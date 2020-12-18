"Слуги народа" обсуждают законопроект по игорному бизнесу: "Снова хотим пропихнуть втихаря?" - "Это развод и кидняк" - "Не буду голосовать по указке". ФОТОрепортаж
В чате фракции "Слуги народа" сегодня разгорелись споры из-за законопроекта №2713-д относительного налогообложения игорного бизнеса.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В ходе сегодняшнего заседания "слгуа народа" Сергей Литвиненко решил проверить сообщения в чате фракции, где абонент ДепДавидАрахам сообщил, что "опять вернулись к идее 2713-д сегодня рассмотреть". Законопроект №2713-д касается внесения изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.
В ответ абонент Деп ДубинаСаня заявил "это развод и кидняк... коррупционная схема".
"Снова хотим пропихнуть втихаря? ... Потом слово: "Голосуем "за", - для меня лично исчезнет и не буду голосовать по указке" - пишут другие участники чата.
Фото: Цензор.НЕТ
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Вышло как в переиначеном анекдоте: конверты от каламоя раздавать уже перестали, "но Ватсон без трубки Холмса уже больше не мог..." ??? )))
aroslav Drobotun
@yadrobotun
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Верховна Рада - це розплідник, Кабмін - кладовище домашніх улюбленців олігархів. Тут і мопси, і кози, і мавпи з папугами. Лише людей тут немає.