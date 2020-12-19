Пограничники на Волыни пресекли контрабанду из Беларуси 25 тыс. медпрепаратов и 2 тыс. пачек сигарет. ФОТОрепортаж
Сотрудники государственной пограничной службы Украины на границе с Беларусью в Волынской области задержали партию контрабандных товаров, которую пытались ввезти в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Так, на участке границы недалеко от населенного пункта Кошары пограничники обнаружили четырех человек, которые с пакетами по лесополосе двигались от границы.
"Заметив правоохранителей, мужчины бросили свои ноши и убежали", - отмечается в сообщении.
В оставленных пакетах пограничники обнаружили 2 тыс. пачек сигарет белорусского производства, более 17 тыс. таблеток, более 7 тыс. ампул, 270 флаконов и 42 упаковки различных лекарственных средств.
На данный момент продолжаются меры по поиску и установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.
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