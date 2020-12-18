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22 102 200

Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой посетили праздничный городок "Николай принимает друзей", который установили возле Офиса Президента на время новогодних праздников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента 01

"Новогодние праздники - это возможность провести больше времени в семейном кругу. Надеюсь, что праздничный городок на Банковой станет одной из любимых локаций киевлян и гостей города для прогулки с семьей", - сказал Зеленский во время открытия площадки.

Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента 02

"Президентская чета пожелала украинцам веселых новогодних праздников и прогулялась по территории праздничного городка. Владимир и Елена Зеленская осмотрели резиденцию Святого Николая, приобрели несколько новогодних сувениров и попробовали душистый глинтвейн", - говорится в сообщении.

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Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента 03
Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента 04

Отмечается, что площадка "Николай принимает друзей" будет работать весь период новогодних праздников с 10:00 до 21:00 без выходных. На ее территории расположен каток, карусель, резиденция Святого Николая, праздничные фотозоны и новогодняя ярмарка. Воспользоваться катком смогут бесплатно все желающие. Коньки можно будет принести с собой или взять напрокат бесплатно на месте катания. В резиденции Святого Николая дети смогут написать и отправить письмо.

Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента 05

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Новогодние аттракционы и декорации под ОП установлены меценатами и благотворителями без использования бюджетных средств. Площадка будет работать с соблюдением всех необходимых в условиях карантина мероприятий: обязательный масочный режим, оснащение дезинфекторами. Количество посетителей будет регулироваться при входе.

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) елка (181) Елена Зеленская (222) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+43
Коментарів щодо убитого вчора росіянами українського Воїна я від бубочки так і не почув. Зате ;натє вам;- казкове містечко для нього відкрили.
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18.12.2020 19:19
+39
Бубочка погралася, тепер вечеряти, какати і в люлю.
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18.12.2020 19:17
+37
Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 3274
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18.12.2020 19:37
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На здоров'я.
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18.12.2020 19:31 Ответить
восток дело тонкое
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18.12.2020 19:48 Ответить
Это наш лучший презедент!!! Никто до него не делал каток возле ОПУ!!!! Заслуженно ему Мендель присвоила звание лучшего политика страны и мира!!
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18.12.2020 19:25 Ответить
Любой президент пытается удержать инициативу и остаться на плаву за счет имитации бурной государственной деятельности в гуманитарной сфере. Благо, что все это можно делать простыми президентскими указами и не связываться с противными депутатами.

Типовыми направлениями приложения усилий являются:

- заигрывания с церковными иерархами, АРМАВИРА, укрепление духовных скреп;

- придумывание новых памятных дат, а также призывы к их празднованиям на государственном уровне;

- сносы старых и строительство новых памятников (иконоборчество);

- переименование улиц, площадей, проспектов и даже целых городов;

- создание и укрепление институтов памяти, переписывание истории;

- создание благотворительных фондов для помощи страждущим (у четы Ющенко и Порошенко это неплохо получалось);

- торжественное перерезание ленточек при открытии новых дорог, больниц, яслей, колбасных цехов и т.п.

- бесчисленные награждения спортсменов, творческих работников, патриотов, матерей-героинь, проводы и встречи олимпийцев, футбольных команд и т.п.;

- проведение спортивных и культурных мероприятий «под патронатом президента», о чем постоянно напоминается по всем каналам СМИ.

- участие в торжественных похоронах героев, посещение окопов на передовой, частые переодевания в военную униформу, фотографирование у штабных карт и т. д.
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18.12.2020 19:25 Ответить
Головачьова на смітнику знайшов ? Молодєц.Кушай,та іншим не пропонуй.
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18.12.2020 19:50 Ответить
- Владимир Александрович! Почему не закончилась война? Вот такой вы главнокомандующий!
- Да какая нахрен война! Новый год! Ханука опять же!
Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 1972
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18.12.2020 19:27 Ответить
дурдом.
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18.12.2020 19:28 Ответить
Любая новость с президентом, даже ничего не значащая, автоматом даёт сотни комментариев.
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18.12.2020 19:29 Ответить
Президент рівня завхоза сільського клуба.
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19.12.2020 12:29 Ответить
а не легше було діточок навколо Презика перевірити на , шоб отими бидляками з охорони їх не перекривати від Леді І З Нелохом
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18.12.2020 19:29 Ответить
Это его стихия! Его хлебом не корми, дай только карусели открывать!
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18.12.2020 19:29 Ответить
Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 8813
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18.12.2020 19:31 Ответить
Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 8650
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18.12.2020 19:33 Ответить
Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 9047Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 9047Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 9047
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19.12.2020 14:41 Ответить
Зе дебил занялся лучше бы чем то полезным для страны.
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18.12.2020 19:31 Ответить
Лучше не надо...
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18.12.2020 20:30 Ответить
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19.12.2020 14:42 Ответить
Лучше бы ЗЕ молча пальцем в попе ковырялся и ничего не трогал.
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18.12.2020 21:57 Ответить
уже клоун назанимался, пусть лучше на катке сидит, как раз его профиль веселить и смешить детишек, уже вся страна насмеялась дальше не куда.
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19.12.2020 16:16 Ответить
#Малоросская вата принимает друзей
Да ещё и без соблюдения масочного режима ...
Как же легко и просто пиариться на том, к чему не имеешь ни малейшего отношения...
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18.12.2020 19:32 Ответить
Чета Мне четка напаминает БПП..
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18.12.2020 19:33 Ответить
копирует
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18.12.2020 19:36 Ответить
Кадрят лохов.
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18.12.2020 19:34 Ответить
Вот это и есть его уровень.
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18.12.2020 19:35 Ответить
Зеленский открыл новогодний городок, который установили под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 7692
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18.12.2020 19:35 Ответить
шляпу на йолку, це психотроп
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18.12.2020 19:39 Ответить
;У Вовіка маленький теніс;
(Марія Мадзігон)
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18.12.2020 19:36 Ответить
зато фотоапарат і лампа
https://youtu.be/Vqe7I1Po1vk
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18.12.2020 19:41 Ответить
Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 3274
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18.12.2020 19:37 Ответить
Ну, так у них уже есть антитела.
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18.12.2020 19:50 Ответить
у него антитела
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18.12.2020 19:57 Ответить
а он болел?
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18.12.2020 20:54 Ответить
с рождения
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19.12.2020 15:05 Ответить
Він сяє від щастя потрапивши у свою стихію. Корпоративи - це його.
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18.12.2020 20:42 Ответить
Глинтвейн пробует. Хорошая вещь.
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18.12.2020 21:39 Ответить
в его случае фен - хорошая весчь а глинтвейн для детей
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19.12.2020 15:07 Ответить
Новорічне містечко під офісом президента - справжній моветон.
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18.12.2020 19:39 Ответить
Напомнило другого клоуна)

Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 5196
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18.12.2020 19:48 Ответить
Шапіто
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18.12.2020 19:41 Ответить
В ПОПуредник теж в Одессі лєнточкі порєзєзал..
А шо-царскоє єнто дєло:-чик-чик у народу в собі в кишеню..
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18.12.2020 19:44 Ответить
Ищут Татарова -- а он Дед Мороз! -- прилежно выполняет свои обязанности на рабочем месте...
...блин, всучил козла... ...братва не одобрит...*)
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18.12.2020 19:45 Ответить
я тоже на него подумал... глаза выдают!!!
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19.12.2020 01:00 Ответить
Вроде норм.
А поехал бы на фронт = не тот броник, зачем каска, не в то одет, да это не там, все ряженные, Зеля там не был, это фотошоп, пушки не в ту сторону, цветы растут, а щас зима, вообще не то и не так.
Та Г*споди, дай.те мужичку(ему 42 года) порезвиться то?

Блин, делов нету - побесноваться вышел - слава Зевсу я на выборы не ходил и не пойду, в урну наблевать от отвращения...
ну вышел чел какой-то и не забоялся - респектундер и уважухен. в чем проблема то? Ой бл...... а, это мышка пробежала, но я вот мог бы вот как бы....
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18.12.2020 19:50 Ответить
"Многие специалисты сейчас обвиняют https://www.obozrevatel.com/person/andrej-ermak.htm Ермака в том, что он российский агент и предал государство Украина. Сегодня я хочу предъявить ему более серьезное обвинение: он предал каждого избирателя "Слуги народа", каждого украинца. В период пандемии коронавируса эта власть, в которой Андрей Ермак фактически является вторым лицом, увеличила расходы на содержание президента и его офиса, правительства, парламента, любимого ГУД... но не нашла средств на увеличение зарплат врачам, медсестрам и санитаркам... В разгар второй волны коронавируса украинские больницы остались без кислорода, без концентраторов, дополнительных кроватей и средств защиты персонала. Зато - с хорошо "упакованными" чиновниками, которые обычно лечатся за рубежом.
Фактически - это геноцид украинского народа, который я почувствовал лично на себе: так случилось, что я уже второй месяц борюсь с коронавирусом и его последствиями, и мое состояние часто колебалось между тяжелым и особо тяжелым. Также я общался со многими моими друзьями, которые тоже тяжело болели "короной", и все как один говорят: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Если ты не мобилизуешь друзей, знакомых, не закупишь лекарств, не привезешь с собой концентратор, то шансов выжить немного. Вдумайтесь: больных "короной" отправляют своим ходом в аптеку, чтобы они приобрели лекарства. И все потому, что ЗЕ-команда решила не обеспечивать медицину необходимыми средствами, и отправила эти деньги на "приоритетные направления". Поэтому сегодня в медицине наступил коллапс, а завтра - не будет самой медицины, поскольку практически все украинские медики поедут работать в Польшу, где установлены "немецкие" зарплаты для медработников и персональные гарантии.
А куда же "слугам" не жаль средств? Один из примеров - на коррупционную сделку с Юрием Витренко. У Витренко неразрешенный судебный спор с НАК "Нафтогаз Украины", и он стремился отсудить чуть меньше 8 млн долл. Но для чего суд, если есть Андрей Ермак с его суперполномочиями. Решив, с бухты-барахты, что Витренко будет хорошим вице-премьером, глава Офиса президента заставил правительство и НАК во внесудебном порядке вернуть деньги.
Обратите внимание: "антиковидний" врач может работать на 7 тыс. грн, а вот вице-премьер на 50 тыс. грн и с улучшенными условиями содержания - не может... Вот их главный принцип: "Слугам" - все, всем другим - выживание и "коронавирус".
Я с таким не согласен. Поэтому решил что-то менять в этой стране. Подаю заявление о преступлении в НАБУ, и при этом откровенно утверждаю, что в действиях Ермака есть все признаки коррупции и превышения служебных полномочий. Верю, что НАБУ с такой задачей справится......"

С уважением https://www.obozrevatel.com/person/brodskij.htm Михаил Бродский ,
Глава Редакционного совета Интернет-издания https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL ,
Депутат Верховной Рады 3-го созыва,
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18.12.2020 19:52 Ответить
Та просто вкрали там, де більше і легше лежало
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18.12.2020 20:25 Ответить
Кстати, а чо там с мерами и безопасностями то?
м?
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18.12.2020 19:52 Ответить
охраны больше чем детей
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18.12.2020 19:55 Ответить
просто там бы если любой подошел, то мог бы тупо.... ну, понятно шо мог бы. если кому-то надо. за шо и спросил, ибо реально когда ПАП прорвался сквозь титушек, то это было реально очень опасно, а тут - контроллируют как минимум неск. снайперов то
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18.12.2020 20:06 Ответить
так он же ссыкло, вот и наплодил охрану.
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18.12.2020 23:19 Ответить
зеля-хуло№2, так шо не сци
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18.12.2020 20:01 Ответить
Перша леді так еротично стискає пластиковий стакан...концентрується на посилі і...: а вова знов нажерся з єрмаком...
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18.12.2020 19:54 Ответить
ипанко
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18.12.2020 19:54 Ответить
А где маска на Зеленской?
Оштрафовать зебилку
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18.12.2020 19:55 Ответить
Ему бы еще с Сердючкой дуэтом спеть, на танцах со звездами станцевать, х*ем на рояле сиграть. Это его уровень - дешевая телепопса для быдла.
А тем временем НАБУ за его протеже Татаровым гоняеться. А херант ни гу-гу. Хоть бы прокомментировал, что ли?
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18.12.2020 20:04 Ответить
Сами себе сделали праздник и хвастаются перед нами...
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18.12.2020 20:04 Ответить
На этот каток могут прийти только мудилы со своими личинками
Можете плеваться в мой адрес. Но так оно и есть..
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18.12.2020 20:07 Ответить
Я не знаю, як дітей можна називати личинками.
Своїх теж так кличете ?
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18.12.2020 21:41 Ответить
а кацапских ?
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18.12.2020 22:06 Ответить
Але вона писала про українських.
Так висловлюються й інші.

Ви мене аж спантеличили: я про москалів взагалі не думаю.
Ні про яких: ні старих, ні молодих ...

Мені треба, щоб вони од нас одстали і щоб та територія розпалася і перестала нести загрозу людству.
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19.12.2020 00:54 Ответить
Великий и Ужасный Гудвин. Волшебник Изумрудного города...
...а где зеленские дети, кстати?
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18.12.2020 20:10 Ответить
в стране чудес..
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18.12.2020 20:48 Ответить
https://www.facebook.com/PravdaProRelegii/
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18.12.2020 20:10 Ответить
Ну, наконец-то подвалила работка по его подплинтусовскому интеллекту и третьесортным способностям.
Здесь оно как рыба в воде,
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18.12.2020 20:11 Ответить
Ну все. Теперь заживем, ведь именно йолки не хватало гражданам Украины для счастливой и богатой жизни.
Стоп! А где маски на хлеборезках ленки и квартального чучела?
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18.12.2020 20:24 Ответить
Перетрудився ,тепер в Оман ........
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18.12.2020 20:25 Ответить
а чего их спиногрыз не посетил сие выдающееся событие?) не комильфо?
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18.12.2020 20:34 Ответить
По ходу, Ленка вывесила белый флаг в виде белых кальсон !
Прикид в стиле - аля с Кривбасса.....
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18.12.2020 20:35 Ответить
Дратуйте зебіли, це вам новорічний городок. Гииии, я вас тіпа вітаю(((
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18.12.2020 20:47 Ответить
вот это его на больше не способен
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18.12.2020 20:49 Ответить
Да и теперь в отпуск перетрудился бехздельник
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18.12.2020 20:50 Ответить
"Неожиданно заработала карусель. На карусели кружился редкий гость в этих краях - спикер Верховной Рады Разумков.
- Взлетаааая выше Зели, не вееееедая преграаад! - радостно горланил он. " Источник: https://censor.net/ru/r3237611
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18.12.2020 20:51 Ответить
Зеленский открыл новогодний городок/ Президент Зеленский не намерен участвовать в торжественных открытиях объектов инфраструктуры, так как это "не уровень президента". Об этом сегодня на брифинге рассказала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. 03.06.2019, Президент Зеленский не намерен участвовать в торжественных открытиях объектов инфраструктуры, так как это "не уровень президента". Об этом рассказала пресс-секретарь Зеленского Мендель. 03.06.2019
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18.12.2020 20:57 Ответить
Клоун на катке - это шедеврально! Дайте ему селедки!
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18.12.2020 21:03 Ответить
Цирк у всьому до чого цей неЛох торкається.Плювати хочеться яке воно недолуге.Навіть не розуміє для чого посада президента в державі.
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18.12.2020 21:10 Ответить
Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 2660
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18.12.2020 21:12 Ответить
Чому не вдягнув на Лєнку колпак відьми?
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18.12.2020 21:27 Ответить
От если бы хотя бы те же ФОПы или ещё какие недовольные граждане разломали бы этот городок и спалили бы нахрен, может тогда ЗЕ-падлючий ЗЕ-брехун со всем своим мерзким ЗЕ-шапито призадумались бы и убоялись бы. "Noblesse oblige"© (фр.) - положение обязывает - власть сама под Офис Президента дровишки притащила.
А иначе ж у них всё путём, всё в ажуре - лохмандеям дешёвенькую цяцяночку впарили, сами оттянутся там, где "гульдебас нормас" и все, типа, счастливы...
Поглядим-поглядим...
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18.12.2020 21:28 Ответить
Клоун без цирка жить не может...
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18.12.2020 21:28 Ответить
Новый год, праздник для детей в основном. Приятно, что президент дарит детям праздник.
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18.12.2020 21:41 Ответить
Как же...прям у Белого дома индюшку помиловал. Как не старайся ,а ни умом ни рожей не вышел! Тьфу!
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18.12.2020 22:01 Ответить
Страшно не то что этот человек ИДИОТ,страшно что 73% считают его умным.
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18.12.2020 22:19 Ответить
Еще вчера в фельетоне "Владимир Зеленский и инновационная шляпа" все это действо было описано. Автор Вася Рыбников действительно обладает даром предвидения. И прочитайте чем эта зеленая клоунада закончится.
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18.12.2020 22:25 Ответить
а можно про него не вспоминать до 15 января. Дайте отметить праздники по человечески
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18.12.2020 22:44 Ответить
а какой вид у *********** такое впечатление что отправляет первых поселенцев на Марс воно точно конченное
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18.12.2020 22:49 Ответить
Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 7086
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18.12.2020 23:43 Ответить
Вот и все его достижения.
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18.12.2020 23:44 Ответить
не надо ничего открывать... не заслужил зеленьський чего-то открывать... он брехун... не сдержал ни одного своего слова, кроме как того, что без обещания как последняя шалава лег под кацапов... позор.. стыдно смотреть на него...
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19.12.2020 00:01 Ответить
квартал перенесли поближе к офису,
кстати дед М очень похож на сегодняшнего беглеца....
не проверяли? может он как раз спецпоручение выполняет
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19.12.2020 00:56 Ответить
йолка почалася?
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19.12.2020 01:02 Ответить
почему без масок?
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19.12.2020 01:16 Ответить
здравствуй зелушка мороз, борода из ваты...
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19.12.2020 01:16 Ответить
дид мироз а де сирдючка и ее дурна мамка
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19.12.2020 02:08 Ответить
Зеленський відкрив новорічне містечко, яке встановили під Офісом президента - Цензор.НЕТ 9249
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19.12.2020 08:22 Ответить
Думал превратить Украину в сплошное шапито, где он - Главный Шапитун.
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19.12.2020 09:00 Ответить
Оце він тільки і вміє.
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19.12.2020 10:03 Ответить
У Ленки лицо, как будто она на пляху налягает
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19.12.2020 15:49 Ответить
Сраний спекулянт на дітях, чиїх батьків зрікає на злидні. Оприлюднити відості про отих "благодійників" і "меценатів" - точно ті, що нагілися за рахунок відкатів з ковід-фонду на дорогах. Звичайно, сором їх називати. Мразота
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19.12.2020 16:46 Ответить
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