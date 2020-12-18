Минобороны США проведет сравнительные испытания колесных САУ для выбора поставщика. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министерство обороны США проведет сравнительные испытания колесных самоходных артиллерийских установок с целью определения потенциального поставщика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Пентагон планирует расширить возможности своих бригадных групп Striker благодаря колесным САУ. Stryker Brigade Combat Team - механизированная бригада армии США, в который ставка сделана на мобильность, а основная боевая техника - это машины на базе БТР Stryker

С целью поиска поставщика новых систем армия США объявила о проведении сравнительных испытаний, которые должны пройти в начале 2021 на полигоне в Аризоне. Эти тесты помогут отсеять большинство потенциальных производителей, которые борются за масштабный контракт на поставку артсистем, выполнение которого начнется в 2023 году.

По данным американского профильного издания Defense news свое участие в сравнительных испытаниях примут пять компаний, а еще четыре являются потенциальными участниками.

ATMOS 2000





В частности речь идет об израильской Elbit Systems с САУ ATMOS 2000. Она производится с 2006 года, однако долгое время была нацелена исключительно на экспорт. Подтверждена эксплуатация в 4 странах: Камерун и Таиланд - по 18 систем, Уганда - 6 единиц, Азербайджан - до 5 ATMOS 2000 в войсках. Армия Израиля заказала эти САУ только в 2017 году без объявления количества, а Филиппины в 2020 году законтрактовали две батареи.

Archer





Международный конгломерат компаний BAE Systems на конкурс отправляет Archer от Bofors, разработку которого завершили в 2004 году. Несмотря на действительно уникальные возможности по времени развертывания и открытия огня в считанные секунды, эта система находится на вооружении только одной страны - Швеции, в количестве 48 единиц.

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CAESAR





Французская Nexter на конкурс отправляет свой мировой бестселлер - CAESAR, который создали в 90-х годах. Среди всех участников это самая популярная в мире колесная САУ, которая стоит на вооружении 5-6 стран мира в общей сложности около 300 единиц. Больше всего CAESAR находится в армии Саудовской Аравии - около 130 единиц и Франции - около 80 Среди других операторов - Дания, Индонезия и Таиланд, в некоторых источниках также фигурирует Ливан. Среди стран, которые планируют заказать CAESAR, Чехия и Марокко.

Nora B52





Неожиданный участником сравнительных испытаний стала Nora B52 из Сербии, которую продемонстрирует компания Yugoimport. На самом деле эта САУ достаточно современная - ее изготовления началось в 2006 году и она была закуплена шестью армиями мира включая Сербию. Однако главными операторами сербской САУ является Алжир - 50 единиц и Бангладеш - 36 систем. Мьянма и Кения располагают по 30 Nora B52, Кипр заказал 24 единицы, а сербская армия вооружилась только 6 артсистемами, однако планирует заказать значительно больше.

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Brutus





Завершает шорт-лист компаний, которые подтвердили свое участие, американская AM General проекту колесной САУ Brutus. Brutus только проходит испытания и впервые "засветился" в 2018 году, продемонстрировал интересное решение компенсации отдачи с мощными гидрокомпенсаторами.

Потенциальные участники

Также среди возможных участников конкурса фигурируют Denel Land Systems из ЮАР, которая в 2002 году продемонстрировала колесную САУ T5-52, а также словацкая Konštrukta-Defence, которая известна модернизацией под калибр 155-мм САУ Dana - Zuzana 2. В частности у этой компании есть проект САУ EVA. Словаки недавно заявили, что готовы помочь Украине в разработке САУ "Богдана".

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В список американское издание добавило корейский Hanwha, которая производит известную гусеничную САУ K9 Thunder, которую в Сеуле планируют постепенно сделать беспилотной. И японский Mitsubishi - производителя гусеничной Type 99 и колесной Type 19.

Армия США проводит сравнительные испытания, где тестируются все реальные возможности оружия в одинаковых для всех условиях. Они продемонстрируют все преимущества и недостатки каждой САУ, баланс между которыми и станет главным фактором выбора. По условиям конкурса каждая компания должна предоставить 18 единиц артиллерийских систем, что сразу отбросит вопрос в производственных возможностях.