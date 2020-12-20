Украинскую шопку впервые представили на выставке "100 вертепов в Ватикане". ФОТОрепортаж

На площади Святого Петра в Ватикане на днях открылась международная выставка "100 вертепов в Ватикане". Впервые на выставке представлена ​​и украинская шопка (разновидность вертепа).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел, ее создала схимонахиня УГКЦ Феодосия Полотнюк.

На переднем плане украинской композиции - леса Карпат, а на заднем - село Многополье Донецкой области. Вертеп символически отражает дух Рождества от востока до запада Украины и знакомит с многогранной палитрой украинской рождественской традиции.

Открывалась выставка под аккомпанемент украинских колядок. Их выполняли ученики воскресной школы при прокафедральном соборе Святой Софии в Риме и семинаристы Папской Коллегии Святого Иосафата.

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Выставка "100 вертепов в Ватикане" продлится до 10 января под колоннадой Бернини на площади Святого Петра. Вход бесплатный.

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