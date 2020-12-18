В Днепре открыли памятник 11 погибшим в зоне АТО/ООС героям. ФОТОрепортаж

Сегодня в Соборном районе Днепра торжественно открыли обелиск героям, которые погибли на российско-украинской войне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Наше Місто.

Памятник установили на площади Соборной, 11, возле Соборного районного военкомата. На камне выгравированы 11 имен героев, которые погибли в 2014 - 2019 годах.

На мероприятии присутсвовали родные и близкие погибших воинов, военные, а также представители районных и городских властей Днепра.

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Присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

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