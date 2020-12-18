Житель Буковины пытался отправить во Францию по почте немецкий пулемет MG 42. ФОТОрепортаж

Житель Буковины пытался отправить во Францию по почте немецкий пулемет времен Второй мировой войны MG 42.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Киевской таможни.

Пулемет, который был разработан в нацистской Германии и принят на вооружение Вермахта в 1942 году, работники таможни обнаружили в международном почтовом отправлении, которое житель Черновицкой области посылал во Францию. Как отметил отправитель в декларации, в посылке находились запчасти.

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Пытаясь ввести в заблуждение таможенников и сканирующую технику, отправитель завернул пулемет в фольгу, однако это ему не помогло.





Оружие направлено на экспертизу. В отношении украинского отправителя рассматривается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил.

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