Полиция провела операцию по задержанию бандитов, жестоко пытавших и ограбивших семью на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция на Киевщине задержала пятерых членов банды, которые 30 ноября ворвались в частный дом в селе Лубянка и около часа пытали супругов пенсионеров и их двоих детей ради получения денег.

Об этом сообщил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Связывание и избиение, порезы ножом кистей рук, заливка глаз водкой и пытки раскаленным утюгом! Это те издевательства, которым подверглись члены семьи от бандитов в селе Лубянка Бородянского района Киевской области... Чудом семье удалось выжить. Нападавшие забрали 3000 долларов США, 8000 гривен и ювелирные изделия. Скрылись с места происшествия на двух автомобилях хозяина дома", - рассказал Небытов подробности нападения.

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По его словам, круглосуточно в течение 16 дней сотрудники Управления уголовного розыска, криминальной и местной полиции тщательно собирали следы преступления, аналитическую информацию, свидетельства людей, проводили анализ каждой детали, чтобы в результате выйти на преступников.

"17 декабря, около шести утра начались задержания и обыски по установленным адресам злоумышленников. Изъятый арсенал поражает: 9 единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова и боеприпасы к ним. Также изъяты спецсредства, тактическая одежда, балаклавы, рации и другие вещи, которые указывают на криминальный промысел мужчин. Кроме этого найдено и изъято шесть транспортных средств и главное бус, который использовался во время разбойного нападения. Похищенные машины пострадавших также вернулись владельцам", - сообщил Небытов.







На данный момент бандиты задержаны и находятся в изоляторе временного содержания, сегодня прокурор будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанных без права внесения залога, добавил глава полиции Киевщины.



