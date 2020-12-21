На балконе одной из многоэтажек в Днепре спасатели обнаружили более 500 летучих мышей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
20 декабря спасатели Днепра изъяли с балкона квартиры более 500 летучих мышей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
Сообщается, что происшествие случилось в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Коробова в городе Днепр. Заявители сообщили, что под обшивкой балкона слышали звуки летучих мышей.
По прибытию к месту вызова, специалисты ГСЧС демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили целую стаю летучих мышей.
Отловленных более 500 летучих мышей,спасатели поместили в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать.
После чего передали их волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark, который находится в городе Харьков.
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Мирон Опанасович. Вірно. Зоя Жорівна, нумо мені скальпеля. (Мирон Опанасович заширює скальпеля в їжачка, ріже його і розповідає.) Їжачок, діти, - це ворог народного господарства. Живиться він народними відходами, і тому всередині дуже брудний. (Показує, те, що вийняв з їжачка.) Один їжачок за одну ніч з'їдає стільки народного добра, скільки важить сам. Тому їжачків треба знищувати. І тут нам у пригоді стає наша славна авіація. Один самольот за один день знищує стільки їжачків, скільки важить сам. Носенко, скільки їжачків буде знищено за рік?