюсти с последствием изменения количества зубов.
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18.12.2020 14:45 Ответить
Кстати, заметили такую интересную тенденцию?

Регулярно идут сообщения в СМИ, у нас на Цензоре, о том что Национальная полиция/СБУ/ДБР/НАБУ кого-то задерживает, но нигде никогда нет ни одного сообщения о том, чтобы СУД кого-то посадил!
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18.12.2020 14:59 Ответить
А это первое преступление банды, или была серия? Оперативники вообще есть в полиции, с агентурой работают? То что оперативно задержали - это хорошо, но где работа на упреждение?
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18.12.2020 15:42 Ответить
Самый опасный тип преступников это долб**бы, а когда объединяются в группы то серьезных жертв не избежать как и поимки безмозглых беспредельщиков.
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18.12.2020 16:16 Ответить
После видео Юрия Варченко хоть кто то "дякує" полиции.
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18.12.2020 21:44 Ответить
Легализация короткоствола и принятие закона об оружии уже перезрело и начало гнить, тем временем у криминала как мы видим проблем с применением оружия нет!!!
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18.12.2020 23:00 Ответить
У них не те, що короткоствол є, у них автоматична зброя в наявності.
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18.12.2020 23:52 Ответить
аваковская постановка. определяется по тому, что слишком целые лица. чтобы ни сказал командир, группа захвата всегда даёт по ипальнику (профилактически)
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19.12.2020 00:28 Ответить
какие одухотворенные лица... прям новая зеленая поросль...
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19.12.2020 06:28 Ответить
Черная кошка людей не питала. Копам лайк.
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19.12.2020 14:03 Ответить
Убивать на месте при задержании и идентификации. И суды не напрягать, и другим ублюдкам для понимания будущего.
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19.12.2020 19:33 Ответить
 
 