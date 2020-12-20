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Новости Фото Пьяные за рулем
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Пьяный следователь на "Тойоте" протаранил в Киеве припаркованный "Мерседес" и забор частного дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на воскресенье, 20 декабря, пьяный сотрудник Соломенского УНПУ на автомобиле Toyota протаранил припаркованный Mercedes и влетел в кирпичный забор частного домовладения.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

Авария произошла на улице Косенко, 45.

По информации издания, виновник ДТП Денис Карасев является участковым офицером Соломенского Управления полиции, который уже не первый раз садится за руль выпившим. В данном случае он отказался проходить тест на состояние опьянения, угрожая при этом свидетелям аварии. Кроме того, полицейский утверждал, что не был за рулем.

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Пьяный следователь на Тойоте протаранил в Киеве припаркованный Мерседес и забор частного дома 01
Пьяный следователь на Тойоте протаранил в Киеве припаркованный Мерседес и забор частного дома 02
Пьяный следователь на Тойоте протаранил в Киеве припаркованный Мерседес и забор частного дома 03
Пьяный следователь на Тойоте протаранил в Киеве припаркованный Мерседес и забор частного дома 04
Пьяный следователь на Тойоте протаранил в Киеве припаркованный Мерседес и забор частного дома 05
Пьяный следователь на Тойоте протаранил в Киеве припаркованный Мерседес и забор частного дома 06

Пьяный следователь на Тойоте протаранил в Киеве припаркованный Мерседес и забор частного дома 07

ДТП (7674) Нацполиция (16477)


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Топ комментарии
+34
Опять мусор прославился. Наша палюция нас бережет, да?
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20.12.2020 15:49
+26
Менты - подонки. Туда другие не идут
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20.12.2020 16:07
+18
Владельца забора штрафовать надо. Понаставили.
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20.12.2020 16:13
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Опять мусор прославился. Наша палюция нас бережет, да?
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20.12.2020 15:49 Ответить
Бережет-сначала сажает,потом стережет.
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20.12.2020 16:13 Ответить
Владельца забора штрафовать надо. Понаставили.
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20.12.2020 16:13 Ответить
Діствітєльно...
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20.12.2020 17:01 Ответить
Да...Да ....Владелец виновен.... Ну почему забор препятствовал передвижению????
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20.12.2020 17:25 Ответить
- Как зовут вас?
- ААААааааааааааааа
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20.12.2020 15:57 Ответить
- Как зовут вас?
- ААААааааааааааааа
- ААААндрей?
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21.12.2020 13:43 Ответить
АААААнтонннн
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21.12.2020 15:09 Ответить
Менты - подонки. Туда другие не идут
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20.12.2020 16:07 Ответить
После мед.реформы зеленского, всех психов повыпускали, они идут в полицию
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20.12.2020 16:13 Ответить
в 2016 году ....
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20.12.2020 18:27 Ответить
Ну зачем ты так? Зеленский должен быть виноват и всё тут.
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20.12.2020 21:54 Ответить
Мелочь, а приятно. И мусарюга не вызывает сочувствия, и хозяин "Мерседеса" и забора видимо тоже не из самых приятных людей. Пусть с ним разберутся и этим сделают хорошее дело.
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20.12.2020 16:08 Ответить
достойная кандидатура на место татарова, зельц должен его заценить
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20.12.2020 16:08 Ответить
Похоже в полицию понабирали тех, кого не успела пересадить милиция.
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20.12.2020 16:15 Ответить
Кацап, а милиция кого-то когда то сажала? Можешь первую десятку одиозных персонажей опубликовать?
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20.12.2020 23:24 Ответить
дуже добре на цей рахунок висказався пан Дмитро Корчинський
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21.12.2020 08:14 Ответить
Что сказать, он прославился на века. И через год, пять, одиннадцать лет, гугл будет предлагать к просмотру эту побитую рожу, которая матерится и угрожает. Пацан и рад бы всё забыть, но гугль напомнит. Чтобы не забывали, что было такое. Попался, веди себя адекватно. Не хами, не махай руками. Ты же так входишь в топ и прославляешься. Ты сам себя вгоняешь в топ просмотров, а потом будет отходняк и понимание того, что сделал, а гугль снова: Нате, смотрите. Помним навсегда.
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20.12.2020 16:18 Ответить
Ага. Видел я ету переатестацию и рехвормы. Пару лет назад останавливает меня патруль. За рулем какой то сосунок в новой форме, запуганный, видно свежачок поступил в мусарню так как работы не нашел больше другой. А рядом сидит капитан времен Януковоща, морда которого кирпича просит и пузом подпирает лобовое стекло. И прямо при молодом, спрашивает, будем составлять протокол или как? Говорю *или как*, мол 200 гривень хватит? Он смеясь, говорит 200 было до реформы. Короче на 400грн сошлись. Короче как говорил Петя, если выгнать всех корумпированных чиновников то некому будет работать, Пускай сначала себе замену воспитают. Вот вам и результат.
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20.12.2020 16:33 Ответить
Конкретно этот переаттестацию не прошел - восстановился по портновскому суду
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20.12.2020 23:25 Ответить
Даже на фото видно шо дерево обганяло а забор подрезал.
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20.12.2020 16:19 Ответить
Там по плану трасса Киев-Одесса.
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20.12.2020 17:58 Ответить
Может он и правду говорит, что не был за рулем, просто упал на пассажирское, а сволочи японцы не учли, что такое может случится, ну и поехала Тайота сама по себе. Паренек напраздновался, праздник и подумал, что его конь сам дорогу найдет, немного ошибся.
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20.12.2020 16:22 Ответить
Мабуть проводив слідчі дії?
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20.12.2020 16:27 Ответить
вот бы 10 лет с конфискацией и на зону скрепки гнуть, но не в нашей стране.....
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20.12.2020 16:28 Ответить
"Пьяный. Следователь. Дорогая машина. Авария. Вышел под залог. Компенсировал убытки. Суд признал невиновным. Вышел на работу. Продолжает стричь клиентов вершить правосудие."
Вы читали краткий обзор новостей Правосудие вУкраине-2020.
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20.12.2020 16:29 Ответить
Где Вы там дорогую машину увидели? )
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21.12.2020 15:20 Ответить
Згадалося...
.Робити я не хочу - а красти боюся

Поїду, мать, до міста - в поліцію наймуся.
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20.12.2020 16:30 Ответить
https://gordonua.com/ukr/news/money/gerashchenko-zaproponuvav-pidvishchiti-zarplatu-slidchim-politsiji-1531212.html Геращенко запропонував підвищити зарплату слідчим поліції
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20.12.2020 16:31 Ответить
Опозорил звание полицейского.
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20.12.2020 16:33 Ответить
Какой мерзкий мусарыло..и таких там больше 90 процентов ( когда то спросил приятеля бывшего следователя..спросил слушай ну есть там нормальные? то надо было записывать..словами не передать как он описывал 7-8 разновидностей п"дарасов,ну и нормальных он сказал жалкие что то процента 4..(((
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20.12.2020 16:33 Ответить
Злодії діляться з ним ,він заносить тим від кого залежить його доля, всі задоволені тому що отримують свою частку та будуть в міру своїх сил допомагати цьому алкоголіку поки він буде їм платити.
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20.12.2020 16:35 Ответить
Блин, ну типичный уголовник. И как такие на работу в милицию попадают!?
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20.12.2020 16:39 Ответить
Это бывший сотрудник, уволился наверное утром или за день до случившегося.
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20.12.2020 18:01 Ответить
+
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20.12.2020 19:34 Ответить
И думаете если его засняли на ютубе и его накажут или он завтра пойдет на завод работать? Как бы ни так. Переведется в другой город и будет тем же заниматься и крышевать преступников. А когда то еще и депутатом станет. Было выберет такое же как и Лозинского выбрали, мол хороший человек деткам качелю поставит и двери в парадном покрасит. Типо мало примеров?
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20.12.2020 16:42 Ответить
точно не мозолями заработал на машину .))
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20.12.2020 16:47 Ответить
... влетело борзое...
- потеплело на душе...
На какое бабло оно купило машину?
- За трансформацию Закона в беззаконие...
- За крышевание шлюх и игр. автоматов...
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20.12.2020 16:55 Ответить
Как бы патриотически не подгорал пердак, но штраф 10500 и пару грн на ремонт Мерса и этот "хозяин жизни" будет и дальше творить что хочет. Пока в стране не введут уголовку за преодоление определенного порога опьянения, вот такие вот упыри будут и дальше беспределить
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20.12.2020 17:00 Ответить
нет уважаемый увы и ах нет, как говорила богиня все пропало никакие уголовки и расстрелы эту страну неспасут, крысы на крысах сидят и крысами погоняют, крысы во власти в бизнесе и даже быдло крысы, зайдите на любое предприятие на выходе сидит чувак с металоискателем или просто шмонает, все кто любят Украину должны запустить план "Клаузевиц"
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20.12.2020 17:40 Ответить
Не все так страшно на самом деле. Это кодло очень, прям крайне ссыкливое. Я наблюдал своими глазами в 2015-м, как дяди в больших кабинетах, которые были зацементированно уверенные в своем завтрашнем безбедном дне, трусились как обоссаные крысы. Просто момент был упущен, а точнее преднамеренно слит.
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20.12.2020 19:32 Ответить
Судя по деформации морды-лица, забор мог протаранить головой.
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20.12.2020 17:01 Ответить
по поведению жаргону и ужимкам-приблатненная уголовная шестерка . спаси и сохрани от такой полиции
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20.12.2020 17:01 Ответить
Право-хоронитель.....
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20.12.2020 17:10 Ответить
и ничего ему не будет....
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20.12.2020 17:15 Ответить
та не був ві п'яний...йому погано стало і педаль газу заїло...
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20.12.2020 17:25 Ответить
пойдет на повышение.....
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20.12.2020 17:33 Ответить
А ще казали, що в поліції низькі зарплати...Лише на новий джип "Тойота" грошей хватає...
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20.12.2020 17:35 Ответить
Агент под прикрытием, внедрение в преступную среду прошло успешно, наверное так напишут через некоторое время.
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20.12.2020 17:57 Ответить
Эту мразь вообще гнать с полиции, ведь уже не первый раз бухой садится за руль. Но авакян таких "кадров" бережёт, сам такой...
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20.12.2020 18:04 Ответить
Соломенский суд отдаст на поруки коллективу ООО "Козлодоев".
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20.12.2020 18:09 Ответить
Надо было пристрелить сабаку.
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20.12.2020 18:24 Ответить
Придурка уже сегодня уволят с позором и пойдет искать работу.
В резюме - Денис Карасев, последнее место работы - Соломенское УНПУ.
И что делать?
Кто его возьмет, это чудо? Хоть манагером, хоть охранником? Хоть дворы подметать?
Вот это, понимаю, проблема у пацана...
А так все хорошо начиналось..
Ну шо? Делать пластическую операцию и менять имя с Дениса на Данилу.. ))
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20.12.2020 18:43 Ответить
В политику, в "слуги народа". Там дебилов точно любят.
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21.12.2020 12:22 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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20.12.2020 20:07 Ответить
My cop (мой полицейский)
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20.12.2020 20:30 Ответить


"По аглийски" писать нужно, или хотя бы в транскрипции, а то не правильно поймут. ))
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20.12.2020 22:01 Ответить
И такое ушатонное быдло «расследует» уголовные дела. В чью пользу? В пользу денег, конечно.
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20.12.2020 21:30 Ответить
ЗІрець поведінки для пересічних водіїв,з кого питати за безпеку на дорогах. А в Прибалтиці міністр подала у відставку,коли її підлеглого впіймали п'яним за кермом.
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20.12.2020 21:49 Ответить
Дык у нашего 200 тыс. работников...
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20.12.2020 22:33 Ответить
Жаль, что оклемался. Хотя это не бОльшая беда, намного хуже когда такие следаки уголовные дела под шафе открывают. И далеко не безвозмездно и ради "палки".
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20.12.2020 21:57 Ответить
Слава Богу, что никого из людей не покалечил. Печально, что кто-то такого дегенерата на службу взял, потому что из-за таких уродов тень падает и на нормальных полицейских.
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20.12.2020 22:42 Ответить
Характерно что это этнический кацап "Карасёв"
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20.12.2020 23:31 Ответить
Неплохие зарплаты у участковых, судя по тачке
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21.12.2020 10:16 Ответить
...це,мурло...!!!
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21.12.2020 16:43 Ответить
Вот что живет внутри этой гнили .
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21.12.2020 16:44 Ответить
Як цю тварину взяли на роботу в поліцію??? Звільніть це бидло та тих хто приймав таку біохудобу
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22.12.2020 07:32 Ответить
 
 