24 009 62
Зе!Когнитивный диссонанс, теннисист года, побочные эффекты российской вакцины от COVID-19. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
По методичке ФСБ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестович: Сообщение о смерти воина из-за интоксикации - техническая ошибка. Я перепутал и обнародовал версию оккупантов
Зе!Когнитивный диссонанс
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский второй год подряд признан политиком года, - Мендель
Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 40% украинцев считают Зеленского главным разочарованием года, - опрос Центра Разумкова
Сидящий Арлекин (с)
Письмо Николаю
Показатель профессионализма
Теннисист года
Этапы большого пути
Начало...
Где?
Почти проклятие...
Побочные эффекты
Новое оружие
Больше фотошопов смотрите здесь
Топ комментарии
+75 Павло ШОвте
показать весь комментарий19.12.2020 00:00
+64 wake up-UA
показать весь комментарий19.12.2020 00:04
+55 Павло ШОвте
показать весь комментарий18.12.2020 23:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Мама! А можно я пройду на войну?
- Можно, сыначка. Но, только недалеко, шоб я тебя видела.
щоб потім із них не глузували.....
https://twitter.com/Vlrina_wi Vіrina @Vlrina_wi
https://twitter.com/Vlrina_wi https://twitter.com/Vlrina_wi
Який рік - такі і шарики на нашій ялинці. Хендмейд
Дівчата старалися, масочки малювали.
(Дуже сподіваюся, що на наступний НР вже не треба будуть)
А шо-НЄ??
🤣🤣
А бидло -за гроші !!
🤣
Гуглим что такое Южанина
Вытираем сопельки и расходимся. Вас поимели.
Дрібніють...
Ти не помилився, а обісрався.
- Бо час лікує
https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-oleksandrom-lukashenkom-u-r-57601
Зрозуміло, що Зеленський не міг потиснути руку кривавому Лукашенко і той (Лукашенко) нервово зчепив руки на животі. Але тоді, здається, у Зеленського дві ліві?!!!
https://www.facebook.com/groups/725357064476478/user/100001567676791/?__cft__[0]=AZXYPpxd8Au0wkntnwBz-3NnKdiXpUZ-3**********************************************************************************************-IdLfRt_JSxbODnV9clzfmWvZeHFIVmObQtNP3Cje4HAwl6u8grO_SjwKJ87aTF6vhrwPAKSVRkAyXyhgCT6aI4di&__tn__=-]C%2CP-y-R Podgorniy Vlad
сейчас озабочен. Ответ тем, кто хочет гепе сделать мавзолей в Харькове
https://www.facebook.com/podgorniy.vlad/posts/3737910009604551?__cft__[0]=AZXYPpxd8Au0wkntnwBz-3NnKdiXpUZ-3**********************************************************************************************-IdLfRt_JSxbODnV9clzfmWvZeHFIVmObQtNP3Cje4HAwl6u8grO_SjwKJ87aTF6vhrwPAKSVRkAyXyhgCT6aI4di&__tn__=%2CO%2CP-y-R 20 ч. ·
Ссук как же у меня бомбит, как горит опа.
Я давно не питал особых иллюзий по поводу *******, но как грится снизу постучали, инфантильность и совковость мышления, даже не среди старшего поколения, а среди моих сверстников и более молодых ******* просто зашкаливает.
Вы дебилы? Вот чесслово, вот как вы умудряетесь не нести вилку в глаз, подтирать жопу и завязывать шнурки, если вы настолько альтернативно одаренные?
Разберем аргументы.
Раньше было хуже!
Да, безусловно. Так бывает. Вот досталась вам квартира от нерадивого хозяина - разваленная к ****. И вы нанимаете прораба что б привести ее в порядок. Прораб берет ваши бабки, ссыт вам в глаза что денег мало, стройматериалы в пути и через какое то время теряется. Вы в **** нанимаете нового прораба. И вот новый прораб начинает что то делать, вы прям видите изменения - кучи строительного мусора и новый плинтус поверх старого линолеума. ***** чудо! Это не человек, это же ангел! А давайте дадим ему звание героя!
Наверно у гепадроччеров детские травмы, они как жертва абьюзинга со стокгольмским синдромом, и конечно в этом случае донести что то может и не получится, но зыбкая вера в стремление разума к свободе заставляет цепляться за краешек надежды, поэтому вот еще одна аналогия. Представьте себе что в прошлом вас ежедневно нерукотворно ******* и имели вкруговую целой группой насильников. Но годы шли и теперь это делает всего раз в неделю один, который при этом харизматичен, задорен и после акта противоестесвенного совокупления вас, дарит вам открытку, гвоздику и шоколадку Альонка. Так вот это "улучшение" не делает его нормальным, а ваши взаимоотношения здоровыми. Вас по прежнему имеют, а имеющий так же насильник и абьюзер, только более изощренный. Если вам кажется иначе, то у вас глубокая, возможно неизлечимая вавка в голове. А давайте назовем в его честь проспект!
Посмотрите на другие города Украины, по сравнению с ними у нас ******** порядок!
***** логика. Давайте посмотрим еще на другие замечательные города.... Афганистана и Сомали (сарказм). А почему бы не посмотреть на нормальные, причем небольшие, города весьма небогатой Польши, Чехии, Прибалтики. Города не являющиеся промышленными и образовательными центрами. Города где нет кучи предпринимателей наполняющих бюджет. Они ***** аккуратные, чистые и хорошо выглядят даже на периферии. Наааамного лучше ********. Ваш мозг не посещала мысль о том что стремиться надо к лучшему, сравнивать с тем насколько может быть лучше, а не насколько может быть хуже? Вы пробовали проводить параллели насколько вы нелепо рассуждаете? Вы как родители у которых ребенок в средненькой школе мягко говоря не хватает звезд с неба, и вы такие - ну ***** в соседней школе то вообще ******, там клей по вене ставят прям на уроке, а у нас всего лишь глазом пиво открывают, причем в туалете. Так что школа у нас *******. И вместо того что бы заняться своим ребенком и задать директору закономерный вопрос - а **** у вас такой бардак, вы несете ему бутылку коньяка. А давайте поставим Геппарду памятник!
Харьков преобразился?
Да безусловно. Но *****, какой ценой вы задумывались? Явно что нет. Вернемся к прорабу. Прораб берет у вас полню сумму по смете, потом заставляет вас взять кредит, за кредитные деньги, он в три дорого нанимает своего кума поклеить вам поверх старых труб и старой проводки, на клей сваренный из картофельных очисток, обои с лилиями и плитку с лебедями. И когда эти ****** обои начнут отваливаться, он вам начнет их переклеивать. Вы ***** серьезно не понимаете что за эти же деньги можно было сделать в разы больше и лучше? У вас как вообще с приоритетами? Вы понимаете что необязательно пересаживать цветы по 5 раз в году? Можно посадить многолетние, и потом просто поливать их. Что замена мезозойских дрифткаров (трамваев), сходящие с рельс еженедельно, и одного вида которых достаточно что бы признать их оружием массового пораждения електрическим током, это более актуально чем вызывающая дибилкувато-блаженую улыбку россыпь световых гирлянд на центральных улицах? Что 5й, и 6й, и 7й по счету фонтан ***** не нужен, если в городскую инфекционную больницу страшно зайти, не то что болеть в ней? Вы бюджеты на ****** парки сравнивали с бюджетами теплосетей? Да за 10 лет большую часть коммуникаций можно было обновить и повысить энергоэффективность систем так что за отопление и горячую воду можно было бы платить в 1,5-2 раза меньше, потому что температура теплоносителя была бы не 50 а 75 градусов. У вас регулярно отключают воду? С приходом холодов из под земли через каждые 20 метров начинают быть ключи от прорывов труб? Так это потому что ты как дебил радуешься лавочкам, а деньги ушли в океанариум. Океанариум Карл! У тебя в городе недофинансирование медицинской сферы, у тебя сограждане от нехватки инсулина страдают и умирают, у тебя кислородных концентраторов и аппаратов ИВЛ один на десятерых, а ты ***** радуешься ******** обизянам? Ты дебил, который питаясь мивиной покупает в кредит айфон - папуас которому конкистадор дал бусы и просто показал компас, и ты ***** от счастья отдал ему свою жену и свою землю.
Ой да, забыл, часть работ за которые вы заплатили и которые прораб вам сдает как выполненные, вам сделал бесплатно ваш ребенок (для непонятливых - ***** чего делалось в ******* за счет предпринимателей и город им ни*** не платил, делалось потому что лудший сказал - если не сделаете мы вам работать не дадим). Давайте мумифицируем Лудшего и положим его в мавзолей!
А ты попробуй сделай сам!
Аргумент-лакмусовая бумажка тех кто не способен осознать, что личная ответственность за происходящее вокруг простирается чутоку дальше чем заработать своей ячейке на пожрать. Мы то пробуем, по мере сил, но нас исчезающе мало. 3й ***** год подряд с сезонным отключением и включением горячей воды и отопления творится просто феерический ********. И **** вы, инфантильные терпилы делаете? Вместо того что бы собраться многотысячной толпой и задать вопрос - Геннадий, **********, какого *** происходит? Вы такие - мне некогда, мне работать надо, что б заработать на обогреватель, потому что в хате колотун, на бойлер, потому что от подмывания ледяной водой очко способно перекусить трубу, и на ******* шторы и краску в школу. Откуда я знаю? Потому что я был один из примерно всего лишь 3х десятков неравнодушных граждан пришедших еще в позапрошлом году по предложению ХАЦиков к мерии задать вопрос по поводу отопления и горячей воды. И да, лично у меня и отопление и горячая вода на тот момент уже были. Но большинству было недосуг, своим бездействием вы дали отмашку - ***** нас дальше. Вы дебелы, потому что нанятого менеджера, клерка, своей пассивностью и безответственность возвели в ранг начальника над вами же, ранг небожителя, хозяина. Видимо его член в вашей жопе это тот самый стержень которого вам не хватает что бы в вашей жизни был порядок. Наглядным доказательством этого служит массовость существования ЖКХ, потому что люди не могут и не хотят организовать ОСМД. Какое там ***** ОСМД, вы не в состоянии сделать замечание автохаму запарковавшемуся на остановке общественного транспорта/зебре/газоне (потому что а че такого????) Давайте клонируем Кернеса!
Без Гепы все развалится!
Вот тут вы попали в самую точку. Потому что то что необходимо - ни*** не делалось, а красивая картинка для ваших глаз делалась за кредитное бабло, так что инфраструктура действительно на грани того что бы **********, как там у Жванецкого про то что если ******** 5 мешков цемента то раствор держать не будет, но дом стоял, а потом отчалил вместе с приемной комиссией.
Давайте причислим Лудшего к лику святых!
Мне кажется что у гепадроччеров, часть мозга ответсвенная за критическое мышление, выедена какой то неизвестной науке и очень ********* хламидией.
Ей богу ******* и *******е такие *******.
Всего плохого!