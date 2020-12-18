Полиция в Киеве блокировала работу 5 подпольных игорных залов: клиентов принимали по звонку. ФОТОрепортаж

Правоохранители в Киеве выявили и пресекли незаконное функционирование пяти игорных заведений на территории Днепровского и Соломенского районов столицы.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в рамках расследования уголовного производства в течение нескольких дней была задокументирована и прекращена деятельность четырех игорных заведений на территории Днепровского района, которые функционировали без каких-либо внешних опознавательных признаков, а посетителей принимали по предварительному звонку.

"В одном из игорных заведений на ул. Пражский, которое проработало всего несколько дней, на момент проведения обыска находились 13 человек. Другой игорное заведение только готовилось принять "игроков"", - отметили в ведомстве.

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Также прекращена деятельность еще одного нелегального игорного заведения на Краснозвездном проспекте в Соломенском районе столицы.













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По результатам обысков в помещениях, где происходила незаконная деятельность, изъято более 120 единиц компьютерной техники, с помощью которой, в нарушение требований Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", предоставлялись незаконные услуги.

Проводятся первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств, принимаются меры для наложения на изъятое имущество ареста и установление лиц, причастных к совершению указанных преступлений для привлечения их к ответственности.

Разоблачение незаконной деятельности проводилось совместно с работниками столичной полиции. Уголовные производства расследуются по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины.