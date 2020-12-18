"Авторитета" Василенко, причастного к убийству в Киеве экс-депутата Госдумы Вороненкова, могли скормить свиньям, - СМИ. ФОТО
От похищенного в РФ фигуранта дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, уголовного авторитета Юрия Василенко могли избавиться весьма нетривиальным способом - скормить свиньям на ферме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российское федеральное информагентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что о версии с животными свидетельствуют результаты допроса подозреваемых в похищении Василенко. Всего российские правоохранители задержали трех человек – Александра Сошникова (Сохатый), Александра Зикеева и Дениса Долженкова. Еще одного – Дмитрия Полякова – объявили в розыск.
"На допросах Зикеев и Долженков уверяют, будто не знают дальнейшую судьбу Василенко (после похищения. - Ред.), однако эти показания вызывают сомнения у следователей. Участников нападения допрашивали на полиграфе: у всех была зафиксирована положительная реакция на вопрос о том, не было ли скормлено тело Василенко животным. С учетом данных о том, что вскоре после похищения гангстеры были на свиноферме, есть все основания подозревать, что именно там и был уничтожен труп авторитета", - пишет агентство.
Официально мотивы преступления не установлены. При этом государственное СМИ России придумало версию, согласно которой похищение могла организовать Службу безопасности Украины. Отмечается, что Сошников был правой рукой вора в законе Виктора Панюшина, который последние годы проживает в Украине, а в России объявлен в розыск по линии Интерпола.
"По одной из основных версий, строившейся на данных оперативной информации, Пан (Панюшин) по просьбе СБУ мог договориться о том, что Сохатый организует похищение Василенко, а потом его переправят в Украину. Однако собрать дополнительных доказательств этого не удалось", - пишет агентство.
Напомним, 23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.
В мае 2018 года следствие по этому делу было завершено. Сообщено о подозрении организатору и пятерым соучастникам. Их действия квалифицированы по п. п. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Все участники преступной группы, в зависимости от отведенной роли, осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное.
Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины и Александру Лосю - по ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.
Материалы в отношении организатора убийства - гражданина РФ Владимира Тюрина и двух других соучастников преступления, находящихся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.
По данным Генпрокуратуры, убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова организовала ФСБ через российского криминального авторитета Владимира Тюрина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
введидай)
та зжеруть тільки хряскіт буде над селом та полонинами, ой, полонини то вже гуцули)
скормлював своїм свиням покійників...однак піймали!
Так, що усе може бути.
им и так пофиг уже. а вот в Англии - шоб достать ученому труп, так это было огого как пободаться с другими коллегами шоб дать взятку. - ну и наука развивалась кстати.
Можуть залишитесь тільки зуби.
Зубы, интересно, вырвали? Или в итоге заставят криминалистов в навозе ковыряться?
не то, шо в гвинеях и африках разных
- КРАКАДИЛАМ !!! .
--- українською мовою:
Зазначають, що (бо саме себе нічого не зазначає)
И гурии его не приласкают