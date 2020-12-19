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Пограничники на Волыни пресекли контрабанду из Беларуси 25 тыс. медпрепаратов и 2 тыс. пачек сигарет. ФОТОрепортаж

Сотрудники государственной пограничной службы Украины на границе с Беларусью в Волынской области задержали партию контрабандных товаров, которую пытались ввезти в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Так, на участке границы недалеко от населенного пункта Кошары пограничники обнаружили четырех человек, которые с пакетами по лесополосе двигались от границы.

"Заметив правоохранителей, мужчины бросили свои ноши и убежали", - отмечается в сообщении.

В оставленных пакетах пограничники обнаружили 2 тыс. пачек сигарет белорусского производства, более 17 тыс. таблеток, более 7 тыс. ампул, 270 флаконов и 42 упаковки различных лекарственных средств.

На данный момент продолжаются меры по поиску и установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Пограничники на Волыни пресекли контрабанду из Беларуси 25 тыс. медпрепаратов и 2 тыс. пачек сигарет 01
Пограничники на Волыни пресекли контрабанду из Беларуси 25 тыс. медпрепаратов и 2 тыс. пачек сигарет 02
Пограничники на Волыни пресекли контрабанду из Беларуси 25 тыс. медпрепаратов и 2 тыс. пачек сигарет 03
Пограничники на Волыни пресекли контрабанду из Беларуси 25 тыс. медпрепаратов и 2 тыс. пачек сигарет 04
Пограничники на Волыни пресекли контрабанду из Беларуси 25 тыс. медпрепаратов и 2 тыс. пачек сигарет 05

Беларусь (7901) Госпогранслужба (6479) контрабанда (2409) лекарства (1224)


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Топ комментарии
+2
От долдоны, люди ЗАВОЗЯТ товар, их наградить надо. Ловите тех кто вывозит.
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19.12.2020 14:35
+2
Эти четверо - гордость для любой нации. Не всякая лошадь или верблюд потащит на себе подобный груз. Тем более - через границу. На конкурс стронгменов - всех четверых.
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19.12.2020 14:38
+2
Вагон грошей не задекларував - гром. роботи, бл...
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19.12.2020 14:43
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с этими акцизами на табачные изделия только провоцируют контрабанду... И плодят мафию подобно американцам времен сухого закона.
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19.12.2020 14:14 Ответить
там такой взлет мафии был, что ФБР лет 20 справиться не могло.
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19.12.2020 14:15 Ответить
Подтвердилось то, о чем предупреждали: Российская вакцина оказалась опасной для жизни и здоровья

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/12/19/119511/podtverdilos-to-o-chem-preduprezhdali-rossijskaya-vaktsina-okazalas-opasnoj-dlya-zhizni-i-zdorovya.shtml
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19.12.2020 14:15 Ответить
Как правильно ? Пишу Беларусь , редактор не согласен .
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19.12.2020 14:34 Ответить
От долдоны, люди ЗАВОЗЯТ товар, их наградить надо. Ловите тех кто вывозит.
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19.12.2020 14:35 Ответить
И на передовую...
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19.12.2020 15:09 Ответить
Эти четверо - гордость для любой нации. Не всякая лошадь или верблюд потащит на себе подобный груз. Тем более - через границу. На конкурс стронгменов - всех четверых.
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19.12.2020 14:38 Ответить
Вагон грошей не задекларував - гром. роботи, бл...
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19.12.2020 14:43 Ответить
Странно что айкосов не было
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19.12.2020 15:46 Ответить
ще закон про айкоси в дію не вступив
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19.12.2020 17:28 Ответить
А зачем тащить лекарства? У нас с медициной всё ЗБС. Бубочка вон, как простой гражданин лечился, говорит - всё зашибись
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19.12.2020 16:59 Ответить
може просрочені тягля, для захоронення
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19.12.2020 17:29 Ответить
 
 