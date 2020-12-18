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Житель Буковины пытался отправить во Францию по почте немецкий пулемет MG 42. ФОТОрепортаж

Житель Буковины пытался отправить во Францию по почте немецкий пулемет времен Второй мировой войны MG 42.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Киевской таможни.

Житель Буковины пытался отправить во Францию по почте немецкий пулемет MG 42 01

Пулемет, который был разработан в нацистской Германии и принят на вооружение Вермахта в 1942 году, работники таможни обнаружили в международном почтовом отправлении, которое житель Черновицкой области посылал во Францию. Как отметил отправитель в декларации, в посылке находились запчасти.

Житель Буковины пытался отправить во Францию по почте немецкий пулемет MG 42 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Контрабанда оружия и боеприпасов по почте блокирована на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Пытаясь ввести в заблуждение таможенников и сканирующую технику, отправитель завернул пулемет в фольгу, однако это ему не помогло.

Житель Буковины пытался отправить во Францию по почте немецкий пулемет MG 42 03
Житель Буковины пытался отправить во Францию по почте немецкий пулемет MG 42 04

Оружие направлено на экспертизу. В отношении украинского отправителя рассматривается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил.

Смотрите: Раскрыта группировка, занимавшаяся изготовлением и сбытом через интернет переделанного оружия, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

Киев (25577) оружие (10223) почта (127) таможня (1959)


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Топ комментарии
+47
Полезная вещь
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18.12.2020 22:59
+37
Такая вещь еще в Украине пригодится. На Банковой ватных клиентов засело не мало.

Лучше бы патронов прикупил.
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18.12.2020 23:02
+31
Ээээ, а где такие продаются в Украине? Заверните мне два.
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18.12.2020 23:01
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Страница 2 из 2
Через високий темп стрільби MG-42 потребував частої заміни стволів, рішення розроблене інженерами фірми Metall und Lackierwarenfabrik Johannes Grossfuss AG дозволяло здійснювати заміну стволів лише однією людиною за 6 - 10секунд, що дозволяло вести практично непереривний вогонь. Заміну стволів при інтенсивному вогні потрібно було здійснювати практично кожні 250-300 пострілів.
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19.12.2020 01:06 Ответить
6 -10 секунд во время боя и когда напарник убит? - ты труп.....
хотя машинка хорошая - никто нe спорит...
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19.12.2020 01:23 Ответить
я тоже не спорю...это просто информация
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19.12.2020 14:23 Ответить
І десь у безпечній Європі голосно заплакав колекціонер.
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18.12.2020 23:24 Ответить
А дідо в труні перевернувся через жадібного онука.
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19.12.2020 01:06 Ответить
Хотел бы понять, почему всегда везёт дуракам и пьяницам? Дебил нашёл дедову заначку и сразу начал скидывать по дебильному в Францию. Раритет и тут бы оччченнннь пригодился. Но пословицу "с умным лучше потерять, чем с дураком найти" никто не отменял.
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18.12.2020 23:37 Ответить
Скорее жадный и недалёкий...
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19.12.2020 00:36 Ответить
Пила Гитлера ,кстати в отличном состоянии ...и надо сказать что машинка очень неплохая .
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18.12.2020 23:38 Ответить
Кулемет классний але ********** до нього дорогі до біса.А апетит в нього ого-го.
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18.12.2020 23:38 Ответить
Та ладно! 7.92 не дороже 7.62
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19.12.2020 00:05 Ответить
У меня в кабинете мешок был с 7,92Х57. Где то тысячи полторы. Потом знакомым из уголовки отдал (им "палка" нужна была под конец года). Нам, как результат это не шло. Выпито было кхм, кхм
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19.12.2020 05:50 Ответить
Все знаєте, дайте знати де набої придбати .
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19.12.2020 01:02 Ответить
В мисливських магазинах,звісно при наявності дозволу на зброю.
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19.12.2020 10:29 Ответить
Интересно откуда он у него?
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18.12.2020 23:40 Ответить
Деды много чего закопали.
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19.12.2020 17:22 Ответить
Та понятно шо закопали.А откуда взялся
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19.12.2020 17:24 Ответить
эхо войны.
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19.12.2020 20:37 Ответить
Ідіот. В такі то часи...
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18.12.2020 23:42 Ответить
Так це кулемет чи муляж?
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18.12.2020 23:50 Ответить
муляж
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20.12.2020 00:08 Ответить
Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет MG 42 - Цензор.НЕТ 7084
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18.12.2020 23:52 Ответить
Красавчик, однозначно! Жирный плюз за то, что машиненгевер в таком состоянии, и жирнючий минус за то, что отправлял его. Фацк, такие вещи скоро тут будут нужнее!
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19.12.2020 00:04 Ответить
Такие предметы нельзя сейчас вывозить с Украины
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19.12.2020 12:50 Ответить
Макет, наверное. Какому-то коллекционеру хотел продать...
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19.12.2020 00:18 Ответить
если отправили на экспертизу, то все-таки хотел отправить груду железа похожее на пулемет
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19.12.2020 00:19 Ответить
вам не кажется что страна двитгается в неправильном направлении
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19.12.2020 00:24 Ответить
Паскуда-онук, хотів продати дідів машінгвер.
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19.12.2020 00:59 Ответить
да действительно сохран идеальный, но внучата не понимают для чего хранил всю жизнь эту машинку добрый дедушка, и что его отец прадедушка делал с помощью этой машинки когда в его хату стучались немцы каммунисты и прочие любители пожрать и ограбить.
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19.12.2020 11:12 Ответить
Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет MG 42 - Цензор.НЕТ 4939
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19.12.2020 01:54 Ответить

Гарний кулемет, скорострільність вища ніж у ********* радянського лайна - кулеметів
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19.12.2020 03:02 Ответить
ето точно! его еще называли циркулярка Гитлера
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19.12.2020 05:09 Ответить
справно косил кацапов
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19.12.2020 05:10 Ответить
Отличная "Пила Адика" ("Крестовик", "Косторез"). До сих пор на вооружении во многих странах.
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19.12.2020 05:37 Ответить
"Ламборджині" має під капотом більше "коней", і їздить швидше, ніж МТЗ... Однак, на ньому не можна орать город... А війна - та сама "оранка"... Всі кулемети, виготовлені на базі МГ-42, модернізувалися в одному напрямку - зменшення темпу стрільби...
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19.12.2020 07:42 Ответить
на его базе только мг 3 и застава да и то юго модель просто клон ну и австрияк Штеер м 60 свин - компилят с Мг 42 и ФГ 42 ФН МАГ бельгийский- компилят браунинга и мг
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19.12.2020 09:03 Ответить
Це суперечить тому, що я сказав?
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19.12.2020 10:01 Ответить
Ліпше б Карпати захистив від владних бариг лісовирізальників цією пилкою Адольфа. А взагалі потрібен закон "Про зброю".
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19.12.2020 07:36 Ответить
да у нас суды и так нормально судят и дают реальный срок за нарушение Закона этого про зброю
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19.12.2020 11:31 Ответить
Нужен закон как во второй поправке конституции сша, настоящая демократия, а не ее пародия на постсовке.
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19.12.2020 07:41 Ответить
Мечта, а не аппарат...газонокосилка отдыхает .
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19.12.2020 07:48 Ответить
Чо-та навеяло новостью))) Шановному панству здравия.

https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
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19.12.2020 08:49 Ответить
От дурень. Скоро в Украіні пригодився би.
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19.12.2020 08:50 Ответить
Если не стреляет - значит макет оружия.
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19.12.2020 09:04 Ответить
Такой макет любой ист.музей купит.Это один из наилучших пулеметов ВМВ.
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19.12.2020 13:48 Ответить
В тему.

https://www.youtube.com/watch?v=XYyF6eszKEI Машингвери
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19.12.2020 09:56 Ответить
І, головне, актуально ...
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19.12.2020 09:59 Ответить
Это муляж, причем очень паршивого изготовления, жалко что ЦЕНЗОР, выкладывает такую туфту.
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19.12.2020 14:34 Ответить
куплю такую муляжную машинку, помазанную, с живой проверенной ленточкой.
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19.12.2020 16:54 Ответить
Это консервная банка а не пулемет
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19.12.2020 14:45 Ответить
на сегодняшний день это конечно уже УГ,но по тем годам ничего лучше не было...
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19.12.2020 16:30 Ответить
ничё так трофей .... я б и сам покупателем стал )))
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19.12.2020 14:50 Ответить
А экспертная комиссия заключила что он в боевом пригодном к стельбе состоянии? Или это МАКЕТ? там ствол просверлен? Если это Макет - таких у нас в Уекраине полным полно и свободно на Виолити продаются.....Это все ни о чем....
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19.12.2020 15:03 Ответить
Нагадало анекдот.
Онук говорить діду:
"Діду, а може не треба оливою квітник поливати? Квіти можуть зав'янути"
Дід відповідає:
"Лий - лий, квіток то таке, а кулемет не заіржавіє"
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19.12.2020 15:16 Ответить
Багато квітів зів'яло, мабуть. Якщо не муляж.
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19.12.2020 17:19 Ответить
Як новенький. Тримав, змащував, певне "гостинно" мокселів зустрічати збирався
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19.12.2020 16:45 Ответить
Этот МГ был кошмаром для противника. "Подвиг" А. Матросова не выдерживает никакой критики. Если бы он лёг на амбразуру, то через несколько секунд от тела "героя" осталась бы только пыль.
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19.12.2020 17:18 Ответить
Не було ніякого "подвіга". Пропаганда. Як і 28 "панфіловців".
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19.12.2020 17:20 Ответить
Він його що цілим пересилав?
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19.12.2020 18:25 Ответить
По Новой Почте
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19.12.2020 19:08 Ответить
Цю зброю треба приймати на озброєння ЗСУ, а не радянське лайно -

Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет MG 42 - Цензор.НЕТ 6832
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19.12.2020 18:57 Ответить
Житель Буковини намагався відправити до Франції поштою німецький кулемет MG 42 - Цензор.НЕТ 1912
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19.12.2020 19:14 Ответить
Отличный пулемет. Для него и здесь нашлось бы достаточно работы.
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19.12.2020 19:23 Ответить
То вже був готовий муляж для музейної техніки .
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19.12.2020 19:28 Ответить
Це ж іграшка з жестянки в гаражі зроблена))) Хочаб у гуглі подовилися, як оригінал виглядає. Якщо б робітники митниці тримали в руках оригінал, то питань не виникало))) А журналістам раджу у іграшковий магазин піти, ото там були б сенсації))))
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20.12.2020 00:03 Ответить
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