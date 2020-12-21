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На балконе одной из многоэтажек в Днепре спасатели обнаружили более 500 летучих мышей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

20 декабря спасатели Днепра изъяли с балкона квартиры более 500 летучих мышей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Сообщается, что происшествие случилось в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Коробова в городе Днепр. Заявители сообщили, что под обшивкой балкона слышали звуки летучих мышей.

По прибытию к месту вызова, специалисты ГСЧС демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили целую стаю летучих мышей.

Отловленных более 500 летучих мышей,спасатели поместили в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать.
После чего передали их волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark, который находится в городе Харьков.

На балконе одной из многоэтажек в Днепре спасатели обнаружили более 500 летучих мышей, - ГСЧС 01
На балконе одной из многоэтажек в Днепре спасатели обнаружили более 500 летучих мышей, - ГСЧС 02
На балконе одной из многоэтажек в Днепре спасатели обнаружили более 500 летучих мышей, - ГСЧС 03
На балконе одной из многоэтажек в Днепре спасатели обнаружили более 500 летучих мышей, - ГСЧС 04
Фото: сайт ГСЧС

На балконе одной из многоэтажек в Днепре спасатели обнаружили более 500 летучих мышей, - ГСЧС 05

Днепр (4425) животные (934) ГСЧС (4977)


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Топ комментарии
+5
Не дали им перезимовать, весной бы улетели и заделали дыры в балконе.
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21.12.2020 10:08
+4
зачем?
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21.12.2020 09:22
+4
В ресторан их сдайте, пусть деликатесы приготовят. Товарищи из Уханя традиционными рецептами поделятся.
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21.12.2020 09:22
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зачем?
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21.12.2020 09:22 Ответить
В ресторан их сдайте, пусть деликатесы приготовят. Товарищи из Уханя традиционными рецептами поделятся.
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21.12.2020 09:22 Ответить
Клин клином вышибают, надо было юшку антивирусную сварить...
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21.12.2020 09:37 Ответить
милашки
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21.12.2020 09:58 Ответить
Квартира Оззи?
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21.12.2020 10:06 Ответить
Бэтмэна
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21.12.2020 10:09 Ответить
Не дали им перезимовать, весной бы улетели и заделали дыры в балконе.
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21.12.2020 10:08 Ответить
Забери себе на балкон зимовать, добрый ты наш
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21.12.2020 10:46 Ответить
накрили ферму )), тепер кіоск з шаурмою закриють на розі
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21.12.2020 10:14 Ответить
мне ночью в комнату одна залетела - чуть не обосрался(звук полета как-то вынуждает.....), а тут 500)))
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21.12.2020 10:16 Ответить
нечего комаров дома плодить. она пожрать прилетала.
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21.12.2020 10:21 Ответить
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21.12.2020 10:25 Ответить
ну конечно - напустил кучку комаров и оставил окно слегка открытым, шоп залетело еще больше)
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21.12.2020 17:54 Ответить
За государственные деньги ГCЧС занимается обустройством частных балконов....
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21.12.2020 10:25 Ответить
хорор ... всц...я можна...
Героічні люди, наші МНС-ки
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21.12.2020 10:49 Ответить
Добре, що не знищили, як варвари, а врятували. Ці тварини захищають наші дерева від шкідників.
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21.12.2020 10:49 Ответить
їжачки це шкідники - їх треба знищувати...

Мирон Опанасович. Вірно. Зоя Жорівна, нумо мені скальпеля. (Мирон Опанасович заширює скальпеля в їжачка, ріже його і розповідає.) Їжачок, діти, - це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами, і тому всередині дуже брудний. (Показує, те, що вийняв з їжачка.) Один їжачок за одну ніч з'їдає стільки народного добра, скільки важить сам. Тому їжачків треба знищувати. І тут нам у пригоді стає наша славна авіація. Один самольот за один день знищує стільки їжачків, скільки важить сам. Носенко, скільки їжачків буде знищено за рік?
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21.12.2020 11:42 Ответить
я думал олеся кулик выехала за ними у которой с башкой уже на почве птиц видно тютю)))
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21.12.2020 12:44 Ответить
Нащо було їх чіпати? Кому вони заважали?
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21.12.2020 15:36 Ответить
 
 