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В 2020 г. военная контрразведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников НВФ и предупредила серию терактов в районе ООС. ФОТОрепортаж

В 2020 году военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 3 ​​шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников незаконных вооруженных формирований, а также предупредила серию терактов в районе проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам СБУ вынесено 47 приговоров суда, в том числе за государственную измену осуждены четыре человека.

В июне этого года в ходе спецоперации военные контрразведчики задержали террориста при попытке подорвать военно-медицинский госпиталь в Северодонецке и железнодорожную станцию ​​Рубежное.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

В 2020 г. военная контрразведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников НВФ и предупредила серию терактов в районе ООС 01

Также сотрудники СБУ разоблачили 132 факта незаконного оборота военных средств поражения, в том числе выявлено 4 тайника с оружием и боеприпасами.

Изъяты 4 переносных зенитных ракетных комплекса, 11 управляемых ракет, более 120 реактивных противотанковых гранатометов, почти 3000 гранат, свыше 540 тыс. снарядов, мин, выстрелов и патронов к стрелковому оружию.

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Так, в частности, из тайника, оборудованного в заброшенном здании одного из предприятий Мариуполя, правоохранители изъяли почти сто гранат РГН, Ф-1 с запалами и большое количество снарядов и патронов различного калибра.

В 2020 г. военная контрразведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников НВФ и предупредила серию терактов в районе ООС 02

По установленным фактам незаконного оборота оружия уже вступили в законную силу 9 приговоров суда.

За год военная контрразведка СБУ разоблачила 73 попытки иностранцев получить информацию с ограниченным доступом в оборонной сфере.

За нарушение законодательства по охране государственной тайны к ответственности привлечены 269 должностных лиц.

Предупреждены экономические убытки государства на более 9 млрд гривен. Так военная контрразведка СБУ предотвратила незаконное отчуждение участков Министерства обороны Украины общей площадью более 26 тыс. гектаров на более чем 8 млрд гривен.

В 2020 г. военная контрразведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников НВФ и предупредила серию терактов в районе ООС 03

Также сотрудники СБУ разоблачили жительницу Киева на вымогательстве 60 тыс. долларов США за "содействие" в назначении на одну из руководящих должностей в Минобороны. Правоохранители задержали фигурантку при получении первой части взятки.

В декабре этого года военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила сбыт портативных многофункциональных радиостанций, которые были похищены в одной из воинских частей на Львовщине. За 5 приборов фигурант планировал получить 50 тыс. долларов.

В 2020 г. военная контрразведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников НВФ и предупредила серию терактов в районе ООС 04
В 2020 г. военная контрразведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников НВФ и предупредила серию терактов в районе ООС 05
В 2020 г. военная контрразведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников НВФ и предупредила серию терактов в районе ООС 06
В 2020 г. военная контрразведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников НВФ и предупредила серию терактов в районе ООС 07
Фото: сайт СБУ

контрразведка (496) СБУ (19924) операция Объединенных сил (6766) военная контрразведка (32)


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Топ комментарии
+6
Ермаки, Медведчуки и Портновы читая такие новости безудержно РЖУТ в своих особняках!
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18.12.2020 13:47
+5
Медведчук гордится вами, орлы. Работайте хорошо, парни. И может быть, станете президентами, как СБУшник Пасичник.
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18.12.2020 13:45
+5
Хай по ВРУ,КМУ,ОП,ГПУ та т.п. держконторах пошерстят ,там агент на агентові,та агентом погоняє !!!))))
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18.12.2020 13:49
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Медведчук гордится вами, орлы. Работайте хорошо, парни. И может быть, станете президентами, как СБУшник Пасичник.
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18.12.2020 13:45 Ответить
Это пожелание в рамку и в каждый кабинет
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18.12.2020 14:07 Ответить
Ермаки, Медведчуки и Портновы читая такие новости безудержно РЖУТ в своих особняках!
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18.12.2020 13:47 Ответить
В 2020 г. военная контрразведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников НВФ и предупредила серию терактов в районе ООС - Цензор.НЕТ 7274
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18.12.2020 13:51 Ответить
Хай по ВРУ,КМУ,ОП,ГПУ та т.п. держконторах пошерстят ,там агент на агентові,та агентом погоняє !!!))))
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18.12.2020 13:49 Ответить
Чел затарился петардами на Новый год не по детски..
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18.12.2020 13:57 Ответить
... А сколько прое"""бала, не сообщается?
А скольким потворствует и благоволит в ОПе зеленского, ГБР, ГПУ, ОАСК и прочих "оках государевых" ???
Смешно. Блин, уровень селекторной нарады в райотделе милиции...
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18.12.2020 13:58 Ответить
Во времена развитого социализма так отчитывались о надоях и намолотах зерновых вкупе с углем на гора. Главное красиво прокукарекать.
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18.12.2020 14:01 Ответить
ДА НЕ НАДО ИСКАТЬ ПО ОКРАИНАМ ШПИОНОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ !!!
- АРЕСТОВЫВАЙТЕ ДЕПУТАТОВ ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ СОЗЫВОВ КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ, ЗА ОТКАТЫ , ЗА ЗАВЕДОМО экономически ВРЕДНЫЕ УКРАИНЕ ЗАКОНЫ в угоду алигархату...
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18.12.2020 14:11 Ответить
какие шпионы? СБУ наркозакладки ищет, или вот: Блокировано использование поддельных почтовых марок "Укрпочты" наемниками "ЛНР" , - СБУ. ФОТОрепортаж, а оружие, сто пудов, нашего ГУР.
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18.12.2020 14:17 Ответить
https://censor.net/ru/news/3237777/posol_ukrainy_v_rb_kizim_o_vagnerovskoyi_spetsoperatsii_byli_kontakty_na_urovne_spetsslujb_i_razgovor
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18.12.2020 14:23 Ответить
Сколько довели до суда и реальные приговоры, в студию пожалуйста.
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18.12.2020 14:28 Ответить
Молодцы,конечно. Только ихна самом деле 2 000 000 в ОРДЛО. Нет???
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18.12.2020 14:58 Ответить
военная контрразведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона

Их уже давно без СБУ разоблачили - Зеленский, Ермак (плюс Татаров), Демченко.
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18.12.2020 15:04 Ответить
Сколько миллиардов на трех шпионов в Бюджете предусмотрено?
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18.12.2020 15:45 Ответить
В чем отличии шпиона отвражеского агента?
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18.12.2020 17:12 Ответить
Чужой, это шпион, а свой, так это разведчик.
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18.12.2020 18:56 Ответить
 
 