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Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй "слуг народа" Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря. ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 декабря, состоялось последнее в текущем году очередное пленарное заседание Верховной Рады. Следующий раз нардепы соберутся 26 января.

Рабочий день парламента сегодня начался с перерыва: лидеры депутатских групп и фракций отправились в кабинет Разумкова. Тем временем, нардепы "ЕС" протестовали против возможного кнопкодавства при назначении министра образования: "Шкарлет нелегитимный министр". На совещании у спикера решили усилить ответственность за кнопкодавство и установить дополнительные камеры, а регламентный комитет должен рассмотреть возможное кнопкодавство вместо Суркиса при назначении Шкарлета.

Затем Рада назначила министром ветеранов генерал-майора Лапутину.

Тем временем, "слуги народа" обсуждали законопроект по игорному бизнесу: "Снова хотим пропихнуть втихаря?" - "Это развод и кидняк" - "Не буду голосовать по указке", а нардеп ОПЗЖ Славицкая во время заседания Рады вела переписку с "любимым человеком": "Я говорю давай на квартире".

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 01

"Слуга народа" Юрий Мысягин в премьерском кресле.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 02

"Мажоритарщики" с Ривненщины Сергей Литвиненко (СН) и Роман Иванисов (внефракционный)

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 03

"Слуга народа" Александр Кабанов решил что-то себе закапать.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 04

Кабанов с коллегой.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 05

Сектор "Голоса".

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 06

Министр Кабмина Олег Немчинов и "слуга народа" Андрей Клочко.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 07

Поцелуй Людмилы Марченко (СН) и Николая Стефанчука (СН).

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 08

Кабмин на заседании Рады.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 09

Вице-премьер Алексей Резников беседует с Галиной Третьяковой (СН). Премьер-министр Денис Шмыгаль здоровается и перешептывается с министром Кабмина Олег Немчинов.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 10

Давид Арахамия (СН) и Александр Корниенко (СН).

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 11

Нардепы "ЕС" протестовали против возможного кнопкодавства при назначении министра образования.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 12

Совещание представителей всех фракций со спикером Дмитрием Разумковым.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 13

Резников и Шмыгаль.


Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 14

Премьер Шмыгаль отвечает на вопросы нардепов.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 15

Вице-премьер-министр Олег Уруский наблюдает за заседанием Рады.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 16

Нардепы "ЕС" и "Голоса" продолжают протестовать против возможного кнопкодавства при назначении Шкарлета.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 17

Нардепы заполнили правительственную ложу. Главе Минздрава Максиму Степанову демонстрируют что-то на телефоне.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 18

Резников дискутирует с нардепами.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 19

Антон Яценко ("За майбутнє") и Александр Качура (СН) за колонной.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 20

"Слуга народа" Никитина Марина.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 21

Глава МИД Дмитрий Кулеба и Николай Тищенко (СН).

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 22

Галина Янченко (СН) и Николай Сольский (СН).

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 23

Представители крымских-татар в Раде: Мустафа Джемилев ("ЕС"), Рустем Умеров ("Голос"), Ахтем Чийгоз ("ЕС").

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 24

Николай Сольский (СН) и Олег Кулинич ("Довира").

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 25

Нардеп ОПЗЖ Славицкая во время заседания Рады вела переписку с "любимым человеком".

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 26

Тем временем, "слуги народа" обсуждают законопроект по игорному бизнесу.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 27

Елена Мошенец (СН) и Сергей Гривко (СН).

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 28

Пленарное заседание ВР, 18 декабря.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 29

Владимир Вятрович ("ЕС") протестует против Шкарлета.

Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй слуг народа Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря 30

Алексей Гончаренко ("ЕС") и Николай Княжицкий ("ЕС") дискутируют со спикером Дмитрием Разумковым.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29258) Джемилев Мустафа (852) Княжицкий Николай (203) Яценко Антон Батькивщина (130) Вятрович Владимир (275) Гончаренко (535) Кулеба Дмитрий (2880) Умеров Ильми (280) Арахамия Давид (989) Чийгоз Ахтем (318) Степанов Максим (2062) Мысягин Юрий (56) Резников Алексей (1170) Разумков Дмитрий (1521) Янченко Галина (72) Корниенко Александр (658) Качура Александр (170) Литвиненко Сергей (14) Клочко Андрей (38) Сольский Николай (55) Третьякова Галина (118) Тищенко Николай (336) Славицкая (6) Кабанов Александр (8) Мошинец Елена (16) Шмыгаль Денис (2705) Немчинов Олег (171) Шкарлет Сергей (297) Уруский Олег (116) Никитина Марина (2)


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Топ комментарии
+5
Жизнь удалась.
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18.12.2020 16:20
+4
Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй "слуг народа" Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря - Цензор.НЕТ 8464
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18.12.2020 16:46
+2
Да.На каникулы с чувством выполненного долга.
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18.12.2020 16:26
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Жизнь удалась.
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18.12.2020 16:20 Ответить
Да.На каникулы с чувством выполненного долга.
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18.12.2020 16:26 Ответить
Мисягін у кріслі прем'єра, Яценко і Качура за колоною, краплі Кабанова і поцілунок "слуг народу" Марченко і Стефанчука, - робота ВР 18 грудня - Цензор.НЕТ 5985
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20.12.2020 01:00 Ответить
А ким був Мисягін до волонтерства?
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18.12.2020 16:25 Ответить
Таким как и после.
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18.12.2020 16:27 Ответить
Рвотные позывы только у меня? Шайка негодяев
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18.12.2020 16:27 Ответить
кабанов похоже "визин" капает. глаза красные со вчерась
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18.12.2020 16:31 Ответить
Зеленый кошмар.
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18.12.2020 16:35 Ответить
...i так, ще бiльше трьох рокiв терпiти
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18.12.2020 16:49 Ответить
Это вряд ли...
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18.12.2020 17:01 Ответить
З гордо піднятою головою і чистим серцем я дивлюсь на весь цей цирк. Дякувати Богові що дав мені розум,не голосувати за цих клоунів
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18.12.2020 16:37 Ответить
Мысягин в кресле премьера, Яценко и Качура за колонной, капли Кабанова и поцелуй "слуг народа" Марченко и Стефанчука, - работа ВР 18 декабря - Цензор.НЕТ 8464
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18.12.2020 16:46 Ответить
тільки подивіться з ким спілкується качура, висновок напрошується сам по собі - з виродком спільну мову знайде лише ще більший виродок.
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18.12.2020 16:52 Ответить
От така вона - депутатсько-депутанська діяльність.
Кажуть, коли котові нічого робити, він собі тестикули лиже. Але ж то - кіт...
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19.12.2020 02:51 Ответить
 
 