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Украинскую шопку впервые представили на выставке "100 вертепов в Ватикане". ФОТОрепортаж

На площади Святого Петра в Ватикане на днях открылась международная выставка "100 вертепов в Ватикане". Впервые на выставке представлена ​​и украинская шопка (разновидность вертепа).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел, ее создала схимонахиня УГКЦ Феодосия Полотнюк.

На переднем плане украинской композиции - леса Карпат, а на заднем - село Многополье Донецкой области. Вертеп символически отражает дух Рождества от востока до запада Украины и знакомит с многогранной палитрой украинской рождественской традиции.

Открывалась выставка под аккомпанемент украинских колядок. Их выполняли ученики воскресной школы при прокафедральном соборе Святой Софии в Риме и семинаристы Папской Коллегии Святого Иосафата.

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Выставка "100 вертепов в Ватикане" продлится до 10 января под колоннадой Бернини на площади Святого Петра. Вход бесплатный.

Украинскую шопку впервые представили на выставке 100 вертепов в Ватикане 01
Фото: facebook.com/emb.va
Украинскую шопку впервые представили на выставке 100 вертепов в Ватикане 02
Фото: facebook.com/emb.va
Украинскую шопку впервые представили на выставке 100 вертепов в Ватикане 03
Фото: facebook.com/emb.va

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Украинскую шопку впервые представили на выставке 100 вертепов в Ватикане 04
Фото: facebook.com/emb.va
Украинскую шопку впервые представили на выставке 100 вертепов в Ватикане 05
Фото: facebook.com/emb.va

Автор: 

Ватикан (189) культура (841) Рождество (381) театр (229)


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Топ комментарии
+3
Чиста маасковские нарративы- царь хороший ,бояре плохие. Не устали еще это кацапское фуфло толкать?
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20.12.2020 07:16
+1
Народу -- 0. Одни попы и корры...
Но Наше Место в Ватикане -- было есть и будет!

Рад за нас!
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20.12.2020 01:06
+1
Украинскую шопку впервые представили на выставке "100 вертепов в Ватикане" - Цензор.НЕТ 7992
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20.12.2020 03:31
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Народу -- 0. Одни попы и корры...
Но Наше Место в Ватикане -- было есть и будет!

Рад за нас!
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20.12.2020 01:06 Ответить
О там, где Наши расположились -- главный проход в Собор для служащих и персонала.
Там слева сзади -- пост Ватиканских Гвардейцев -- это Почётно!
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20.12.2020 01:09 Ответить
ну ну . помню перед вторыми выборами кучмы в президенты заставляли конспектировать достижения Украины за время кучмизма - третье место на каком то кинофестивале . ***** такими темпами скоро вернётся как при кучме к распискам - обязуюсь . что я и члены моей семьи будут голосовать за ныне действующего . спасибо зебилам несёмся стремительным домкратом в светлое прошлое
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20.12.2020 09:00 Ответить
А наче ковід лютує, а вони у толпи збираються.
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20.12.2020 03:28 Ответить
Вірно буне не у «толпи», а у юрби,або ще є гарне слово»натовп».
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20.12.2020 12:23 Ответить
Украинскую шопку впервые представили на выставке "100 вертепов в Ватикане" - Цензор.НЕТ 7992
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20.12.2020 03:31 Ответить
Чиста маасковские нарративы- царь хороший ,бояре плохие. Не устали еще это кацапское фуфло толкать?
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20.12.2020 07:16 Ответить
Позорисько. Навіщо ТУДИ лізти?
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20.12.2020 10:26 Ответить
 
 