На Луганщине блокирована попытка ввезти из России комплектующие для парашютных систем, - прокуратура. ФОТО
В Луганской области блокирована попытка незаконно ввезти с территории РФ партии комплектующих для парашютных систем.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Двое граждан Украины через пункт пропуска "Меловое" пытались незаконно ввезти из Российской Федерации в Украину товары двойного использования - 10 полуавтоматов парашютных комбинированных унифицированных, которые предназначены для раскрытия ранца парашюта. При прохождении таможенного контроля предметы, которые они попытались скрыть от государственного экспортного контроля, были обнаружены и изъяты.
Открыто уголовное производство по факту нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины).
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Ты с какой планеты !!!?
ты же на запорожец не ставишь МАНовский двигатель !?
Наши (СОВДЕПОВСКИЕ) десантные парашютные системы - ОЧЕНЬ ХОРОШИ !!!
Плохо, что мы не в состоянии их и их комплектующие делать самостоятельно !
Мы уже скоро как 30 лет из жопы не можем по этой причине вылезть...
Например, ты считаешь, что немцы - молодцы, по той причине, что у них такой менталитет... Во всяком случае я считаю, что они - молодцы...
Поедь к ним не туристом, а пожить минимум (этого будет достаточно, что бы понять - "кто ты и каков твой менталитет") на пол годика... и не смотря, на то, что ты бы в восторге от того, что они "молодцы" - ты ощутишь разницу менталитет... Я например на себе это понял... Да, я получил оффигительный урок ментальности... И понял, что я - не очень хорош... и мне есть к чему стремиться...
Помню в каждом призыве находились бойцы, которые забывали про прибор на запаске, и приземлялись на четвереньки ))
Прибор ставился на запаску, по крайней мере у нас в Гайжюнае. Даже по инструкции "убедитесь в штатном раскрытии купола основного парашюта, и отключите страхующий прибор на запасном".
Прибор был настроен на раскрытие запасного парашюта на высоте 300 м. Отсюда и были те, кто приземлялся на двух куполах. То есть те, кто забывал отключить прибор.
Д 1-5 у, насколько я помню у него купол укладывается в "колбасу", которая остаётся в самолете после отделения от борта. То есть купол раскрывается сразу. Да и где Вы могли в войсках их видеть? Разве что на показухах, когда демонстрировались прыжки со сверхмалых высот )) ВДСники, спортсмены не в счёт. В Гайжюнае базировалась сборная ссср по парашютному спорту, но это не означало, что их снаряжение имело отношение к войскам ))
Д5, Д6, другого не было
Д1-5 У - использовались в 3 вариантах (на "принудиловку" - когда л/а раскрывал купол, на расчековку - когда купол раскрывался медузой - сразу при отделении , и на "ручку" - когда прыгающий раскрывался кольцом или этим прибором с РАЗНЫХ высот, даже затяжные прыжки с 2-3 тысяч метров .) Они солдатами не использовались уже лет 50 - только в аэроклубах или в войсках начинающими спортсменами.
На запасках в войсках уже лет 40 точно приборы не ставят... Только на основной ставят.
Это если кратко...
Тем более, что мы их не выпускаем и у нас они очень огромный дифицит !
Их используют на парашютах в аэроклубах и в армии.
Кстати, по части спортивных парашютных систем, Украина задних не пасёт. Киевская фирма Скайларк, шьёт очень хорошие системы и они пользуются спросом в мире. Почему же тогда такая плачевная ситуёвина с десантными парашютами - хз.
Ты считаешь, что во Франции кто-то будет свои самолёты проектировать не под английские двигатели, например, а под украинские? Или в Африке построят авиационный завод? Или что? Как ты это представляешь? Китай просто украдёт технологии, США эти технологии не нужны.
Это такие бабки, что можно купить все остатки украинской промышленности купить и распилить на металлом. Дешевле будет.
Уже нет доктора. РФ уже создала своё предприятие, Китай уже украл технологии. США уже остановили инвестиции Китая в Мотор Сич. Доктора уже нет.
1) Развивать и совершенствовать свои двигатели. Опережая кацапов.
2) Не накладывать украинские санкции на украинский завод.
И шоб тебе было совсем понятно. Вас никто не бомбил. Вы сами убили свой завод. И этот завод назывался Мотор Сич.
У завода выпускающего военную продукцию только для Рф, страны агрессора-будущего нет! Исходя даже из того, что РФ последовательно реализует стратегию отказа от импорта для собственных вооруженных сил. И это началось еще задолго до нападения РФ на Украину. Просто после начала войны, это процесс приобрел двустронний характер. И менеддементу и владельцам давным давно нужно были переориентировать производство для выпуска технологичной и конкурентноспособной продукции. Но никто ии6ичего не делал. Как обычно выжимали соки до последнего.
Двигатели для Ми 26 - поставлялись, поставляются в данный момент, и у РФ даже нету планов их пытаться заменять на свои.
Двигатели типа ТВ2 - 117 (какие идут на большинство вертолётов РФ (Ми 8, 24, 28, Ка 52). Практически заменены на свой Вк 2500. (по крайней мере за 2019 их было произведено около 400, на около 200 выпущенных в РФ вертолётов этих типов). Но до того - и они поставлялись.
Вот зачем мировым производителям вертолётов (у каких уже есть свои проверенные постоянные поставщики двигателей), разрабатывать новые машины - под Украинские двигатели?
Мотор Сич делает ОФИГЕННЫЕ двигатели - но это не достаточный фактор чтоб кто то (кроме РФ) специально под них разрабатывал новые вертолёты. Такого технологического уровня предприятие - много чего могло бы выпускать для международного (кроме РФ) рынка - но не вертолётные двигатели.