Полиция провела операцию по задержанию бандитов, жестоко пытавших и ограбивших семью на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полиция на Киевщине задержала пятерых членов банды, которые 30 ноября ворвались в частный дом в селе Лубянка и около часа пытали супругов пенсионеров и их двоих детей ради получения денег.
Об этом сообщил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
"Связывание и избиение, порезы ножом кистей рук, заливка глаз водкой и пытки раскаленным утюгом! Это те издевательства, которым подверглись члены семьи от бандитов в селе Лубянка Бородянского района Киевской области... Чудом семье удалось выжить. Нападавшие забрали 3000 долларов США, 8000 гривен и ювелирные изделия. Скрылись с места происшествия на двух автомобилях хозяина дома", - рассказал Небытов подробности нападения.
По его словам, круглосуточно в течение 16 дней сотрудники Управления уголовного розыска, криминальной и местной полиции тщательно собирали следы преступления, аналитическую информацию, свидетельства людей, проводили анализ каждой детали, чтобы в результате выйти на преступников.
"17 декабря, около шести утра начались задержания и обыски по установленным адресам злоумышленников. Изъятый арсенал поражает: 9 единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова и боеприпасы к ним. Также изъяты спецсредства, тактическая одежда, балаклавы, рации и другие вещи, которые указывают на криминальный промысел мужчин. Кроме этого найдено и изъято шесть транспортных средств и главное бус, который использовался во время разбойного нападения. Похищенные машины пострадавших также вернулись владельцам", - сообщил Небытов.
На данный момент бандиты задержаны и находятся в изоляторе временного содержания, сегодня прокурор будет ходатайствовать перед судом об аресте задержанных без права внесения залога, добавил глава полиции Киевщины.
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"нострадамусую" - бандиты, 5 рыл, таки неспроста ворвались?
ну а название н.п., предполагает к:
\\\\\"Связывание и избиение, порезы ножом кистей рук, заливка глаз водкой и пытки раскаленным утюгом! Источник: https://censor.net/ru/p3237710\\\\\
Видать потерпевшие кого-то обидели. Не, ну вот к каждому может ворваться 5 быков и мастерски попросить ключи и пару тысяч "на погулять"....
да еще с таким арсеналом, просто за который вроде до 8-ми лет мона дегустировать макароны, по средам, если завезут, если повару не влом варить, если придет на службу, если разнесут по "каютам", если не обронят в коридоре, если дашь бабло шоб не обронили, если не плюнут туда, если дашь бабло шоб не плюнули, если тарелка найдется, если не с дыркой, если дашь бабло шоб заклеили дырку, если пожелают приЯДного аппетита, если дашь, а, на этом мона и сэкономить(= на, жри, с*ка )
Чому "на пол" а не "на підлогу".
Ні, тут тільки відстріл.
когда они на штурм пошли бы этой хаты с урками
явно упоротые отмороженные нарки
Регулярно идут сообщения в СМИ, у нас на Цензоре, о том что Национальная полиция/СБУ/ДБР/НАБУ кого-то задерживает, но нигде никогда нет ни одного сообщения о том, чтобы СУД кого-то посадил!