Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой посетили праздничный городок "Николай принимает друзей", который установили возле Офиса Президента на время новогодних праздников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Новогодние праздники - это возможность провести больше времени в семейном кругу. Надеюсь, что праздничный городок на Банковой станет одной из любимых локаций киевлян и гостей города для прогулки с семьей", - сказал Зеленский во время открытия площадки.

"Президентская чета пожелала украинцам веселых новогодних праздников и прогулялась по территории праздничного городка. Владимир и Елена Зеленская осмотрели резиденцию Святого Николая, приобрели несколько новогодних сувениров и попробовали душистый глинтвейн", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что площадка "Николай принимает друзей" будет работать весь период новогодних праздников с 10:00 до 21:00 без выходных. На ее территории расположен каток, карусель, резиденция Святого Николая, праздничные фотозоны и новогодняя ярмарка. Воспользоваться катком смогут бесплатно все желающие. Коньки можно будет принести с собой или взять напрокат бесплатно на месте катания. В резиденции Святого Николая дети смогут написать и отправить письмо.

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Новогодние аттракционы и декорации под ОП установлены меценатами и благотворителями без использования бюджетных средств. Площадка будет работать с соблюдением всех необходимых в условиях карантина мероприятий: обязательный масочный режим, оснащение дезинфекторами. Количество посетителей будет регулироваться при входе.