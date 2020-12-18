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На Луганщине блокирована попытка ввезти из России комплектующие для парашютных систем, - прокуратура. ФОТО

В Луганской области блокирована попытка незаконно ввезти с территории РФ партии комплектующих для парашютных систем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

На Луганщине блокирована попытка ввезти из России комплектующие для парашютных систем, - прокуратура 01

Двое граждан Украины через пункт пропуска "Меловое" пытались незаконно ввезти из Российской Федерации в Украину товары двойного использования - 10 полуавтоматов парашютных комбинированных унифицированных, которые предназначены для раскрытия ранца парашюта. При прохождении таможенного контроля предметы, которые они попытались скрыть от государственного экспортного контроля, были обнаружены и изъяты.

На Луганщине блокирована попытка ввезти из России комплектующие для парашютных систем, - прокуратура 02

Открыто уголовное производство по факту нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины).

Автор: 

контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) парашют (39) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+21
Везли в Україну корисні речі.
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18.12.2020 16:17
+19
расстрелять таможенников! цуки! из лаптеленда надо везти если своего нет, главное чтоб в лаптеленд не везли товары двойного назначения!
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18.12.2020 16:15
+13
НУ і шо? Так вони нанесли шкоду Росії, чі Україні?
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18.12.2020 16:19
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Правила форума Совет форумчан
расстрелять таможенников! цуки! из лаптеленда надо везти если своего нет, главное чтоб в лаптеленд не везли товары двойного назначения!
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18.12.2020 16:15 Ответить
И пограничников.
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18.12.2020 17:01 Ответить
Везли в Україну корисні речі.
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18.12.2020 16:17 Ответить
Судячи по тому, ЯКОЇ ЯКОСТІ ідуть у них комплектуючі для власних літаків і вертольотів, думаю, що і ці автомати такої ж, "якості"... Так на біса нам таке "щастя" потрібне?...
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18.12.2020 16:44 Ответить
В Україні навіть такої якості цих систем бракує.
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18.12.2020 17:09 Ответить
Я не знаю... Однак, "про мене", краще знать, що нема, і брать у перевірених фірм, ніж ризикувать життям наших людей і ставить зробене "руками з жопи"...
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18.12.2020 17:18 Ответить
НУ і шо? Так вони нанесли шкоду Росії, чі Україні?
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18.12.2020 16:19 Ответить
Украине конечно. Из-за таких вот "помощничков" мы не как не оторвемся от российской сиськи. Эти полуавтоматы лучшие в мире? А учитывая "свинарчуковские навары" наверняка и не самые дешевые.
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18.12.2020 16:29 Ответить
очередной экперд - куда ни плюнь - одни эксперды...
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18.12.2020 16:31 Ответить
Так пригай без паращюта. 800 м. це невисоко.
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18.12.2020 16:31 Ответить
Отуда вас дегенератов - троллей берут на службу к Подоляку? Ты ж не креативный и не смешной, тролль! Теперь надо писать не "свинарчуки" и розовыми свинками кидаться, а писать про зеленожабых воров Найома и Тарана, скупающих этот мотлох по космическим ценам за государственный счет.
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18.12.2020 17:08 Ответить
Первый общий признак "дегенератов-тролей" это кличка вместо имени. Первый признак "руско-ватных тролей" - они никогда не отвечают по сути и сразу переходят на личные оскорбления оппонента.
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21.12.2020 09:48 Ответить
Тролль( дегенерат), тебе же писано, пиши по существу, про зеленых воров, которые по твоей избирательной тупости попали в кресла министра обороны, и зама Укороборонпрома по "связям с органами власти"! И фамилии у этих упырей есть-Таран и Найом. Вот про них и пиши
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21.12.2020 10:45 Ответить
Т.к. "руско-ватные троли" крайне тупые создания, то им приходится разжовывать что такое "суть поста". А суть в том, что бы оторваться от российской сиськи (ВПК в частности). Но т.к. они "русские", то, естественно, им не выгоден отрыв от "русской сиськи". А т.к. они "троли", то сразу съезжают с темы и переводят стрелки на всяких там Подоляков, Таранов и пр.
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21.12.2020 11:03 Ответить
А ну ка, тролляка, распиши как Найом, Таран, Хомчак "отрывают ВПК от сиськи"? Тролей, подобных тебе оплачивают, за счет "Свинарчуковских наваров"?
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21.12.2020 11:32 Ответить
Т.к. "руско-ватные троли" крайне тупые создания, то им приходится разжовывать что статья была не про "...Найом, Таран, Хомчак ...". А т.к. они троли, то традиционно съезжают с темы и переводят стрелки, уводя от сути статьи.
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21.12.2020 12:28 Ответить
Вот именно, тролль! Пишут об несуществующих уж как два года Свинарчуках и уводят от темы воровства Найомом, Тараном и Хомчаком сегодня.
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21.12.2020 14:24 Ответить
"Pуско-ватные троли" они не просто тупые, но и упоротые. Поэтому им бесполезно говорить, что в статье ничего не говорилось не о каком "воровства Найомом, Тараном и Хомчаком". "Pуско-ватные троли" упорно будут возвращаться к текстам своих методичек.
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21.12.2020 14:52 Ответить
Ну ты и нганасан! Тролляка! Я не про статью, дурень, я про твой выс..р пишу! Из каких дырок вас Подоляка достает?
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21.12.2020 15:16 Ответить
Эти приборы подхдят под наши парашютные системы ! Других МЫ не выпускают и другие нам не подходят !
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18.12.2020 17:09 Ответить
Наверное. Но чувак приплел сюда методичку про "свинарчуков"
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18.12.2020 18:26 Ответить
Ты путаешь хер с пальцем... Свинарчуки мутили прежде всего себе на руку, а "для государства" - это была ширма...
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18.12.2020 19:30 Ответить
Это тебе так Подоляка в методичке написал? А где приговоры суда по " Свинарчукам"?? Есть решение суда обратного характера-обязать кондома Бигуса дать опровержение информации в отношении "обогащения Свинарчука"! Скажи Подоляке-пусть тебе методичку поменяют. И шо -то креативное туда включит, а не мычание.
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18.12.2020 20:31 Ответить
Ага... нашего самого честного суда ...!? )))
Ты с какой планеты !!!?
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18.12.2020 21:19 Ответить
Нет. Насчет самого "честного" Подоляка с "наичестнейшим" кондомом Бигусом.
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18.12.2020 23:18 Ответить
Спасибо, капитан-очевидность, за "ценнейшую" информацию. А как это все относиться к моему посту о том, что необходимо отрываться от "русской сиськи"?
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21.12.2020 09:50 Ответить
Ты это говорил в контексте "полу-автоматов"... А ты знаешь, какие замки они открывают и есть ли где то аналог для этих замков ?
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21.12.2020 11:35 Ответить
Понял тебя. Мир нервно курит в сторонке. Советские полуавтоматы - самые полуавтоматы в мире. Утритесь НАТО! А я-то думаю: Почему с парашютами прыгали только в СССР ...? Теперь понятно. Спасибо.
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21.12.2020 12:24 Ответить
Ты не перекручивай. Причем тут НАТО с совершенно другим принципом взаимодействия приборов и замков на парашютных системах !?
ты же на запорожец не ставишь МАНовский двигатель !?
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21.12.2020 14:52 Ответить
А ты уверен, что ВСУ нужны запорожцы? Да еще и с русскими комплектующими? На 7-м году войны с россией?
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21.12.2020 14:59 Ответить
Нужны или не нужны - но у нас именно то, что есть... И кстати говоря. советские десантные системы ОЧЕНЬ неплохи ! но они не совместимы на данный момент с приборами НАТО !
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21.12.2020 15:37 Ответить
Поздравляю! Ты нашел универсальную фразу для объяснения любого 3,14здеца в Украине: "Нужны или не нужны - но у нас именно то, что есть".
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21.12.2020 16:35 Ответить
Не юли! мы говорим о КОНКРЕТНОМ предмете разговора, в котором я специалист.
Наши (СОВДЕПОВСКИЕ) десантные парашютные системы - ОЧЕНЬ ХОРОШИ !!!
Плохо, что мы не в состоянии их и их комплектующие делать самостоятельно !
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21.12.2020 16:44 Ответить
Т.е. ты топишь за то, что не надо переходить на современные и технологичные системы (т.к. СССРовские - очень хороши). Ну, допустим. (хотя я категорически с этим не согласен). Но вот когда ты говоришь о том что мы не в состоянии их и их комплектующие делать самостоятельно , ты об этом заявляешь экспертно? Когда, кто и где пытался их делать? Те же вопросы по замене.
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21.12.2020 17:06 Ответить
Феодосия делал... Но - она под оккупацией...
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21.12.2020 17:18 Ответить
А не в состоянии - это в первую очередь из-за нашего менталитета - разворуем, похерим, сделаем через жопу...
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21.12.2020 17:19 Ответить
Дело не в менталитете. Дело в государственной стратегии. И проблема даже не в том, что ее нет. Проблема в том, что даже если бы она была, никто бы ее не выполнял. Т.к. нет никакой ответственности за невыполнение.
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21.12.2020 17:36 Ответить
потому, что у нас такой менталитет...!
Мы уже скоро как 30 лет из жопы не можем по этой причине вылезть...
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21.12.2020 17:39 Ответить
Ну, не знаю какой у тебя менталитет, а у меня менталитет правильный. В моей компании каждый сотрудник четко знает что делать, как делать и последствия не выполнения. У директора есть хорошее выражение: Если вы похерите задачу, компания похерит вас. Все по-честному, все по-справедливому.
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21.12.2020 18:35 Ответить
А менталитет - это и есть то, что остаётся "от тебя", когда над тобой нет надзора и тебя ни о чем не предупреждали...
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21.12.2020 19:08 Ответить
Очень красиво и правильно сказал. Даже добавить нечего.
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22.12.2020 09:56 Ответить
Я тебе приведу пример, как понять насколько "хорош" твой менталитет...
Например, ты считаешь, что немцы - молодцы, по той причине, что у них такой менталитет... Во всяком случае я считаю, что они - молодцы...

Поедь к ним не туристом, а пожить минимум (этого будет достаточно, что бы понять - "кто ты и каков твой менталитет") на пол годика... и не смотря, на то, что ты бы в восторге от того, что они "молодцы" - ты ощутишь разницу менталитет... Я например на себе это понял... Да, я получил оффигительный урок ментальности... И понял, что я - не очень хорош... и мне есть к чему стремиться...
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21.12.2020 19:13 Ответить
А пример тебе был, для того, что бы показать - несовместимость разных комплектующих от РАЗНЫХ систем !
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21.12.2020 16:46 Ответить
ну понятно шо они ватномозгие , сберегли па-рашкино достояние...
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18.12.2020 16:23 Ответить
Идиоты.
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18.12.2020 16:33 Ответить
Согласен Из кацапии для армии надо вести все, что не производят у нас
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18.12.2020 16:36 Ответить
ППКУшками ещё кто-то пользуется? Древность музейная
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18.12.2020 16:51 Ответить
Да, до сих пор ими пользуются.
Помню в каждом призыве находились бойцы, которые забывали про прибор на запаске, и приземлялись на четвереньки ))
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18.12.2020 18:16 Ответить
Я на Бородянке под Киевом начинал свою парашютную жизнь, так там да, были на запасках приборы, часто выстреливали из-за забывчивости перворазников. А так, нынче по второй программе мало где уже готовят, в основном сразу же АФФ со спортивными системами, а на них, как известно, стоят современные электронные сайперсы.
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18.12.2020 18:33 Ответить
Я про войска )
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18.12.2020 19:27 Ответить
В войсках на запасках их не ставят... Только для ВДСников на спортивных (или для начинающих - "спортивных" типа Д1-5 У) или на УТ-15 (хотя я дано их не видел...)
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21.12.2020 11:38 Ответить
Что то все в кучу ))
Прибор ставился на запаску, по крайней мере у нас в Гайжюнае. Даже по инструкции "убедитесь в штатном раскрытии купола основного парашюта, и отключите страхующий прибор на запасном".
Прибор был настроен на раскрытие запасного парашюта на высоте 300 м. Отсюда и были те, кто приземлялся на двух куполах. То есть те, кто забывал отключить прибор.
Д 1-5 у, насколько я помню у него купол укладывается в "колбасу", которая остаётся в самолете после отделения от борта. То есть купол раскрывается сразу. Да и где Вы могли в войсках их видеть? Разве что на показухах, когда демонстрировались прыжки со сверхмалых высот )) ВДСники, спортсмены не в счёт. В Гайжюнае базировалась сборная ссср по парашютному спорту, но это не означало, что их снаряжение имело отношение к войскам ))
Д5, Д6, другого не было
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21.12.2020 12:15 Ответить
Я прыгаю почти 30 лет.
Д1-5 У - использовались в 3 вариантах (на "принудиловку" - когда л/а раскрывал купол, на расчековку - когда купол раскрывался медузой - сразу при отделении , и на "ручку" - когда прыгающий раскрывался кольцом или этим прибором с РАЗНЫХ высот, даже затяжные прыжки с 2-3 тысяч метров .) Они солдатами не использовались уже лет 50 - только в аэроклубах или в войсках начинающими спортсменами.
На запасках в войсках уже лет 40 точно приборы не ставят... Только на основной ставят.

Это если кратко...
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21.12.2020 14:45 Ответить
этот прибор называется КАП-3 (если не ошибаюсь) предназначен для автоматической вытяжки парашютного кольца в установленное тобой на часовом механизме время . если ты от прыжка офигел или раненый или пьяный или ты груз кидаешь - прибор сам выдернет кольцо . они конечно старые - 50-х гг прошлого века, но всеравно приятно что к кацапам не уехали! ибо не йух!
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18.12.2020 16:53 Ответить
Так они оттуда ехали к нам,читайте внимательнее,это подрыв нашей обороноспособности.
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18.12.2020 17:16 Ответить
я про тоже читай внимательно , теперь у нас будут.... я ж не думаю что их кацапам назад вернули.... если отдали то командира этого погранотряда надо судить.....
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18.12.2020 17:28 Ответить
А что запретного а этих приборах ППК-У ?!
Тем более, что мы их не выпускаем и у нас они очень огромный дифицит !
Их используют на парашютах в аэроклубах и в армии.
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18.12.2020 17:07 Ответить
Так, ФСБ ж запрещает это нелегально вывозить, вот наши пограничники и оберегают границы РФ от контрабанды.И заодно и наши вооруженные силы от необходимого оборудования.
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18.12.2020 17:11 Ответить
Так может снять санкции с МоторСич и нормально покупать необходимое оборудование?
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18.12.2020 17:26 Ответить
у кого покупать???
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18.12.2020 17:30 Ответить
Эээ... ну тема же о комплектующих парашютных систем из РФ. Так у кого можно нормально покупать комплектующие к парашютам?
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18.12.2020 17:35 Ответить
Хотя бы у поляков, если уж сами не можем. ВСУ ж испытывали их десантные системы Дедал, и рекомендовали к принятию на вооружение у нас. А все эти советские Д-6, Д-1-5у шьют в Иваново в рашке, соответственно у них мы теперь это закупать не можем. Идём в НАТО, так в НАТО, и нех дёргаться.
Кстати, по части спортивных парашютных систем, Украина задних не пасёт. Киевская фирма Скайларк, шьёт очень хорошие системы и они пользуются спросом в мире. Почему же тогда такая плачевная ситуёвина с десантными парашютами - хз.
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18.12.2020 18:28 Ответить
Ну тут я тоже не очень понимаю. В принципе парашют-то штука простая... Их легко заменить. Если продают НАТО-вские, то они наверное качественнее. Их и стоит покупать.
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18.12.2020 18:50 Ответить
Объемы... Частник - не вытянет с сохранением тех.требовний...
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21.12.2020 14:48 Ответить
Ты бредишь? Какие санкции правительство Украины наложило на украинское же предприятие?
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18.12.2020 18:24 Ответить
Разве Мотор Сич не под украинскими санкциями?
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18.12.2020 18:52 Ответить
Мотор - сич расположен в Запорожье. Запорожье- областной центр в Украине. У тебя в мозгах-опилки.
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18.12.2020 19:10 Ответить
Я даже больше тебе скажу: я родом из Запорожья.
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18.12.2020 19:19 Ответить
И что, это заменяет тебе ум?
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18.12.2020 19:30 Ответить
Благодаря санкциям Украины предприятие Мотор Сич не имеет права поставлять свою продукцию на свой основной рынок -- в Россию. И теперь предприятию писец.
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18.12.2020 19:34 Ответить
И шо? Кто вс..ся? Это выбор собственников. 7 лет, Карл, 7 лет идет война РФ против Украины, и владельцы предприятия все эти годы не искали рынков сбыта помимо РФ? Так это их сознательный выбор. А то шо, может будем поставлять движки на военную авиацию РФ, шоб им сподручнее было бомбы разбрасывать над Украиной? А ху -ху, не хо-хо?
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18.12.2020 20:45 Ответить
Ты о чём? Авиационные двигатели продавать -- это не тоже самое, что продавать равликов по квотам. Ну или мёд. Огромное авиационное предприятие должно быть (частично) ориентировано на украинские двигатели. Точнее переориентировано. Ну или построено с нуля.

Ты считаешь, что во Франции кто-то будет свои самолёты проектировать не под английские двигатели, например, а под украинские? Или в Африке построят авиационный завод? Или что? Как ты это представляешь? Китай просто украдёт технологии, США эти технологии не нужны.

Это такие бабки, что можно купить все остатки украинской промышленности купить и распилить на металлом. Дешевле будет.
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18.12.2020 21:14 Ответить
Ты о чем? Не можете продавать двигатели в иные страны, кроме РФ? И что? Так научитесь продавать или двигатели или другую технологичную продукцию. Это тоже не умеете? Так кто вам доктор? Если ваше предприятие умеет только торговать с воюющей с Украиной страной и только продукцией потенциально несущей угрозу для Украины- надо шо-то делать. Или трусы надеть, или крестик снять. Хвосты в мире бизнеса( а Мотор-Сич это бизнес, а не священная корова) никто и никому не заносит.
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18.12.2020 23:28 Ответить
Так научитесь продавать или двигатели или другую технологичную продукцию. Это тоже не умеете? Так кто вам доктор?

Уже нет доктора. РФ уже создала своё предприятие, Китай уже украл технологии. США уже остановили инвестиции Китая в Мотор Сич. Доктора уже нет.
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18.12.2020 23:58 Ответить
Так это в любом случае тупик. Я ниже написал-РФ вскоре перейдет на собственное производство. Это неизбежно. И это собственники прекрасно понимали- продавали Китайцам акции. Но это уже другая история. Так, что либо должны научится делать конкурентоспособное, либо....
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18.12.2020 23:46 Ответить
Да не было никакого тупика. Нужно было делать две сложные вещи:

1) Развивать и совершенствовать свои двигатели. Опережая кацапов.
2) Не накладывать украинские санкции на украинский завод.
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19.12.2020 00:09 Ответить
А то шо, может будем поставлять движки на военную авиацию РФ, шоб им сподручнее было бомбы разбрасывать над Украиной? А ху -ху, не хо-хо?

И шоб тебе было совсем понятно. Вас никто не бомбил. Вы сами убили свой завод. И этот завод назывался Мотор Сич.
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19.12.2020 00:17 Ответить
Я про Фому, он про Ерему..
У завода выпускающего военную продукцию только для Рф, страны агрессора-будущего нет! Исходя даже из того, что РФ последовательно реализует стратегию отказа от импорта для собственных вооруженных сил. И это началось еще задолго до нападения РФ на Украину. Просто после начала войны, это процесс приобрел двустронний характер. И менеддементу и владельцам давным давно нужно были переориентировать производство для выпуска технологичной и конкурентноспособной продукции. Но никто ии6ичего не делал. Как обычно выжимали соки до последнего.
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19.12.2020 01:11 Ответить
Надо отметить - двигатели они в РФ спокойно поставляют (по крайней мере пока).

Двигатели для Ми 26 - поставлялись, поставляются в данный момент, и у РФ даже нету планов их пытаться заменять на свои.

Двигатели типа ТВ2 - 117 (какие идут на большинство вертолётов РФ (Ми 8, 24, 28, Ка 52). Практически заменены на свой Вк 2500. (по крайней мере за 2019 их было произведено около 400, на около 200 выпущенных в РФ вертолётов этих типов). Но до того - и они поставлялись.
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18.12.2020 23:27 Ответить
Информация только подтверждает:- через некоторое время, рынок РФ закроется для Сичи по причине либо импортозамещения производства,либо естественным списанием парка устаревающих моделей.
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18.12.2020 23:33 Ответить
Двигатели - очень специфичный товар. Они - не самодостаточный продукт. Даже если твой двигатель самый лучший в мире - нужна ещё машина куда его будут ставить. И желательно - чтоб этих машин делалось много. Без этого - ты свой двигатель продать не сможешь (ну или если машин для него мало - не заработаешь на продаже).

Вот зачем мировым производителям вертолётов (у каких уже есть свои проверенные постоянные поставщики двигателей), разрабатывать новые машины - под Украинские двигатели?

Мотор Сич делает ОФИГЕННЫЕ двигатели - но это не достаточный фактор чтоб кто то (кроме РФ) специально под них разрабатывал новые вертолёты. Такого технологического уровня предприятие - много чего могло бы выпускать для международного (кроме РФ) рынка - но не вертолётные двигатели.
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18.12.2020 23:44 Ответить
А я разве не об этом?
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18.12.2020 23:48 Ответить
Ну в принципе - да.
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19.12.2020 00:00 Ответить
Нафига?
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18.12.2020 17:13 Ответить
На західному кордоні в 2014 році, контрабанди воєнного призначення митники в упор не бачили
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18.12.2020 17:38 Ответить
Зато вывоз на расеюшку они не увидят...даю гарантию шо на службе сепары которым подобная советская нечисть "сделала положительные характеристики" ((((((
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18.12.2020 23:49 Ответить
 
 