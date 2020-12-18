Новоизбранный на Черниговщине нардеп от "Слуги народа" Гунько засветил в Раде часы за $12 тысяч. ФОТО

Народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Гунько, который недавно победил на довыборах в парламент в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область), пришел на заседание Верховной Рады с дорогими часами.

Какк передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Апостроф", нардеп носит часы фирмы Breguet.

На сайтах, где торгуют элитными часами, стоимость такой модели составляет 12 тысяч долларов.

Как пишет Обозреватель, Гунько – фигурант громкого уголовного дела. Полгода назад суд снял арест с его имущества. Речь идет о возможной краже почти 100 га земли госпредприятия "Радиопередающий центр" в Броварах. По решению следственного судьи, тогда у Гунько арестовали четыре автомобиля и четыре земельных участка в Черниговской области, где он избрался депутатом.