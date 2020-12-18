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"Слуги народа" обсуждают законопроект по игорному бизнесу: "Снова хотим пропихнуть втихаря?" - "Это развод и кидняк" - "Не буду голосовать по указке". ФОТОрепортаж

В чате фракции "Слуги народа" сегодня разгорелись споры из-за законопроекта №2713-д относительного налогообложения игорного бизнеса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В ходе сегодняшнего заседания "слгуа народа" Сергей Литвиненко решил проверить сообщения в чате фракции, где абонент ДепДавидАрахам сообщил, что "опять вернулись к идее 2713-д сегодня рассмотреть". Законопроект №2713-д касается внесения изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.

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В ответ абонент Деп ДубинаСаня заявил "это развод и кидняк... коррупционная схема".

"Снова хотим пропихнуть втихаря? ... Потом слово: "Голосуем "за", - для меня лично исчезнет и не буду голосовать по указке" - пишут другие участники чата.

Слуги народа обсуждают законопроект по игорному бизнесу: Снова хотим пропихнуть втихаря? - Это развод и кидняк - Не буду голосовать по указке 01
Слуги народа обсуждают законопроект по игорному бизнесу: Снова хотим пропихнуть втихаря? - Это развод и кидняк - Не буду голосовать по указке 02
Слуги народа обсуждают законопроект по игорному бизнесу: Снова хотим пропихнуть втихаря? - Это развод и кидняк - Не буду голосовать по указке 03
Слуги народа обсуждают законопроект по игорному бизнесу: Снова хотим пропихнуть втихаря? - Это развод и кидняк - Не буду голосовать по указке 04
Слуги народа обсуждают законопроект по игорному бизнесу: Снова хотим пропихнуть втихаря? - Это развод и кидняк - Не буду голосовать по указке 05
Слуги народа обсуждают законопроект по игорному бизнесу: Снова хотим пропихнуть втихаря? - Это развод и кидняк - Не буду голосовать по указке 06

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29258) игорный бизнес (408) Арахамия Давид (989) Слуга народа (2632) Дубинский Александр (429) Литвиненко Сергей (14)


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Топ комментарии
+9
"Слуги народа" обсуждают законопроект по игорному бизнесу: "Снова хотим пропихнуть втихаря?" - "Это развод и кидняк" - "Не буду голосовать по указке" - Цензор.НЕТ 8564
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18.12.2020 14:40
+7
ИГОРНЫЙ И ПРОСТИТУЦИЮ НАДО ЛЕГАЛИЗИРОВАТЬ !
- "Лишим ментов не трудовых доходов ! "
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18.12.2020 14:21
+7
Грабят "страну в смартфоне" ляди
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18.12.2020 14:21
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ИГОРНЫЙ И ПРОСТИТУЦИЮ НАДО ЛЕГАЛИЗИРОВАТЬ !
- "Лишим ментов не трудовых доходов ! "
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18.12.2020 14:21 Ответить
Пенсам скидка!!)))
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18.12.2020 14:24 Ответить
если "С ПЕНСАМИ" - скидки клиентам
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18.12.2020 15:17 Ответить
Тіж яйка-вид збоку..))
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18.12.2020 15:24 Ответить
Грабят "страну в смартфоне" ляди
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18.12.2020 14:21 Ответить
а шо ж такое ?!?!? ))
Вышло как в переиначеном анекдоте: конверты от каламоя раздавать уже перестали, "но Ватсон без трубки Холмса уже больше не мог..." ??? )))
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18.12.2020 14:21 Ответить
А что это за код +357? Олигархи из Кипра руководят депутатами?
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18.12.2020 14:22 Ответить
"Слуги народа" обсуждают законопроект по игорному бизнесу: "Снова хотим пропихнуть втихаря?" - "Это развод и кидняк" - "Не буду голосовать по указке" - Цензор.НЕТ 1288
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18.12.2020 14:36 Ответить
это наверное самый позорный парламент в истории человечества
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18.12.2020 14:22 Ответить
Бунт на "Титанике"? Поздняк метаться, вам звиздец.
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18.12.2020 14:22 Ответить
"Слуги народа" обсуждают законопроект по игорному бизнесу: "Снова хотим пропихнуть втихаря?" - "Это развод и кидняк" - "Не буду голосовать по указке" - Цензор.НЕТ 3519
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18.12.2020 14:38 Ответить
"Слуги народа" обсуждают законопроект по игорному бизнесу: "Снова хотим пропихнуть втихаря?" - "Это развод и кидняк" - "Не буду голосовать по указке" - Цензор.НЕТ 8564
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18.12.2020 14:40 Ответить
Ето звіздец товарищі ! Кожного дня ушквар: дубіна писюна нюхає, другий слуга про влив прастітуток розказує........Мразь арестович путає верісії і ДЕСКРЕДИТУЄ НАШОГО ВОЇНА, закони втіхаря тянуть .......МРАЗІ,
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18.12.2020 15:20 Ответить
У нас был легализован игорный бизнес до 2008 года. Зачем Юля его закрыла? Чтобы взятки на величину доходов в бюджет пошли в полицию?
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18.12.2020 15:26 Ответить
развод и кидняк братья-близднецы зоряна и шкиряка )
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18.12.2020 16:32 Ответить
не взяли в долю развели киданули)) ктож так принимает решение да зелебобики?
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18.12.2020 16:36 Ответить
https://twitter.com/yadrobotun

aroslav Drobotun

@yadrobotun

·https://twitter.com/yadrobotun/status/1340005453103808517 1 ч

Верховна Рада - це розплідник, Кабмін - кладовище домашніх улюбленців олігархів. Тут і мопси, і кози, і мавпи з папугами. Лише людей тут немає.
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18.12.2020 22:03 Ответить
 
 