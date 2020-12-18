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В Днепре открыли памятник 11 погибшим в зоне АТО/ООС героям. ФОТОрепортаж

Сегодня в Соборном районе Днепра торжественно открыли обелиск героям, которые погибли на российско-украинской войне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Наше Місто.

В Днепре открыли памятник 11 погибшим в зоне АТО/ООС героям 01

Памятник установили на площади Соборной, 11, возле Соборного районного военкомата. На камне выгравированы 11 имен героев, которые погибли в 2014 - 2019 годах.

В Днепре открыли памятник 11 погибшим в зоне АТО/ООС героям 02

На мероприятии присутсвовали родные и близкие погибших воинов, военные, а также представители районных и городских властей Днепра.

В Днепре открыли памятник 11 погибшим в зоне АТО/ООС героям 03

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В Днепре открыли памятник 11 погибшим в зоне АТО/ООС героям 04
В Днепре открыли памятник 11 погибшим в зоне АТО/ООС героям 05

Присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

В Днепре открыли памятник 11 погибшим в зоне АТО/ООС героям 06

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Автор: 

Днепр (4426) памятник (2240) память (1496) мемориальная доска (219) Ян Осока (1501)


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Топ комментарии
+20
Слава,Україні!!! Слава,героям!! Смерть ворогам!!!
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18.12.2020 20:42
+13
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ В Днепре открыли памятник 11 погибшим в зоне АТО/ООС героям - Цензор.НЕТ 634
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18.12.2020 21:13
+11
Вічна Слава і Пам'ять Вам Герої! Упокой Боже Ваші душі!
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18.12.2020 21:09
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Слава,Україні!!! Слава,героям!! Смерть ворогам!!!
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18.12.2020 20:42 Ответить
Вічна Слава і Пам'ять Вам Герої! Упокой Боже Ваші душі!
показать весь комментарий
18.12.2020 21:09 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ В Днепре открыли памятник 11 погибшим в зоне АТО/ООС героям - Цензор.НЕТ 634
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18.12.2020 21:13 Ответить
У четырежды уклонённого зе-главкома другие приоритеты - хлебать на халяву глинтвейн при открытии новогоднего городка.....
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18.12.2020 22:04 Ответить
У него еще впереди перспектива хлебать парашу
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18.12.2020 22:12 Ответить
У Дніпрі відкрили пам'ятник 11 загиблим у зоні АТО/ООС героям - Цензор.НЕТ 9705
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18.12.2020 22:20 Ответить
Это не памятник, а камень. Филатов сэкономил на ветеранах.
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19.12.2020 10:42 Ответить
Это не Филатов ставил. Мемориальные доски (планируются возле каждого военкомата) ставят по частной инициативе по договоренности с военкоматами. На досках имена погибших жителей соответствующего района.
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19.12.2020 13:36 Ответить
 
 