"Авторитета" Василенко, причастного к убийству в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, могли скормить свиньям, - СМИ. ФОТО

От похищенного в РФ фигуранта дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, уголовного авторитета Юрия Василенко могли избавиться весьма нетривиальным способом - скормить свиньям на ферме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское федеральное информагентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что о версии с животными свидетельствуют результаты допроса подозреваемых в похищении Василенко. Всего российские правоохранители задержали трех человек – Александра Сошникова (Сохатый), Александра Зикеева и Дениса Долженкова. Еще одного – Дмитрия Полякова – объявили в розыск.

"На допросах Зикеев и Долженков уверяют, будто не знают дальнейшую судьбу Василенко (после похищения. - Ред.), однако эти показания вызывают сомнения у следователей. Участников нападения допрашивали на полиграфе: у всех была зафиксирована положительная реакция на вопрос о том, не было ли скормлено тело Василенко животным. С учетом данных о том, что вскоре после похищения гангстеры были на свиноферме, есть все основания подозревать, что именно там и был уничтожен труп авторитета", - пишет агентство.





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Официально мотивы преступления не установлены. При этом государственное СМИ России придумало версию, согласно которой похищение могла организовать Службу безопасности Украины. Отмечается, что Сошников был правой рукой вора в законе Виктора Панюшина, который последние годы проживает в Украине, а в России объявлен в розыск по линии Интерпола.

"По одной из основных версий, строившейся на данных оперативной информации, Пан (Панюшин) по просьбе СБУ мог договориться о том, что Сохатый организует похищение Василенко, а потом его переправят в Украину. Однако собрать дополнительных доказательств этого не удалось", - пишет агентство.

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Напомним, 23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

В мае 2018 года следствие по этому делу было завершено. Сообщено о подозрении организатору и пятерым соучастникам. Их действия квалифицированы по п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Все участники преступной группы, в зависимости от отведенной роли, осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное.

Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины и Александру Лосю - по ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.

Материалы в отношении организатора убийства - гражданина РФ Владимира Тюрина и двух других соучастников преступления, находящихся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

По данным Генпрокуратуры, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через российского криминального авторитета Владимира Тюрина.