Украинскую шопку впервые представили на выставке "100 вертепов в Ватикане". ФОТОрепортаж
На площади Святого Петра в Ватикане на днях открылась международная выставка "100 вертепов в Ватикане". Впервые на выставке представлена и украинская шопка (разновидность вертепа).
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел, ее создала схимонахиня УГКЦ Феодосия Полотнюк.
На переднем плане украинской композиции - леса Карпат, а на заднем - село Многополье Донецкой области. Вертеп символически отражает дух Рождества от востока до запада Украины и знакомит с многогранной палитрой украинской рождественской традиции.
Открывалась выставка под аккомпанемент украинских колядок. Их выполняли ученики воскресной школы при прокафедральном соборе Святой Софии в Риме и семинаристы Папской Коллегии Святого Иосафата.
Выставка "100 вертепов в Ватикане" продлится до 10 января под колоннадой Бернини на площади Святого Петра. Вход бесплатный.
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