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Масштабный проект по восстановлению украинских мест памяти завершился в Чехии, - посол Перебийнис. ФОТОрепортаж

Самый масштабный проект по восстановлению украинских мест памяти на территории Чехии завершен.

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет об уникальном Мемориале украинцам - участникам Первой мировой войны в составе армий разных стран, а также воинам Украинской Галицкой Армии. Всего в Мемориале были похоронены 154 павших украинца", - отметил он.

"Строительство памятника началось в августе 1923 года при участии образовательно-организационного комитета украинских беженцев в Брно, возглавляемого главой местной Украинской академической общины Антоном Базаром и сотником Львом Кривенеком... Эта организация смогла относительно быстро собрать нужную сумму пожертвований... Стоимость изготовления и установки памятника составляла 9 тыс. крон. Дата его открытия была установлена на 1 ноября 1923 года и приурочена к пятой годовщине взятия галицкими украинцами власти во Львове. На открытие в Брно приехали представитель Пражского комитета западноукраинской эмиграции Иван Мельницкий и представитель командования частями Украинской Галицкой Армии, которые находились в Чехословакии, Корнило Крушельницкий", - процитировал дипломат чешского историка Богдана Зилинского.

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Следует отметить, что несколько украинских могил в ареале Мемориала появилось уже в 1930-х годах прошлого века и даже после Второй мировой войны.

Точной информации об авторе главного памятника этого мемориала не удалось найти, но есть основания полагать, что создал его известный скульптор Михаил Брынский.

По словам украинского дипломата, впервые он посетил этот мемориал в начале 2019 года и "был поражен его величием и эмоциональностью и, одновременно... ужасным состоянием".

Перебийнис подчеркивает, что восстанавливать памятник помогли власти города.

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Масштабный проект по восстановлению украинских мест памяти завершился в Чехии, - посол Перебийнис 01
Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis
Масштабный проект по восстановлению украинских мест памяти завершился в Чехии, - посол Перебийнис 02
Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis
Масштабный проект по восстановлению украинских мест памяти завершился в Чехии, - посол Перебийнис 03
Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis
Масштабный проект по восстановлению украинских мест памяти завершился в Чехии, - посол Перебийнис 04
Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis

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Масштабный проект по восстановлению украинских мест памяти завершился в Чехии, - посол Перебийнис 05
Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis
Масштабный проект по восстановлению украинских мест памяти завершился в Чехии, - посол Перебийнис 06
Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis
Масштабный проект по восстановлению украинских мест памяти завершился в Чехии, - посол Перебийнис 07
Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis

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Масштабный проект по восстановлению украинских мест памяти завершился в Чехии, - посол Перебийнис 08
Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis
Масштабный проект по восстановлению украинских мест памяти завершился в Чехии, - посол Перебийнис 09
Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis
Масштабный проект по восстановлению украинских мест памяти завершился в Чехии, - посол Перебийнис 10
Фото: facebook.com/yevhen.perebyinis

Автор: 

память (1495) Чехия (1705) Перебийнис Евгений (75)


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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯММасштабный проект по восстановлению украинских мест памяти завершился в Чехии, - посол Перебийнис - Цензор.НЕТ 3738
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19.12.2020 23:02 Ответить
Зєлікі щасливі бо навіть в кошмарному сні не бачать, що з ними буде. Самі напрошуються
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19.12.2020 23:26 Ответить
Вдячно підтримав!
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19.12.2020 23:35 Ответить
.НЕМЫТЫЕ свои преступления ( РУСИФИКАЦЫЯ РАСТРЕЛЫ ГОЛОДОМОРЫ ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют = ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ... .
А народы ,- которые сопротивляються таким " сложительствам ",,-
или хотят исправить последствия эти х ПРЕСТУПЛЕНИЙ - - ФАШИСТАМИ и Преступниками. . . . . . . . . . https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg .... https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png .... https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/25e3d2ac32ef60ee6ded622610b5d8026bd7ff4667962991250289e203452c2e.jpg .. .
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19.12.2020 23:38 Ответить
Масштабний проєкт із відновлення українських місць пам'яті завершився у Чехії, - посол Перебийніс - Цензор.НЕТ 6605
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19.12.2020 23:59 Ответить
как то все сделано не аккуратно,на отъе пись
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20.12.2020 00:38 Ответить
 
 