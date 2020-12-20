Пьяный следователь на "Тойоте" протаранил в Киеве припаркованный "Мерседес" и забор частного дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на воскресенье, 20 декабря, пьяный сотрудник Соломенского УНПУ на автомобиле Toyota протаранил припаркованный Mercedes и влетел в кирпичный забор частного домовладения.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

Авария произошла на улице Косенко, 45.

По информации издания, виновник ДТП Денис Карасев является участковым офицером Соломенского Управления полиции, который уже не первый раз садится за руль выпившим. В данном случае он отказался проходить тест на состояние опьянения, угрожая при этом свидетелям аварии. Кроме того, полицейский утверждал, что не был за рулем.

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