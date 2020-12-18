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Минобороны США проведет сравнительные испытания колесных САУ для выбора поставщика. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министерство обороны США проведет сравнительные испытания колесных самоходных артиллерийских установок с целью определения потенциального поставщика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Пентагон планирует расширить возможности своих бригадных групп Striker благодаря колесным САУ. Stryker Brigade Combat Team - механизированная бригада армии США, в который ставка сделана на мобильность, а основная боевая техника - это машины на базе БТР Stryker

С целью поиска поставщика новых систем армия США объявила о проведении сравнительных испытаний, которые должны пройти в начале 2021 на полигоне в Аризоне. Эти тесты помогут отсеять большинство потенциальных производителей, которые борются за масштабный контракт на поставку артсистем, выполнение которого начнется в 2023 году.

По данным американского профильного издания Defense news свое участие в сравнительных испытаниях примут пять компаний, а еще четыре являются потенциальными участниками.

ATMOS 2000

Минобороны США проведет сравнительные испытания колесных САУ для выбора поставщика 01

В частности речь идет об израильской Elbit Systems с САУ ATMOS 2000. Она производится с 2006 года, однако долгое время была нацелена исключительно на экспорт. Подтверждена эксплуатация в 4 странах: Камерун и Таиланд - по 18 систем, Уганда - 6 единиц, Азербайджан - до 5 ATMOS 2000 в войсках. Армия Израиля заказала эти САУ только в 2017 году без объявления количества, а Филиппины в 2020 году законтрактовали две батареи.

Archer

Минобороны США проведет сравнительные испытания колесных САУ для выбора поставщика 02

Международный конгломерат компаний BAE Systems на конкурс отправляет Archer от Bofors, разработку которого завершили в 2004 году. Несмотря на действительно уникальные возможности по времени развертывания и открытия огня в считанные секунды, эта система находится на вооружении только одной страны - Швеции, в количестве 48 единиц.

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CAESAR

Минобороны США проведет сравнительные испытания колесных САУ для выбора поставщика 03

Французская Nexter на конкурс отправляет свой мировой бестселлер - CAESAR, который создали в 90-х годах. Среди всех участников это самая популярная в мире колесная САУ, которая стоит на вооружении 5-6 стран мира в общей сложности около 300 единиц. Больше всего CAESAR находится в армии Саудовской Аравии - около 130 единиц и Франции - около 80 Среди других операторов - Дания, Индонезия и Таиланд, в некоторых источниках также фигурирует Ливан. Среди стран, которые планируют заказать CAESAR, Чехия и Марокко.

Nora B52

Минобороны США проведет сравнительные испытания колесных САУ для выбора поставщика 04

Неожиданный участником сравнительных испытаний стала Nora B52 из Сербии, которую продемонстрирует компания Yugoimport. На самом деле эта САУ достаточно современная - ее изготовления началось в 2006 году и она была закуплена шестью армиями мира включая Сербию. Однако главными операторами сербской САУ является Алжир - 50 единиц и Бангладеш - 36 систем. Мьянма и Кения располагают по 30 Nora B52, Кипр заказал 24 единицы, а сербская армия вооружилась только 6 артсистемами, однако планирует заказать значительно больше.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские САУ "Богдана" могут принять на вооружение в 2022 году, если Минобороны подпишет соответствующие документы, - СМИ. ВИДЕО

Brutus

Минобороны США проведет сравнительные испытания колесных САУ для выбора поставщика 05

Завершает шорт-лист компаний, которые подтвердили свое участие, американская AM General проекту колесной САУ Brutus.  Brutus только проходит испытания и впервые "засветился" в 2018 году, продемонстрировал интересное решение компенсации отдачи с мощными гидрокомпенсаторами.

Потенциальные участники

Также среди возможных участников конкурса фигурируют Denel Land Systems из ЮАР, которая в 2002 году продемонстрировала колесную САУ T5-52, а также словацкая Konštrukta-Defence, которая известна модернизацией под калибр 155-мм САУ Dana - Zuzana 2. В частности у этой компании есть проект САУ EVA. Словаки недавно заявили, что готовы помочь Украине в разработке САУ "Богдана".

Минобороны США проведет сравнительные испытания колесных САУ для выбора поставщика 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны планировало купить САУ "Дана" по 1,29 млн евро, хотя в 2018-м их предлагали по 812 тыс. евро: открыто дело по статье "госизмена", - нардеп "ЕС" Забродский

В список американское издание добавило корейский Hanwha, которая производит известную гусеничную САУ K9 Thunder, которую в Сеуле планируют постепенно сделать беспилотной. И японский Mitsubishi - производителя гусеничной Type 99 и колесной Type 19.

Армия США проводит сравнительные испытания, где тестируются все реальные возможности оружия в одинаковых для всех условиях. Они продемонстрируют все преимущества и недостатки каждой САУ, баланс между которыми и станет главным фактором выбора. По условиям конкурса каждая компания должна предоставить 18 единиц артиллерийских систем, что сразу отбросит вопрос в производственных возможностях.

Автор: 

испытания (379) оборона (5213) оружие (10223) Пентагон (1462) США (26844) артиллерия (636)


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Топ комментарии
+17
Шведы "Арчер" крепко мне нравятся..
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18.12.2020 22:10
+8
На фоне Арчера остальные САУ выглядят как прошлый век.
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18.12.2020 22:33
+7
Тююю....Испытания,конкурсы-шмонкурсы...Мы он в Чехии дерьма совдеповского купим.Да так купим,что у чиновников аж новые дачи почему-то появятся
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18.12.2020 22:05
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А, как она может закупаться для ВСУ если ВСУ идут по пути стандартов НАТО, скажите Кретин Кретинович?
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19.12.2020 09:33 Ответить
ну, кретин здесь только ты - кретин, не понимающий, что прессуха ВСУ может болтать что угодно про прибближение к стандартам НАТО, но суровые реалии жизни таковы, что советское оружие в ВСУ будет использоваться еще десятилетиями
просто потому ,что денег нет
ты бы, кретин, уточнил, сколько стандартов НАТО из примерно 2 тысяч ВСУ внедрили за 6 лет! а потом вычислил, сколько десятилетий или даже веков таким темпом Украина будет двигаться
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19.12.2020 16:31 Ответить
Просто, она самая дешевая, это американцы могут себе позволить современные САУ за миллионы долларов за штуку, а Украина нищеброды.
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19.12.2020 11:19 Ответить
Да ладно, при "барИге" заказывались, разрабатывались, испытывались и ставились на вооружение свои, отечественные образцы техники и вооружения. Более современные, чем "Дана". А вот при самом "простом и честном" парне из Кривого Бивня денег стало почему то не хватать. Вроде и "барИга" уже не ворует из бюджета, который оставил "наичестнейшему" парню современности, а денежкт тю тю.
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19.12.2020 11:36 Ответить
проблема большинства комментаторов здесь в том, что в своем развитии они не прошли дальше подросткового уровня сознания
покажи им большую красивую блестящую игрушку - и они тут же пустят слюни
и именно этим отличаются взрослые умные дяди от них
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19.12.2020 09:21 Ответить
И это мы, как раз и видим на вашем примере.
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19.12.2020 09:34 Ответить
о, подросток сообразил, что врослые дяди говорят про него, и решил по-детски перевести стрелки
не-не, бубочка, не выйдет
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19.12.2020 16:33 Ответить
На мій скромний погляд "Арчер" поза конкуренцією .
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19.12.2020 11:00 Ответить
Німці на гусенях можуть пуляти з будь яких лісів. А шведи тільки з дороги.
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19.12.2020 11:14 Ответить
На фоне Арчера, возле украинской Богданы, плакать хочется ((((
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19.12.2020 11:17 Ответить
Brutus и Caesar примерно то же самое. Америкосам и французам тоже плакать?
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19.12.2020 12:03 Ответить
Примерно тоже самое????? Диванный эксперт, в арчере автоматическая система заряжания, благодаря боковым фиксаторам у него больше углы горизонтальной наводки, у Богданы -максимум 12, в арчере компьютеров и приборов на пару лямов, почитай ТТХ, а потом рот открывай.
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20.12.2020 13:30 Ответить
Хамло. Иди и дальше на ТТХ слюни пускай.
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20.12.2020 18:36 Ответить
Поплачь лучше на фоне вашей кало-лиции
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19.12.2020 12:25 Ответить
Я за шведов!
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20.12.2020 14:16 Ответить
Корейці молодці. Дивляться одразу у майбутнє.
Було б добре мати безпілотний або з безпілотними можливостями комплекс який може самостійно виїжджати на позицію, самостійно відстрілятись та від'їхати від неї скажімо метрів на 100-200 (далі, думаю і не треба)
А там він підбирає екіпаж і далі їдуть вже в режимі керування людиною
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21.12.2020 10:49 Ответить
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