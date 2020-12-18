На Луганщине блокирована попытка ввезти из России комплектующие для парашютных систем, - прокуратура. ФОТО

В Луганской области блокирована попытка незаконно ввезти с территории РФ партии комплектующих для парашютных систем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Двое граждан Украины через пункт пропуска "Меловое" пытались незаконно ввезти из Российской Федерации в Украину товары двойного использования - 10 полуавтоматов парашютных комбинированных унифицированных, которые предназначены для раскрытия ранца парашюта. При прохождении таможенного контроля предметы, которые они попытались скрыть от государственного экспортного контроля, были обнаружены и изъяты.

Открыто уголовное производство по факту нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины).