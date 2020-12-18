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Новости Фото Убийство Вороненкова
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"Авторитета" Василенко, причастного к убийству в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, могли скормить свиньям, - СМИ. ФОТО

От похищенного в РФ фигуранта дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, уголовного авторитета Юрия Василенко могли избавиться весьма нетривиальным способом - скормить свиньям на ферме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское федеральное информагентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что о версии с животными свидетельствуют результаты допроса подозреваемых в похищении Василенко. Всего российские правоохранители задержали трех человек – Александра Сошникова (Сохатый), Александра Зикеева и Дениса Долженкова. Еще одного – Дмитрия Полякова – объявили в розыск.

"На допросах Зикеев и Долженков уверяют, будто не знают дальнейшую судьбу Василенко (после похищения. - Ред.), однако эти показания вызывают сомнения у следователей. Участников нападения допрашивали на полиграфе: у всех была зафиксирована положительная реакция на вопрос о том, не было ли скормлено тело Василенко животным. С учетом данных о том, что вскоре после похищения гангстеры были на свиноферме, есть все основания подозревать, что именно там и был уничтожен труп авторитета", - пишет агентство.

Авторитета Василенко, причастного к убийству в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, могли скормить свиньям, - СМИ 01
Авторитета Василенко, причастного к убийству в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, могли скормить свиньям, - СМИ 02

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Официально мотивы преступления не установлены. При этом государственное СМИ России придумало версию, согласно которой похищение могла организовать Службу безопасности Украины. Отмечается, что Сошников был правой рукой вора в законе Виктора Панюшина, который последние годы проживает в Украине, а в России объявлен в розыск по линии Интерпола.

"По одной из основных версий, строившейся на данных оперативной информации, Пан (Панюшин) по просьбе СБУ мог договориться о том, что Сохатый организует похищение Василенко, а потом его переправят в Украину. Однако собрать дополнительных доказательств этого не удалось", - пишет агентство.

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Напомним, 23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

В мае 2018 года следствие по этому делу было завершено. Сообщено о подозрении организатору и пятерым соучастникам. Их действия квалифицированы по п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Все участники преступной группы, в зависимости от отведенной роли, осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное.

Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины и Александру Лосю - по ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.

Материалы в отношении организатора убийства - гражданина РФ Владимира Тюрина и двух других соучастников преступления, находящихся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

По данным Генпрокуратуры, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через российского криминального авторитета Владимира Тюрина.

убийство (6490) Вороненков Денис (213)


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Топ комментарии
+21
Свиньям он не авторитет
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18.12.2020 11:10
+10
И конкурсы у них веселые...
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18.12.2020 11:14
+9
Авторитета Василенка, причетного до вбивства в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова, могли згодувати свиням, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6365
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18.12.2020 11:33
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Свиньям он не авторитет
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18.12.2020 11:10 Ответить
чет писали шо только зубы свиньи не переделывают в удобрение, так шо авторитет цел пока зубы на месте
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18.12.2020 11:12 Ответить
Тепер свині в авторітеті
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18.12.2020 11:37 Ответить
свиньи свиньями но чё то ни кого не удивил вор законник живущий спокойно в Украине и при этом находящийся в розыске интерполом
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18.12.2020 14:00 Ответить
А свині кості пережують?
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18.12.2020 11:10 Ответить
ха-ха, вы ни разу не видел свиней? Да они и птеродактиля пережуют, только введи дай)
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18.12.2020 11:13 Ответить
Я чув історії про те як свині пожирають своїх господарів але думав що таз і черепок мали б стати поперек глотки...
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18.12.2020 11:18 Ответить
перевіряти, звісно, ви б, не думав?
та зжеруть тільки хряскіт буде над селом та полонинами, ой, полонини то вже гуцули)
"Авторитета" Василенко, причастного к убийству в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, могли скормить свиньям, - СМИ - Цензор.НЕТ 1102

"Авторитета" Василенко, причастного к убийству в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, могли скормить свиньям, - СМИ - Цензор.НЕТ 4924
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18.12.2020 11:23 Ответить
Моя покійна бабуся розповідала історію, про те, як сторож міського кладовища за Польщі,
скормлював своїм свиням покійників...однак піймали!
Так, що усе може бути.
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18.12.2020 11:25 Ответить
ой б*же, да это всегда было.
им и так пофиг уже. а вот в Англии - шоб достать ученому труп, так это было огого как пободаться с другими коллегами шоб дать взятку. - ну и наука развивалась кстати.
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18.12.2020 11:39 Ответить
ну, труп казненного то есть, естественно(я для других написал уточнение)
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18.12.2020 12:13 Ответить
ТАК
Можуть залишитесь тільки зуби.
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18.12.2020 11:16 Ответить
Кацапи з'їдять із причмокуванням!
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18.12.2020 11:12 Ответить
И конкурсы у них веселые...
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18.12.2020 11:14 Ответить
А с Ганнибалом Лектером такой номер не прокатил))
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18.12.2020 11:16 Ответить
недавно смотрел "киногрехи" на фильм этот(ну, там может один), настолько тупо шо ваще. этот лектер уныл и глуп. хотя может это на новый какой-то фильм, но столько лажи шо и не посмотрю, только за бабло
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18.12.2020 11:26 Ответить
Лектер в исполнении Хопкинса-уныл и глуп?!!
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18.12.2020 12:12 Ответить
да.
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18.12.2020 12:42 Ответить
не знаю, фильм то вроде не видел не говоря уже о хопкинсах
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01.09.2023 13:44 Ответить
НЕТУ ТЕЛА - НЕТУ ДЕЛА!
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18.12.2020 11:20 Ответить
Гусь свинье не товарищ...
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18.12.2020 11:22 Ответить
Как то вообще не скрепно, и не по понятиям
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18.12.2020 11:27 Ответить
Авторитета Василенка, причетного до вбивства в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова, могли згодувати свиням, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6365
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18.12.2020 11:33 Ответить
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18.12.2020 12:12 Ответить
В Питере таксист проехал на красный через зебру за что получил пинок по машине от пешехода. Пока он дрался с пешеходом, такси с пассажиром угнали, довезли до места назначения и бросили. Питерские преступления
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19.12.2020 11:49 Ответить
Я даже знаю, какой фильм смотрели гангстеры накануне - Большой куш.
Зубы, интересно, вырвали? Или в итоге заставят криминалистов в навозе ковыряться?
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18.12.2020 11:41 Ответить
- у нас более гуманная "национальная прымха" ,- мы авторитетов скармливаем свинкам,
не то, шо в гвинеях и африках разных
- КРАКАДИЛАМ !!! .
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18.12.2020 11:47 Ответить
Зазначається, що
--- українською мовою:
Зазначають, що (бо саме себе нічого не зазначає)
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18.12.2020 11:48 Ответить
Одно можно точно сказать - в аль-фирдаус (мусульманский рай) он точно не попадет
И гурии его не приласкают
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18.12.2020 11:56 Ответить
Как так можно с БУГРОМ и поступать так ПО-СВИНСКИ? Никакой морали у этих свиней!
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18.12.2020 12:22 Ответить
Так званими нашими правоохоронцями нічим зайнятися? Ну здохли два ушльопка, ну й хрен з ними.
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18.12.2020 12:34 Ответить
Авторитета Василенка, причетного до вбивства в Києві ексдепутата Держдуми Вороненкова, могли згодувати свиням, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5594
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18.12.2020 12:42 Ответить
Украл, выпил, тюрьма. Убил, выпил, сожрали свиньи. Романтика.
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18.12.2020 12:45 Ответить
личности свиней установили ? как судить будут?
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18.12.2020 14:04 Ответить
"Свинья и травоядная, и плотоядная. И даже свиноядная - каннибализмом не брезгует, и людоядная тоже"
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18.12.2020 18:31 Ответить
 
 