Нардеп ОПЗЖ Славицкая во время заседания Рады вела переписку с "любимым человеком": "Я говорю давай на квартире". ФОТОрепортаж

Нардеп "Оппозиционной платформы - за жизнь" (ОПЗЖ) Антонина Славицкая во время сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады вела переписку с неким h888, которого называет "крошка", и обсуждает с ним встречу "на квартире" или "на стороне".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время сегодняшнего заседания ВР нардеп (ОПЗЖ) Антонина Славицкая вела переписку с неким h888.

"... 2. У тебя должен быть запасной ключ. И если мы договариваемся о встрече, я говорю давай на квартире, то ты если не готова (не сделала все,что выше), то говоришь - я не готова, давай на стороне или давай через месяц", - пишет нардепу Славицкой h888.

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"Крошка, я говорила тебе, что ... пилишь меня. Что мне сделать. Я писала тебе день будет сложный. Я не понимаю. Я не хочу ссориться, я люблю тебя, но ты часто необъективен...", - отвечает Славицкая.





Фото: Цензор.НЕТ