Нардеп ОПЗЖ Славицкая во время заседания Рады вела переписку с "любимым человеком": "Я говорю давай на квартире". ФОТОрепортаж
Нардеп "Оппозиционной платформы - за жизнь" (ОПЗЖ) Антонина Славицкая во время сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады вела переписку с неким h888, которого называет "крошка", и обсуждает с ним встречу "на квартире" или "на стороне".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Во время сегодняшнего заседания ВР нардеп (ОПЗЖ) Антонина Славицкая вела переписку с неким h888.
"... 2. У тебя должен быть запасной ключ. И если мы договариваемся о встрече, я говорю давай на квартире, то ты если не готова (не сделала все,что выше), то говоришь - я не готова, давай на стороне или давай через месяц", - пишет нардепу Славицкой h888.
"Крошка, я говорила тебе, что ... пилишь меня. Что мне сделать. Я писала тебе день будет сложный. Я не понимаю. Я не хочу ссориться, я люблю тебя, но ты часто необъективен...", - отвечает Славицкая.
Фото: Цензор.НЕТ
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Зачем вы на ровном месте завели себя в капкан?))) Прям как рашики, из трех событий ОДНОГО действия, создали три альтернативные реальности))) Сначала утверждали, что речь шла только о общественном телевидении и рекламе на нем( ни того, ни другого в ссср тогда не было и совковым гражданам эта тема вообще была тогда не понятна), а не о всем СССР))) Потом начали утверждать, что тетка была против "шелухи" в речи))) А теперь вообще утверждаете, что никакой цитаты не существует, так как ее слова заглушили шумом))) Так какая из ваших версий верная?)))
Когда будет обещанный закон про отзыв инородного депутата??????
Уточните - анал табу?
каждый день истории про ********** в раде. Нет, ну это нормально???
проте,"кака,какая разніца"...
- И падшими женщинами !..."
к/ф "Лимонадный Джо"
Вы на работе никогда не говорили по телефону по личным делам, о светочи штатного расписания?
Обычно чужие постели активно обсуждают те, у кого со своей постелью проблемы.
Ну или начинает трезветь и ищет отмазку , чтобы отпетлять от этого страхо@бища.
вкурить кто они и где.....