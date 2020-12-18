Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй "слуг народа" Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря. ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 декабря, состоялось последнее в текущем году очередное пленарное заседание Верховной Рады. Следующий раз нардепы соберутся 26 января.

Рабочий день парламента сегодня начался с перерыва: лидеры депутатских групп и фракций отправились в кабинет Разумкова. Тем временем, нардепы "ЕС" протестовали против возможного кнопкодавства при назначении министра образования: "Шкарлет нелегитимный министр". На совещании у спикера решили усилить ответственность за кнопкодавство и установить дополнительные камеры, а регламентный комитет должен рассмотреть возможное кнопкодавство вместо Суркиса при назначении Шкарлета.

Затем Рада назначила министром ветеранов генерал-майора Лапутину.

Тем временем, "слуги народа" обсуждали законопроект по игорному бизнесу: "Снова хотим пропихнуть втихаря?" - "Это развод и кидняк" - "Не буду голосовать по указке", а нардеп ОПЗЖ Славицкая во время заседания Рады вела переписку с "любимым человеком": "Я говорю давай на квартире".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

"Слуга народа" Юрий Мысягин в премьерском кресле.

"Мажоритарщики" с Ривненщины Сергей Литвиненко (СН) и Роман Иванисов (внефракционный)

"Слуга народа" Александр Кабанов решил что-то себе закапать.

Кабанов с коллегой.

Сектор "Голоса".

Министр Кабмина Олег Немчинов и "слуга народа" Андрей Клочко.

Поцелуй Людмилы Марченко (СН) и Николая Стефанчука (СН).

Кабмин на заседании Рады.

Вице-премьер Алексей Резников беседует с Галиной Третьяковой (СН). Премьер-министр Денис Шмыгаль здоровается и перешептывается с министром Кабмина Олег Немчинов.

Давид Арахамия (СН) и Александр Корниенко (СН).

Совещание представителей всех фракций со спикером Дмитрием Разумковым.

Резников и Шмыгаль.





Премьер Шмыгаль отвечает на вопросы нардепов.

Вице-премьер-министр Олег Уруский наблюдает за заседанием Рады.

Нардепы "ЕС" и "Голоса" продолжают протестовать против возможного кнопкодавства при назначении Шкарлета.

Нардепы заполнили правительственную ложу. Главе Минздрава Максиму Степанову демонстрируют что-то на телефоне.

Резников дискутирует с нардепами.

Антон Яценко ("За майбутнє") и Александр Качура (СН) за колонной.

"Слуга народа" Никитина Марина.

Глава МИД Дмитрий Кулеба и Николай Тищенко (СН).

Галина Янченко (СН) и Николай Сольский (СН).

Представители крымских-татар в Раде: Мустафа Джемилев ("ЕС"), Рустем Умеров ("Голос"), Ахтем Чийгоз ("ЕС").

Николай Сольский (СН) и Олег Кулинич ("Довира").

Нардеп ОПЗЖ Славицкая во время заседания Рады вела переписку с "любимым человеком".

Тем временем, "слуги народа" обсуждают законопроект по игорному бизнесу.

Елена Мошенец (СН) и Сергей Гривко (СН).

Пленарное заседание ВР, 18 декабря.

Владимир Вятрович ("ЕС") протестует против Шкарлета.

Алексей Гончаренко ("ЕС") и Николай Княжицкий ("ЕС") дискутируют со спикером Дмитрием Разумковым.

Фото: Цензор.НЕТ