На балконе одной из многоэтажек в Днепре спасатели обнаружили более 500 летучих мышей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

20 декабря спасатели Днепра изъяли с балкона квартиры более 500 летучих мышей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Сообщается, что происшествие случилось в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Коробова в городе Днепр. Заявители сообщили, что под обшивкой балкона слышали звуки летучих мышей.

По прибытию к месту вызова, специалисты ГСЧС демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили целую стаю летучих мышей.

Отловленных более 500 летучих мышей,спасатели поместили в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать.

После чего передали их волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark, который находится в городе Харьков.









Фото: сайт ГСЧС