Житель Буковины пытался отправить во Францию по почте немецкий пулемет MG 42. ФОТОрепортаж
Житель Буковины пытался отправить во Францию по почте немецкий пулемет времен Второй мировой войны MG 42.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Киевской таможни.
Пулемет, который был разработан в нацистской Германии и принят на вооружение Вермахта в 1942 году, работники таможни обнаружили в международном почтовом отправлении, которое житель Черновицкой области посылал во Францию. Как отметил отправитель в декларации, в посылке находились запчасти.
Пытаясь ввести в заблуждение таможенников и сканирующую технику, отправитель завернул пулемет в фольгу, однако это ему не помогло.
Оружие направлено на экспертизу. В отношении украинского отправителя рассматривается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил.
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хотя машинка хорошая - никто нe спорит...
Гарний кулемет, скорострільність вища ніж у ********* радянського лайна - кулеметів
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
https://www.youtube.com/watch?v=XYyF6eszKEI Машингвери
Онук говорить діду:
"Діду, а може не треба оливою квітник поливати? Квіти можуть зав'янути"
Дід відповідає:
"Лий - лий, квіток то таке, а кулемет не заіржавіє"