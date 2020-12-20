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Пьяный следователь на "Тойоте" протаранил в Киеве припаркованный "Мерседес" и забор частного дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на воскресенье, 20 декабря, пьяный сотрудник Соломенского УНПУ на автомобиле Toyota протаранил припаркованный Mercedes и влетел в кирпичный забор частного домовладения.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
Авария произошла на улице Косенко, 45.
По информации издания, виновник ДТП Денис Карасев является участковым офицером Соломенского Управления полиции, который уже не первый раз садится за руль выпившим. В данном случае он отказался проходить тест на состояние опьянения, угрожая при этом свидетелям аварии. Кроме того, полицейский утверждал, что не был за рулем.
Топ комментарии
+34 ALEX SUROVV
показать весь комментарий20.12.2020 15:49
+26 Fidel Desperado
показать весь комментарий20.12.2020 16:07
+18 Александр Жаботинский #418229
показать весь комментарий20.12.2020 16:13
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- ААААндрей?
стричь клиентоввершить правосудие."
Вы читали краткий обзор новостей Правосудие вУкраине-2020.
.Робити я не хочу - а красти боюся
Поїду, мать, до міста - в поліцію наймуся.
- потеплело на душе...
На какое бабло оно купило машину?
- За трансформацию Закона в беззаконие...
- За крышевание шлюх и игр. автоматов...
В резюме - Денис Карасев, последнее место работы - Соломенское УНПУ.
И что делать?
Кто его возьмет, это чудо? Хоть манагером, хоть охранником? Хоть дворы подметать?
Вот это, понимаю, проблема у пацана...
А так все хорошо начиналось..
Ну шо? Делать пластическую операцию и менять имя с Дениса на Данилу.. ))
"По аглийски" писать нужно, или хотя бы в транскрипции, а то не правильно поймут. ))