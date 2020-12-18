В 2020 г. военная контрразведка СБУ разоблачила 3 шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников НВФ и предупредила серию терактов в районе ООС. ФОТОрепортаж
В 2020 году военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 3 шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников незаконных вооруженных формирований, а также предупредила серию терактов в районе проведения операции Объединенных сил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По материалам СБУ вынесено 47 приговоров суда, в том числе за государственную измену осуждены четыре человека.
В июне этого года в ходе спецоперации военные контрразведчики задержали террориста при попытке подорвать военно-медицинский госпиталь в Северодонецке и железнодорожную станцию Рубежное.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.
Также сотрудники СБУ разоблачили 132 факта незаконного оборота военных средств поражения, в том числе выявлено 4 тайника с оружием и боеприпасами.
Изъяты 4 переносных зенитных ракетных комплекса, 11 управляемых ракет, более 120 реактивных противотанковых гранатометов, почти 3000 гранат, свыше 540 тыс. снарядов, мин, выстрелов и патронов к стрелковому оружию.
Так, в частности, из тайника, оборудованного в заброшенном здании одного из предприятий Мариуполя, правоохранители изъяли почти сто гранат РГН, Ф-1 с запалами и большое количество снарядов и патронов различного калибра.
По установленным фактам незаконного оборота оружия уже вступили в законную силу 9 приговоров суда.
За год военная контрразведка СБУ разоблачила 73 попытки иностранцев получить информацию с ограниченным доступом в оборонной сфере.
За нарушение законодательства по охране государственной тайны к ответственности привлечены 269 должностных лиц.
Предупреждены экономические убытки государства на более 9 млрд гривен. Так военная контрразведка СБУ предотвратила незаконное отчуждение участков Министерства обороны Украины общей площадью более 26 тыс. гектаров на более чем 8 млрд гривен.
Также сотрудники СБУ разоблачили жительницу Киева на вымогательстве 60 тыс. долларов США за "содействие" в назначении на одну из руководящих должностей в Минобороны. Правоохранители задержали фигурантку при получении первой части взятки.
В декабре этого года военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила сбыт портативных многофункциональных радиостанций, которые были похищены в одной из воинских частей на Львовщине. За 5 приборов фигурант планировал получить 50 тыс. долларов.
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А скольким потворствует и благоволит в ОПе зеленского, ГБР, ГПУ, ОАСК и прочих "оках государевых" ???
Смешно. Блин, уровень селекторной нарады в райотделе милиции...
- АРЕСТОВЫВАЙТЕ ДЕПУТАТОВ ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ СОЗЫВОВ КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ, ЗА ОТКАТЫ , ЗА ЗАВЕДОМО экономически ВРЕДНЫЕ УКРАИНЕ ЗАКОНЫ в угоду алигархату...
Их уже давно без СБУ разоблачили - Зеленский, Ермак (плюс Татаров), Демченко.