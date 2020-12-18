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Новости Фото Переписки нардепов в Раде
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Нардеп ОПЗЖ Славицкая во время заседания Рады вела переписку с "любимым человеком": "Я говорю давай на квартире". ФОТОрепортаж

Нардеп "Оппозиционной платформы - за жизнь" (ОПЗЖ) Антонина Славицкая во время сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады вела переписку с неким h888, которого называет "крошка", и обсуждает с ним встречу "на квартире" или "на стороне".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время сегодняшнего заседания ВР нардеп (ОПЗЖ) Антонина Славицкая вела переписку с неким h888.

"... 2. У тебя должен быть запасной ключ. И если мы договариваемся о встрече, я говорю давай на квартире, то ты если не готова (не сделала все,что выше), то говоришь - я не готова, давай на стороне или давай через месяц", - пишет нардепу Славицкой h888.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Брагар переживает, чтобы "Сергеевна" не увидела попавшую в СМИ переписку: "Бесплатно публиковать, что я с учительницей встречаюсь, никто не будет". ВИДЕО+ФОТО

"Крошка, я говорила тебе, что ... пилишь меня. Что мне сделать. Я писала тебе день будет сложный. Я не понимаю. Я не хочу ссориться, я люблю тебя, но ты часто необъективен...", - отвечает Славицкая.

Нардеп ОПЗЖ Славицкая во время заседания Рады вела переписку с любимым человеком: Я говорю давай на квартире 01
Нардеп ОПЗЖ Славицкая во время заседания Рады вела переписку с любимым человеком: Я говорю давай на квартире 02

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29258) любовник (8) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Славицкая (6)


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Топ комментарии
+90
Да зачем на квартире, прямо в Раде, на трибуне
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18.12.2020 14:48
+55
еще одна корабельная сосна, которую пилят))
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18.12.2020 14:50
+51
и Киву позвать надо
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18.12.2020 14:57
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Страница 2 из 2
Вы думаете раньше этого не было? Просто раньше не было мобильных телефонов.
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18.12.2020 15:55 Ответить
ви шо -секса в сссерии не было - шо не помните)))
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18.12.2020 16:29 Ответить
Ну,да. Всех нашли а капусте или принесли аисты.
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18.12.2020 17:09 Ответить
Не передёргивайте, слова "секса нет" вырваны из контекста. Имелось ввиду общественное телевидение и реклама на нём в СССР , а не собственно СССР.
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19.12.2020 13:01 Ответить
Конечно, конечно))) Вопрос может и задавался такой, да только ответ был такой, какой был))) "Ну, секса у нас… (смешок) секса у нас нет, и мы категорически против этого! У нас есть любовь."
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19.12.2020 13:38 Ответить
Брехунок, речь шла об отсутсвии слова "секс" в русском языке. А тётка была против навязывания англоязычной шелухи в речи.
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19.12.2020 14:09 Ответить
Какой интересный поворот))) Я привел дословную ЦИТАТУ и этим соврал?))) Не нужно стандарты 21-го века транслировать в 86-й год))) Тогда даже вопрос так не ставился и никто не боролся за чистоту речи))) А под "сексом" подразумевался сам процесс))) Кстати, ее тут же "исправила другая участница:
"Секс у нас есть, у нас нет рекламы!"
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19.12.2020 14:22 Ответить
Это не цитата, слова докладчика заглушили шумом.А что там подразумевали, не вам решать.
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19.12.2020 14:26 Ответить
Я вам ниже привел именно ее версию и что она подразумевала))) Шумом заглушили только ее слова "У нас есть любовь")))
Зачем вы на ровном месте завели себя в капкан?))) Прям как рашики, из трех событий ОДНОГО действия, создали три альтернативные реальности))) Сначала утверждали, что речь шла только о общественном телевидении и рекламе на нем( ни того, ни другого в ссср тогда не было и совковым гражданам эта тема вообще была тогда не понятна), а не о всем СССР))) Потом начали утверждать, что тетка была против "шелухи" в речи))) А теперь вообще утверждаете, что никакой цитаты не существует, так как ее слова заглушили шумом))) Так какая из ваших версий верная?)))
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19.12.2020 14:41 Ответить
А вот ее альтернативная версия, высказанная автором через 18 лет))) Где в ней речь о "шелухе"?))) "В общем, начался телемост, и одна американка говорит: да вы из-за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1979%E2%80%941989) войны в Афганистане вообще должны перестать заниматься сексом с вашими мужчинами - тогда они не пойдут воевать. И пальцем всё время тычет. Я ей и ответила: в СССР секса нет, а есть любовь. И вы во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5 войны во Вьетнаме тоже не переставали спать со своими мужчинами.Но все запомнили только начало фразы. А что, я не права? У нас же действительно слово «секс» было почти неприличным. Мы всегда занимались не сексом, а любовью. Вот это я и имела в виду." )))
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19.12.2020 14:28 Ответить
Вопрос был о сексе именно в рекламе на ТВ. И ответ был о сексе в рекламе. А вам не надо брехать снова.
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19.12.2020 14:34 Ответить
В чем мое вранье?))) Вот видео этого фрагмента))) https://www.youtube.com/watch?v=y0FTbeKGPjM
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19.12.2020 14:45 Ответить
попкой поработает на коком то бомже щеканка анальная
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18.12.2020 15:56 Ответить
Основной инстинкт.... превыше всего! Даже блага государства.
Когда будет обещанный закон про отзыв инородного депутата??????
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18.12.2020 15:56 Ответить
ппшш-походно полевая шаболда шалашовка
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18.12.2020 15:58 Ответить
Законодательная деятельность для них - тоска смертная, От скуки спасаются. Лучше бы кроссворды разгадывали, все же хоть какое то развивающее занятие.
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18.12.2020 16:10 Ответить
А шо, мандатоносец ОПЗЖ Славицкая - не люди? Ну порешала вышеуказанная мандатоносец вопрос касательно геолокации, на которой она предоставит своему избирателю "Крошке h888" мандат понюхать. А мы как Сталин Рокоссовскому - завидовать будем.
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18.12.2020 16:13 Ответить
Схоже, що там всі зібралися писати мандати.
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18.12.2020 19:32 Ответить
***** ты.
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19.12.2020 02:39 Ответить
Яка безстидність!Не кажучи вже про безвідповідальність!Адже вона знаходиться під куполом парламенту держави де приймаються закони,а вона в цей час про...Але це не її проблема,це проблема населення цієї території,яка називається Україна.Ця нардеп Славітська-кадра Ківалова продукт цього населення,яке її вибрало.І воно таку владу вибирає знову і знову,-30 років з дня Незалежності.Надивившись олігархічних телеканалів вони вибирають до влади не по своїм мізкам,а те,що їм підсовують,-наприклад двічі не судимого Януковича,компартійного ідеолога Кравчука,який будував комунізм,а потім демократичну державу,якогось Голобородька з 95 кварталу і т.д..А тому це населення і заслуговує на таке життя.Цивілізовані народи Європи повинні нарешті зрозуміти з ким вони мають справу.А тому повинні переглянути свої стосунки з цим населенням.Хотя вони вже зрозуміли і заробітчанам ніякої довіри і навіть нічні горшки виносити не довіряють.Бо вкрадуть.До жінок особлива увага бо їдуть вийти заміж,аби розбити сім'ї.
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18.12.2020 16:18 Ответить
..не Рада, а стадо сексуально стурбованих павіанів
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18.12.2020 16:23 Ответить
Нардепка ОПЗЖ Славицька під час засідання Ради листувалася з "коханою людиною": "Я кажу, давай на квартирі" - Цензор.НЕТ 2147
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18.12.2020 16:25 Ответить
Какие то у неё слишком неформальные отношения с главой фракции .))
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18.12.2020 16:33 Ответить
с пилить "как соснёт" будут кончать. в тренде "драть как липку" ))
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18.12.2020 16:36 Ответить
Тема не раскрыта.
Уточните - анал табу?
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18.12.2020 16:44 Ответить
барадач почти договорился с красавицей, буду драть в анал хоть на квартире хоть на улице
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18.12.2020 16:50 Ответить
Це ще раз доводить що на народ цим пов...м плювати, для них головне їхні хтиві інстинкти
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18.12.2020 16:46 Ответить
Кака любов))
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18.12.2020 16:59 Ответить
Хочется ******.
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18.12.2020 17:01 Ответить
Добре,що "крошка" нєоб"єктівєн",а не "нєоб"єктівна"...
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18.12.2020 17:05 Ответить
у меня уже впечатление, что они просто специально это пишут, чтобы всех позлить))
каждый день истории про ********** в раде. Нет, ну это нормально???
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18.12.2020 17:18 Ответить
Ну не в подьезде же раком стоять.
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18.12.2020 19:02 Ответить
Клоун наловив у команду на вулицях неадекватів.
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18.12.2020 19:54 Ответить
Та олігофренів.
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19.12.2020 01:07 Ответить
После Кивалова для неё все мужчины- крошки.
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18.12.2020 20:01 Ответить
" Я говорю давай на квартире" - это народная избранница и очевидно куратор одной из партий будут обсуждать новеллы законодательства о ФАПах, военных закупках, повышении зарплат медикам и далее по списку. Бедняжка не успевает служить народу днем, поэтому вторая смена ночью. Ми зробили це разом !!!
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18.12.2020 20:23 Ответить
ми зробили це раком!
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19.12.2020 02:44 Ответить
А на квартире у него на неё не стоит.
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18.12.2020 20:40 Ответить
скоро будет суицид от неразделенной любви ...
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18.12.2020 22:12 Ответить
Риговкє аби пожаритись, це вся мораль ватних ригів - пожерти і розмножуватись
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18.12.2020 22:42 Ответить
Остались вопросы.. Покажите ее в натуре Хоть что из себя представляет? У нее муж есть? Если свободная фемина, то инфа так себе
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18.12.2020 23:16 Ответить
Нардепка ОПЗЖ Славицька під час засідання Ради листувалася з "коханою людиною": "Я кажу, давай на квартирі" - Цензор.НЕТ 8015
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19.12.2020 13:50 Ответить
так она педикюрщика, маникюрщица, минетчица, визажистка? пусть снимет за себя ролик... расскажет какое сильно образование получила на окружной...
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19.12.2020 00:18 Ответить
Тупая, как и все слуги урода - уже столько их спалили журналисты личную переписку, вагон и маленькая тележка, а они под камерами сиравно пишут. Тупая, не жалко, как и всех слуг урода. в топку.
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19.12.2020 00:23 Ответить
так шльондра нібито не ЗеБілка... пишуть,що вона з ЗажОпців...

проте,"кака,какая разніца"...
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19.12.2020 00:59 Ответить
Драсьте! Она из ОПЗЖ! Это кадра Медведчука.
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19.12.2020 01:00 Ответить
Похоже тупой тут кто-то другой. Не успел прочитать заглавие статьи и уже полетело соевое дерьмо на вентилятор.
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19.12.2020 12:32 Ответить
серед ЗажОпців та ЗеБілів майже всі такі...збоченці, курви, шльондри по куям та по паРаші, любителі пом'яти цюцюрку та піхву прямо в сесійному залі, любителі заглядати та вилизувати шоколадний "глаз" пуйла,шльондри та запроданці,друзі хАхлів та москальської сволоти, вороги України та українців...
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19.12.2020 00:56 Ответить
а если "любимым человеком" был партайгеноссе Кива ?
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19.12.2020 01:24 Ответить
Верховна рада сєкасностурбованих абізян. Як вони можуть закони приймати, якщо у них як не спермотоксикоз то німфоманія.
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19.12.2020 01:03 Ответить
та за них вже все давно прийняли. Невже хтось ще вважає, що ті бовдури. оте "монобАльшинство" щось вирішуює, чи про щось міркує та думає? )))
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19.12.2020 02:22 Ответить
ситі, в теплі... що ще з тваринних залишилось? Вірно?
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19.12.2020 15:02 Ответить
- Здесь пахнет развратом !

- И падшими женщинами !..."

к/ф "Лимонадный Джо"
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19.12.2020 01:22 Ответить
ой, ну не найгірший варіант )). Ну написала жінка коханому чоловіку маленький меседж. Ну ми ж на роботі також спілкуємося з рідними, з коханими, але встигаємо і свої обов'язки виконувати. То було б найменше лихо, якби просто хтось з нардепів відправив смс комусь з рідних. Але ж лихо в тому, що вони взагалі там в Раді зайвий елемент, деталі інтер'єру, бо нічого не вирішують, не ініціюють, навіть голосують через **опу, та ще й по вказівках ..
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19.12.2020 02:20 Ответить
Сосна, соска, сослуживка - лес "пилят" - щепки летят. Вот это Рада!!!
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19.12.2020 07:48 Ответить
якщо спокійно без образ народної депутатки, то зразу ж вгадується адресат. На відомих плівках НАБУ в кабінеті вовка архістратига перебувала народний депутат, яка є дамою його серця і брала участь в плануванні роботи суду. Вона була як і вовк помічницею Ківалова (підрахуй). Вона також підписала заяву до КСУ проти Ситника та суддівські декларації. Народним депутатом стала після того, як ОАСК визнав Суркісів потерпілою стороною з Приватом. доповідачем по справі в ксу був Сліденком багаторічна права рука ківалова по Одеській правничій академії Вовк став головоюОАСК після випадку, коли Пашинський, Портной (тоді ще друзі) і ще один нардеп в кабінеті побили попередника і заставили йог написати заяву про звільнення а ківалов був голова суддівської комісіх ВР. Хоча.... жіноче серце - це таємниця, вони самі не знають, що бажають, може це і не голова, може це хтось інший.
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19.12.2020 07:57 Ответить
От і для чого ця лахудра в парламенті?
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19.12.2020 09:48 Ответить
а чувак так хотел по-быстрому на этаже возле мусоропровода
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19.12.2020 10:15 Ответить
а ей просто хотелось перепихнуться....
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19.12.2020 10:19 Ответить
Какое ваше собачье дело до её постели?
Вы на работе никогда не говорили по телефону по личным делам, о светочи штатного расписания?
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19.12.2020 10:24 Ответить
Серьезно?) Мы ей платим зарплату...
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19.12.2020 13:55 Ответить
ПОВТОРЯЮ: "Вы на работе никогда не говорили по телефону по личным делам, о светочи штатного расписания?"
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19.12.2020 15:09 Ответить
А мы не депутаты, и не рвемся получать деньги налогоплательщиков) Она сама избрала такую ПУБЛИЧНУЮ работу) К чему теперь эти слезы мистер h888 ?)))
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19.12.2020 15:21 Ответить
При чём тут слёзы?
Обычно чужие постели активно обсуждают те, у кого со своей постелью проблемы.
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20.12.2020 10:36 Ответить
Киваловское сосалище.
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19.12.2020 10:53 Ответить
зачем на квартире, давай на Крещатике
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19.12.2020 11:32 Ответить
Говорящий рот рабиновича зарабатывает валюту через рот и жопу. Здесь тоже обсуждается доп. заработок. Просто в стране сейчас тяжело на одной работе даже депутатам ВР. Приходится искать подработку. А "под Интуристом" нынче холодно
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19.12.2020 12:29 Ответить
Этот "крошка" наверняка перманентно бухой,раз соглашается пользовать вот это
Нардепка ОПЗЖ Славицька під час засідання Ради листувалася з "коханою людиною": "Я кажу, давай на квартирі" - Цензор.НЕТ 6871

Ну или начинает трезветь и ищет отмазку , чтобы отпетлять от этого страхо@бища.
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19.12.2020 13:06 Ответить
да в принципе люди себе как люди совмещают приятное с полезным только никак не могут
вкурить кто они и где.....
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19.12.2020 14:50 Ответить
звичайна курва
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21.12.2020 12:29 Ответить
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